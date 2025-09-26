La Cátedra Aguas de Valencia celebra su décimo aniversario con el foco sobre los retos que afronta el sector tras la dana

Global Omnium y la Universitat Politècnica de València han celebrado este viernes el décimo aniversario de la Cátedra Aguas de Valencia con la expectativa de continuar este espacio de formación y colaboración "al menos durante diez años más, como mínimo".

En el marco del aniversario, han organizado un espacio de debate vinculado a la Cátedra y a la situación actual del sector del agua con el foco sobre la colaboración público-privada, la formación de los estudiantes y el refuerzo de los sistemas.

En el acto inaugural, el director de Global Omnium, Vicente Fajardo, ha subrayado los problemas que enfrenta en la actualidad el sector, el cual "está marcado, no solo por el cambio climático, sino también por un déficit de infraestructuras desde hace años".

Sin embargo, el propio Fajardo ha apuntado que "el principal problema" ha llegado como consecuencia de la dana del pasado 29 de octubre, ya que ha hecho necesario "replanificar todos los planes de infraestructuras críticas y los planes de resiliencia".

Por su parte, José Capilla, rector de la Universitat Politècnica de València, ha puesto en valor el trabajo conseguido por la cátedra desde septiembre de 2015, cuando comenzó la colaboración: "Ha tenido una actividad muy brillante que ha servido para formar estudiantes y atraer talento".

Según ha resaltado Capilla, este espacio formativo ha dado a conocer que "el agua es mucho más; es el cambio climático, son las infraestructuras,..." También ha explicado que, en estos momentos, la UPV tiene más de 110 cátedras activas, lo que la convierte en la universidad española con más alianzas con el entorno".

Para el director de la Cátedra Aguas de Valencia, Javier Rodrigo, este espacio formativo "nace de la colaboración entre empresas del ciclo del agua y las universidades". Además, ha resaltado su impacto formativo en los alumnos que han participado, ya que "casi 70 estudiantes han sido becados y muchos han recibido premios de renombre".

A lo largo de la jornada en la que se ha celebrado el aniversario de la cátedra, se han tratado diferentes puntos relevantes en el sector del agua como son la colaboración público-privada, el impacto formativo en la sociedad o los planes de infraestructuras críticas.

Concretamente, Cristina Sola, comisaria de aguas de la CHJ, ha hecho hincapié en la "importancia de la colaboración entre administraciones y empresas" para recuperarse de situaciones adversas como la dana del pasado 29 de octubre.

Por otro lado, los ponentes que han intervenido en las mesas redondas han incidido en la importancia de "aprender a comunicar la trascendencia del ciclo integral del agua a todos los niveles de la sociedad".

Plan de Infraestructuras Críticas

En el acto, María José Magraner y Javier Macián han desgranado el Plan de Infraestructuras Críticas de Abastecimiento de Agua de la ciudad de Valencia para el periodo entre 2026 y 2031 que anunció la alcaldesa María José Catalá.

Se trata de un proyecto en el que el Ayuntamiento de Valencia invertirá 120 millones de euros y que, según los cálculos realizados por la propia corporación local, estaría amortizado en apenas día y medio.

La alcaldesa detalló que se trata de una actuación totalmente "imprescindible" para los vecinos después de haber vivido el apagón en abril y la dana, que comprometió el suministro de agua a la ciudad.

El proyecto se basará principalmente en la construcción de cuatro pozos y plantas potabilizadoras para asegurar que, ante situaciones catastróficas como el apagón o la dana, Valencia pueda tener garantizado el suministro de agua potable durante al menos durante 48 horas, o más.

"El objetivo es ser más resilientes, más eficientes y más sostenibles", ha recordado Magraner, que ha explicado que estos son los tres ejes, poniendo el foco especialmente sobre la Red de Baja Presión, que sería clave para asegurar el abastecimiento de agua ante emergencias.

Décimo aniversario

El acto ha contado con espacios de debate sobre la colaboración público privada y el impacto en el sector y la sociedad gracias a las dos mesas redondas que ha acogido la celebración del décimo aniversario.

En primer lugar, sobre la colaboración entre la administración pública y las empresas, han debatido María José Magraner, Jefa del Servicio del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Valencia; Cristina Sola, de la Confederación Hidrográfica del Júcar; Juanjo Mayans, Jefe de Servicio de Aguas de Valencia; y Javier Paredes, Catedrático del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la UPV.

En la segunda mesa redonda, participaron Jaime Castillo, de Relaciones Institucionales en Global Omnium; Alberto García, Subdirector del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA) de la UPV; Abel Solera, Catedrático del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la UPV; Fernando Valero, Jefe de I+D+i en ATL y Director Técnico Científico en la Universitat de Girona; Raúl Herrero, Jefe del Departamento de Formación de EMASESA y responsable de la Cátedra EMASESA en la Universidad de Sevilla; y Ricardo Vázquez, Director de I+D+i en EMALCSA y responsable de la Cátedra EMALCSA en la Universidad de A Coruña.