Auge y caída de Salva Navarro, el hombre que 'rescató' la patronal valenciana: Mazón celebra su relevo por un progresista

El "mar de fondo" empresarial contra el presidente de la CEV, Salvador Navarro, se ha llevado por delante a todo un vicepresidente de la CEOE. Se marcha el hombre que 'rescató' la patronal valenciana, y se da la paradoja de que su previsible relevo por un progresista ha sido muy celebrado por el presidente valenciano del PP, Carlos Mazón.

Navarro iba a optar a un tercer mandato en la CEV, pero la oposición interna ha emergido de forma fulgurante y le ha llevado a apartarse, también de una manera repentina. Hace solo doce días anunció ante los directores de todos los medios valencianos que adelantaba las elecciones en su organización.

Lejos de ocurrir tal cosa, lo que pasará en noviembre, cuando está previsto el proceso electoral, es que le releve -salvo sorpresa, será la única candidatura- Vicente Lafuente, el actual presidente de la patronal del metal Femeval. Navarro, eso sí, seguirá de vicepresidente de la CEOE hasta, al menos, 2026, según explicó este martes.

Lafuente es un empresario hecho a sí mismo, muy bien valorado por los empresarios valencianos y con ascendencia nacional hasta el mismísimo Antonio Garamendi, presidente de la CEOE. Es vicepresidente de Cepyme, la organización estatal de pymes de la que proviene el líder de la patronal nacional.

Al futuro líder de los empresarios valencianos le caracteriza una gran singularidad en un mundo liberal como el de las patronales. Se le considera progresista -así lo subrayan diversas fuentes consultadas-. "De los que llevan el mono de trabajo, de los que ha trabajado como el que más en su empresa familiar y vela por los empleados", subrayan.

Para argumentar esta circunstancia subrayan la procedencia de Empar Martínez, su secretaria general en Femeval. Se trata de la ex secretaria autonómica de Economía del gobierno del socialista Ximo Puig.

De ella, no obstante, también destacan todas las fuentes consultadas una gran profesionalidad y una gran capacitación para el cargo que ostenta.

Tanto es así que Martínez jugó un rol importante en las gestiones que realizó la Generalitat Valenciana para arrebatar a otros territorios la inversión de Volkswagen para la construcción en España de su gigafactoría de PowerCo, que ya se levanta en Sagunto.

Pero el progresismo atribuido a Lafuente y a su equipo no ha sido ningún impedimento para que el PP celebre el relevo en la patronal autonómica. Este mismo martes, tras anunciar su "paso a un lado", fuentes del partido tildaban este martes en privado su gestión de "calamidad".

Tras mostrar Mazón y Navarro complicidad en el primer año de la legislatura, la dana distanció mucho a ambos dirigentes. El presidente de la CEV se pronunció públicamente para desmentir que hubiera comido con Mazón el día de la dana.

Además, Navarro fue abiertamente crítico con la gestión de la emergencia del gobierno de Mazón y denunció que, a su juicio, no se establecieron protocolos claros para que las empresas puedan responder con eficacia ante nuevas catástrofes naturales.

Desplante a Mazón

Navarro, eso sí, compaginó siempre estos reproches al gobierno autonómico con los que también lanzaba al Gobierno central, al que afeó la escasez y lentitud de las ayudas o la parálisis que sufrieron las infraestructuras ideadas para desviar, encauzar y laminar el agua en la cuenca del Poyo.

La relación entre ambos era mala. Como publicó este periódico, Mazón recriminó el pasado miércoles en público a Navarro -también al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y a la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé- que se marcharan antes de su discurso.

Ocurrió en una de las citas empresariales más relevantes de la autonomía, la Noche de la Economía Valenciana, organizada por el Consejo de Cámaras de Comercio.

"No saludo ni al ministro, ni a la delegada del Gobierno, ni al presidente de la patronal, porque se han ido. Si no, tenía previsto saludarlos, faltaría más", dijo Mazón al comienzo de su intervención, visiblemente molesto con tal circunstancia.

El dirigente recibió un aplauso tras pronunciar esta frase. La audiencia que le escuchaba respaldó una crítica que parecía, fundamentalmente, dirigida a los representantes socialistas del Gobierno. Pero el propio Mazón, tras los aplausos, añadió una coletilla que dio buena cuenta de que su dardo iba también hacia el líder de la patronal valenciana. "Y juntos", recalcó.

Nadie duda de que Carlos Mazón celebró este martes la retirada de Salvador Navarro.

Salvador Navarro, en una entrevista reciente concedida a EL ESPAÑOL-Invertia. Ana Escobar

Preguntadas al respecto, fuentes de la CEV indicaron que Navarro no se fue de aquel discurso junto a los socialistas, sino unos minutos después. De hecho, explicaron que se cruzó con el presidente del Consejo de Cámaras, José Vicente Morata, cuando este ya había despedido a las autoridades.

Marchaba, añadieron, a otro acto al que se había comprometido a acudir. Pero tal circunstancia molestó no solo a Mazón, sino también a numerosos empresarios, que comprendieron el enfado del presidente valenciano. Lo consideraron un desplante impropio del líder de la patronal.

Antes de aquella cena ya trascendió la posible candidatura alternativa liderada por Vicente Lafuente, y el cóctel posterior al evento sirvió para que un buen número de empresarios, sin Navarro presente, airearan sus discrepancias con el líder de la patronal valenciana y se mostraran partidarios de un cambio.

Todos los consultados aluden a un mismo mal: el "personalismo". Alguno incluso lo tilda de "endiosamiento". No hay un hecho grave que nadie destaque. Tampoco la enemistad con ningún gran empresario valenciano.

Simplemente, un progresivo distanciamiento entre la cúpula de la CEV, también por parte de su secretaria general, Esther Guilabert y sus asociados.

"No ha pasado nada concreto, pero sí un descontento creciente hacia un presidente lejano. Prueba de lo desconectado que estaba es que ni sospechaba lo que ocurriría cuando convocó elecciones", destacan.

Su legado

En efecto, todo se precipitó rapidísimo. De manifestar en privado que no esperaba más candidaturas a dimitir por falta de apoyos, no han pasado ni dos semanas. Un buen número de representantes de los agricultores, liderados por AVA, así como empresarios de varios sectores de Alicante, Valencia y Castellón, con la cerámica capitaneando a estos últimos, se mostraron partidarios de un cambio.

Navarro sopesó inicialmente ir a elecciones contra Lafuente. De hecho, algunos creen todavía que podría haber ganado. Pero algo le hizo cambiar de opinión, y este martes dijo que, si Lafuente se presenta, "es un buen momento para dar un paso al lado".

En su comparecencia ante los medios de comunicación, Salvador Navarro trató de poner en valor su hoja de servicios. Su gran hito lo respaldan todos y cada uno de los empresarios consultados: rescató el asociacionismo empresarial valenciano cuando se encontraba a las puertas de la desaparición.

Tres entidades -la autonómica Cierval, la alicantina Coepa y la castellonense CEC- entraron en descomposición por motivos económicos y de gestión. La CEV era entonces la única organización con buena salud, e inició un complejo proceso para convertirse en autonómica.

Logró algo impensable hasta la fecha: que los empresarios de las tres provincias, tradicionalmente divididos, confluyeran en una misma organización autonómica sin entidades independientes provinciales de relevancia.

Navarro quedará para el recuerdo como el líder empresarial que rescató el asociacionismo empresarial valenciano y unificó a los empresarios en una misma entidad. Y su abrupta marcha, precisamente, se produce al detectar que dicha unidad estaba en juego con su continuidad.