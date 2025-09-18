Aena lo confirma: el aeropuerto de Manises no se ampliará hasta el periodo 2027-2031 y aún no tiene presupuesto

Todavía quedan dos años hasta que comiencen "las actuaciones más significativas" de renovación del aeropuerto de Manises, en Valencia. Tal y como ha confirmado Aena, será en el periodo entre 2027-2031 cuando comiencen las obras de ampliación del aeropuerto.

Sin embargo, pese a fijar plazos de actuación, la empresa no ha dado a conocer presupuesto ni cuantías concretas para acometer la remodelación, que además de incluir la ampliación, también implica la creación de un nuevo control de seguridad y puertas de embarque conectadas por pasarela, así como mejoras en los aparcamientos y accesos.

Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sí que ha anunciado las cantidades que se invertirán en total en los aeropuertos nacionales, casi 13.000 millones de euros, y más en concreto el presupuesto de las actuaciones en el aeropuerto internacional Alicante-Elche Miguel Hernández, 1.154 millones de euros.

Plazos de dos a seis años para arrancar obras y sin presupuesto concreto todavía, algo que dista mucho de las exigencias que la consellera de Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, transmitió al líder del Ejecutivo días atrás.

"Lo único que esperamos ya del presidente del Gobierno es que anuncie que las obras de los aeropuertos de la Comunitat Valenciana empiezan inmediatamente", declaró Cano. Sin embargo, ni en Manises ni en Elche comenzarán hasta 2027.

En concreto, en cuanto al aeropuerto de la provincia de Valencia, la consellera apuntó directamente a la ampliación de la terminal del aeropuerto de Manises. "Esa inversión también es urgente. Ya llegamos tarde", añadió.

La consellera recordó que tanto el aeropuerto de Valencia como el de Alicante-Elche están operando por encima de su capacidad.

El presidente de AENA, Maurici Lucena, durante la presentación de las inversiones previstas en los aeropuertos durante el quinquenio 2027-2031. EFE/Morell

Cabe recordar que durante los meses de junio, julio y agosto se han registrado las mayores cifras de pasajeros desde que hay registros, con un incremento medio del seis por ciento en Valencia y del siete por ciento en Alicante.

Consecuencias económicas

En este sentido, los estudios presentados en 2024 por el Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana y la Cámara de Comercio de Alicante ya advirtieron de graves consecuencias económicas si no se amplían los aeropuertos de la región.

En el caso de Valencia, la falta de capacidad podría generar un impacto negativo superior a los 933 millones de euros anuales hasta 2030, poner en riesgo más de 17.000 empleos y provocar la pérdida de cerca de cuatro millones de pasajeros al año.

Anuncio de Sánchez

Este martes, pese a no concretar la inversión en el aeropuerto de Manises, el presidente del Gobierno ha anunciado que Aena invertirá 12.888 millones de euros en los aeropuertos españoles en el periodo 2027-2031, "calificándolo de la mayor inversión de las últimas décadas" en la red aeroportuaria nacional.

Por su parte, el presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ha explicado que las inversiones anunciadas buscan básicamente acomodar la demanda futura de los aeropuertos españoles, que se espera que este año encadenen un nuevo récord de usuarios y superen los 320 millones de pasajeros, lo que supondrá un incremento superior al 3,5 %.

