Mazón recrimina en público al ministro Carlos Cuerpo y al presidente de la patronal que se marchen antes de su discurso

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, recriminó este miércoles en público al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, y al presidente de la patronal valenciana CEV, Salvador Navarro, que se marcharan antes de su discurso.

Ocurrió en una de las citas empresariales más relevantes de la autonomía, la Noche de la Economía Valenciana, organizada por el Consejo de Cámaras de Comercio.

"No saludo ni al ministro, ni a la delegada del Gobierno, ni al presidente de la patronal porque se han ido. Si no, tenía previsto saludarlos, faltaría más", dijo Mazón al comienzo de su intervención, visiblemente molesto con tal circunstancia.

El dirigente recibió un aplauso tras pronunciar esta frase. La audiencia que le escuchaba respaldó así una crítica que parecía, fundamentalmente, dirigida a los representantes socialistas del Gobierno central, con los que las relaciones institucionales son prácticamente inexistentes desde la dana.

Pero el propio Mazón, tras los aplausos, añadió una coletilla que dio buena cuenta de que su dardo iba también hacia el líder de la patronal valenciana. "Y juntos", recalcó.

Mazón pareció interpretar que Navarro abandonaba el auditorio del Roig Arena para departir con el ministro, presente este miércoles en Valencia.

Pronunció su crítica en caliente, de forma espontánea, ante la frustración de que se marchaba justo el presidente de los empresarios antes de un discurso institucional cuyos destinatarios principales eran, precisamente, los empresarios valencianos.

Preguntadas al respecto, fuentes de la CEV indicaron que Salva Navarro no se fue junto a los socialistas, sino unos minutos después. De hecho, explican que se cruzó con el presidente del Consejo de Cámaras, José Vicente Morata, cuando este ya había despedido a las autoridades.

Además, las mismas fuentes explican que Salva Navarro se marchó para acudir a un acto en El Puig de la Asociación Española de Empresarios de Transporte Bajo Temperatura Dirigida (ATFRIE) al que también se había comprometido a acudir.

Por su parte, desde la Delegación del Gobierno informaron de que el ministro abandonó el acto antes de lo previsto porque tuvo que adelantar su vuelta a Madrid, ya que este jueves tenía agenda a primera hora antes de marchar hacia Copenhague para participar en la agenda del Eurogrupo.

Mazón y Navarro

Tras mostrar ambos complicidad en el primer año de la legislatura, la dana distanció a ambos dirigentes. Navarro se pronunció públicamente para desmentir que hubiera comido con Mazón el día de la dana.

Además, el presidente de la patronal ha sido abiertamente crítico con la gestión de la emergencia del gobierno de Mazón y ha denunciado que, a su juicio, no se han establecido protocolos claros para que las empresas puedan responder con eficacia ante nuevas catástrofes naturales.

Navarro, eso sí, compagina sus reproches al gobierno autonómico con los que también lanza al Gobierno central, al que afea sin ambages la escasez y lentitud de las ayudas o la parálisis que sufrieron las infraestructuras ideadas para desviar, encauzar y laminar el agua en la cuenca del Poyo.

En una entrevista reciente concedida a EL ESPAÑOL-Invertia, Salva Navarro se pronunció sobre todos los asuntos enumerados, incluso sobre su relación con Carlos Mazón. "Tenemos puntos de vista distintos de lo que pasó en la dana", dijo, si bien añadió que tiene una "magnífica relación con el presidente".

El pasado jueves por la tarde, hace solo una semana, estaba prevista una reunión entre ambos. A tenor de lo sucedido este miércoles, no debieron limar suficientemente sus asperezas.

Este nuevo desencuentro, además, se produce justo tras abrir la CEV el proceso para la elección de presidente. Navarro opta a un tercer mandato, y se especula con la posibilidad de que exista esta vez una candidatura alternativa, según reveló Las Provincias.

El discurso

En su intervención, la que se perdieron Cuerpo, Bernabé y Navarro, Carlos Mazón afirmó que la "hecatombe" que supuso la dana del pasado 29 de octubre afectó al 20% de los activos públicos y privados de la zona afectada.

"Ninguna autocomplacencia ni mirada baja, porque hemos demostrado que nuestra economía no solo ha resistido, sino que ha crecido", contrapuso.

Mazón agradeció la labor de la Cámara de Comercio valenciana tras la tragedia de la dana. "Decenas de empresas encontraron abiertas vuestras puertas para encauzar toda la solidaridad", dijo.

La Generalitat Valenciana, destacó, va a seguir con "las rebajas fiscales, simplificación administrativa y burocrática". "Dentro de unos años, cuando el tiempo nos dé esa perspectiva, podremos valorar mejor lo que ha supuesto alcanzar los parámetros económicos actuales con lo que hemos pasado", manifestó.

