Alejandro Escribano, arquitecto: "Pensar que las viviendas de uso turístico son el problema es no tener bien puesto el foco"

La ciudad de Valencia afronta el desafío del acceso a la vivienda, el cual se ha convertido un "problema" en los últimos años, no solo por los precios, sino por la cantidad de personas "de todos los grupos de edad" que tienen dificultades para adquirir inmuebles.

Sin embargo, pese a que muchos grupos políticos y sociales ponen el foco sobre la proliferación de los pisos turísticos en la provincia, el arquitecto Alejandro Escribano apunta también a otros problemas existentes en la provincia.

"Entender que las viviendas de uso turístico son el problema es no tener el foco bien puesto, es perder de vista que el problema fundamental es hacer viviendas", ha resaltado el arquitecto durante la presentación del 'Informe de la vivienda en la provincia de Valencia' de Cámara Valencia.

Pese a que el problema de los pisos turísticos existe, tal y como reconoce Escribano, el arquitecto que dirigió el vigente Plan General de Valencia de 1988, explica que lo realmente necesario para abordar soluciones es una política de suelo efectiva.

Junto con ello, también insta a desviar la mirada de la construcción de viviendas fuera de la propia ciudad de Valencia, el principal núcleo de población.

Según su opinión, construir más en la ciudad de Valencia es "equivocarse", ya que todavía quedan por completar las operaciones de suelo del Parque Central, El Grao y Benimaclet, que en conjunto suman 8.000 o 10.000 viviendas.

"La ciudad de Valencia está terminada y el área metropolitana es crucial", asegura Escribano, quien también revela también qué zonas serían las más adecuadas para construir más viviendas.

A su juicio, "el área metropolitana es compleja". "Hacia Barcelona la huerta está protegida y hacia el sur está la zona dana que necesita obras hidráulicas potentes", explica.

"Solo nos queda el corredor noroeste que es urgente ver cómo podemos desarrollar. En el corredor suroeste, también se puede encontrar algún espacio, hacia Torrent", recalca.

Para el arquitecto, esta expansión hacia nuevas zonas de la provincia hace que sea "el momento de que Valencia se plantee nuevas ciudades autosuficientes". "Se puede hacer vivienda barata, pero hace falta el suelo, porque es donde existe un margen enorme para la construcción de las viviendas", apunta

20.000 viviendas a corto plazo

Para el arquitecto, el desarrollo hacia el área metropolitana de Valencia permitiría crear entre 15.000 y 20.000 viviendas "a corto plazo". "Por 125.000 euros se puede construir una vivienda de 85 m2, el coste del suelo es la clave para tener una vivienda asequible".

"La ciudad debe ser compacta, no extensiva, porque eso no es eficiente para los servicios públicos", alerta Escribano.

"Es el momento de que Valencia se plantee no crecimientos pequeños de núcleos, sino auténticas pequeñas ciudades nuevas que sean autosuficientes", subraya.

Además, incide en que urge acometer operaciones de 10.000 viviendas como está sucediendo en Madrid y no optar por sectores de 1.000 unidades, dada la urgencia de generar más hogares ante la crisis habitacional actual.

De la misma manera, sostiene que es necesario "ir a densidades más altas". "Debemos ir a densidades de 120 a 140 viviendas por hectárea. Dará lugar a ciudades más habitables que reducirán la movilidad y serán de escala más humana", asegura.