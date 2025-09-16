El área metropolitana y las políticas de suelo, "claves" para resolver el problema de la vivienda en Valencia

El acceso a la vivienda se ha convertido en "el principal problema de la ciudadanía", sin diferenciar grupos de edad. Una circunstancia que obliga a desviar la mirada de la construcción de viviendas hacia el área metropolitana y a elaborar políticas de suelo que permitan viviendas asequibles.

Así se desprende del 'Informe de la vivienda en la provincia de Valencia' de Cámara Valencia, el cual pone el foco sobre los factores que tensionan el mercado residencial en el territorio valenciano y presenta propuestas para paliar los problemas existentes.

El presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, ha recordado que el problema de la vivienda no es exclusivo de la provincia de Valencia, sino que es un conflicto existente en "toda España y también en Europa".

Para tratar de conocer las causas que han provocado esta situación, el informe que recoge los factores de oferta y demanda que han influido en el incremento de la tensión del mercado inmobiliario en la provincia.

En cuanto a la oferta, influye el incremento del coste de los materiales y de mano de obra (con un incremento del coste salarial del 18,1% en menos de 10 años).

Por otro lado, también ha incrementado el precio medio del suelo, haciendo que "Valencia sea una de las provincias más tensionadas con un 30% por encima de la media".

A esta circunstancia, Cámara Valencia también añade como factor el endurecimiento de la normativa técnica y la lentitud burocrática.

Además, señalan que ha habido un estancamiento en la construcción de viviendas como consecuencia de todo ello. "En los últimos 15 años el ritmo de construcción de viviendas ha sido de 5.000 al año cuando antes de la burbuja inmobiliaria estaba en 13.000", sostienen.

En cuanto a los factores de demanda, Cámara Valencia ha observado un incremento del precio medio de la vivienda libre, la recién construida. Según datos del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, en 2014, el precio medio se situaba en 123.597 euros, mientras que en 2024 alcanzó los 204.742 euros.

Junto a ese aumento de precios, también influye en la demanda el aumento de la población en la provincia y el auge del turismo. Este último factor ha supuesto la creación de un mayor número de apartamentos turísticos, que junto a otras circunstancias, ha reducido el stock de vivienda libre.

Déficit de 133.000 viviendas

"Si no se toman medidas urgentes en el mercado inmobiliario habrá un déficit de 133.000 viviendas en el año 2030", alerta Cámara Valencia.

Para paliar esa perspectiva, ha presentado cuatro propuestas "prioritarias para relajar la tensión en el mercado inmobiliario", que pasan por "incrementar el suelo urbanizable, establecer un marco normativo que no frente la edificación, una política tributaria que contribuya a establecer precios asequibles y desarrollar el área metropolitana de Valencia".

El arquitecto Alejandro Escribano ha puesto el foco especialmente sobre el área metropolitana, recalcando que "hay que normalizar la vida allí". Hay zonas de Valencia que ningún ciudadano sensato querría ocupar, como la huerta de Alboraya o L'Albufera, hay que mirar hacia el área metropolitana".

En concreto, ha señalado qué zonas serían idóneas para esa expansión. "El área metropolitana es compleja. Hacia Barcelona la huerta está protegida y hacia el sur está la zona dana que necesita obras hidráulicas potentes", ha explicado.

"Solo nos queda el corredor noroeste que es urgente ver cómo podemos desarrollar. En el corredor suroeste, también se puede encontrar algún espacio, hacia Torrent. Es el momento de que Valencia se plantee nuevas ciudades autosuficientes. Se puede hacer vivienda barata, pero hace falta el suelo, porque es donde existe un margen enorme para la construcción de las viviendas", ha detallado

De la misma manera, ha apuntado que es esencial dotar a esas zonas de servicios sociales suficientes para "reducir al máximo la movilidad" y contribuir a crear "pequeñas ciudades". "Para conseguirlo los transportes son esenciales".

Política de suelo

"El desarrollo potencial en al área metropolitana es todavía muy alto, de 120 a 140 viviendas hectáreas y se podría llevar a cabo la construcción de 125.000 viviendas". Sin embargo, ha alertado de que "no se pueden hacer urbanizaciones como L'Eliana porque sería quemar el suelo".

Para Escribano, "sin política de suelo no puede haber política de vivienda. Sin políticas de suelo no habrán viviendas asequibles". "El suelo es la clave de todo", ha concluido.