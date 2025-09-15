Ford Almussafes espera los detalles sobre su nuevo coche antes de acabar el año con la fábrica en mínimos históricos

Un año en blanco. Más incluso. Es lo que ha transcurrido desde que en mayo de 2024 Ford anunciara que su planta de Almussafes no fabricaría los coches eléctricos prometidos, sino un híbrido superventas, de 300.000 unidades anuales, a partir del verano de 2027.

Más de un año después de aquel anuncio, y a menos de dos de que llegue el ansiado momento de ensamblar en la planta valenciana ese vehículo, la factoría sigue a la espera de que mueva ficha la multinacional americana.

Tan solo ha llegado un rayo de esperanza a la planta: la expectativa de que habrá noticias antes de final de año. Entre octubre y noviembre, para ser exactos. Hasta que no lleguen, el temor es irremediable. La situación recuerda a la promesa incumplida de junio de 2022 de que Almussafes fabricaría los nuevos eléctricos de Ford.

La noticia que ahora se espera no será la concreción del modelo a producir. Puede que ni siquiera el tipo de coche. Pero sí indicaciones, plazos, directrices sobre su llegada. Instrucciones para la reestructuración de las instalaciones donde se fabricará.

Así lo precisan a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes de la planta. 20 meses son pocos para adecuar una industria como Ford a la producción de un coche desconocido hasta la fecha. "Ya vamos con retraso", lamentan. Pero la compañía ha transmitido que trasladará en breve las primeras consignas.

Las mismas llegarán a una planta con el empleo sostenido por el Gobierno de España para evitar despidos. Mil empleados diarios 'descansan' en el denominado ERTE Red que habilitó el ejecutivo.

Y todo en una fábrica que registra en el presente 2025 los peores datos de su historia. Apenas producirá 100.000 unidades anuales.

Así lo acredita la evolución histórica de la producción de la fábrica, recopilada por EL ESPAÑOL a partir de las cifras oficiales que ofrece Ford al cerrar sus cuentas y de la estimación para 2025 que realizan las organizaciones sindicales.

El dato de 2024 fue ya el de menor fabricación de coches y furgonetas, con un total de 120.127 unidades. Pero en el presente 2025 la previsión es que empeore todavía más.

Cabe recordar que 2025 es el primer ejercicio desde 1980 en el que la fábrica valenciana, tras perder la producción de la furgoneta Connect, ensamble un solo modelo.

El que queda es un coche con buena acogida en el mercado, el Ford Kuga, pero incapaz de mantener el ritmo productivo que tenía hasta hace no mucho la factoría. En 2017, hace solo ocho años, llegó a las 417.000 unidades.

La planificación laboral de la fábrica, que parará este año un total de 80 días en el macro ERTE que el Gobierno le ha concedido a través del llamado Mecanismo RED, permite estimar cuántos coches se ensamblarán este 2025.

750 coches

Las jornadas habituales en Ford Almussafes, descontando los paros que se realizan por vacaciones, son unas 218 al año, según las fuentes consultadas. En consecuencia, al restar los mencionados 80 días de descanso, las de 2025 serán unas solo 138.

El ritmo de producción de coches diarios también está definido: 750 unidades del Ford Kuga por día de producción. La multiplicación da un resultado de 103.500, que va camino de cumplirse con los datos recopilados hasta el presente mes de septiembre. Podría incluso ser ligeramente inferior.

El dato, además, coincide casi al milímetro con las unidades de Ford Kuga ensambladas en 2024, que fueron 103.488. Esta es la nueva realidad de la planta, con un solo coche en su cadena de montaje.

Como se aprecia en el gráfico, el valle productivo es muy similar al que tuvo lugar en 2012. A aquel año Ford también llegó con una gran incertidumbre, pero con una solución sobre la mesa para garantizar el futuro de Almussafes, como ahora ocurre.

El llamado mecanismo RED es una suerte de gran ERTE ideado durante la pandemia de la Covid-19 como rescate laboral a determinados sectores productivos ante coyunturas económicas muy adversas.

Los empleados de Ford Almussafes, en particular el sindicato UGT, mayoritario en la planta, solicitaban esta fórmula ante el compromiso productivo de Ford de 2027, con el objetivo de que no se produjeran alrededor de mil despidos en su plantilla y otros tantos millares en sus proveedores.

El Gobierno de España fue inicialmente reticente a aplicar esta herramienta, y sopesó ERTES singulares alternativos, si bien, finalmente, accedió a concederla.