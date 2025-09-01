La increíble mansión de 790 m2 a la venta en un barrio exclusivo de Valencia: "Una villa de las que dejan sin aliento"

"Una villa de las que dejan sin aliento". Así describen la increíble mansión a la venta en Valencia Paula Torralba y Tomás Valls, consultores de Engels & Völkers, sentados en el salón de esta villa.

Emplazada en una localización prime y próxima a los mejores enclaves residenciales de la ciudad, se vende esta propiedad de 790 m2, con seis dormitorios y tres baños, y cuya parcela tiene una extensión de unos 1.250 m2.

La decoración de la villa, tal y como expresa la agencia inmobiliaria en su página web, es "una contradicción de lo moderno y urbano en la parte delantera, con lo rústico y mediterráneo de la parte trasera".

Tiene silueta de barco y está hecha de materiales internacionales de revestimiento, como piedra grisácea del norte y paneleados asiáticos.

Con jardineras perimetrales con automatización de riego, iluminación crepuscular y arena de playa reúne un sinfín de vegetación seleccionada y desordenada que le da un estilo paradisíaco "donde se busca un estado de paz y bienestar al llegar al hogar".

"¿Esto es Bali o me he perdido?", bromea Tomás en un vídeo promocional de la vivienda en redes sociales. El inmueble tiene un precio de venta de 2,7 millones de euros y se alquila por 20.000 euros al mes.

A la villa se accede mediante su gran puerta pivotante de hierro de seis metros de altura que da paso a la planta noble a través de un gran recibidor de cinco metros de altura, con estantería de obra y forro en piel, armario amplio de recibidor en materiales lacados y, al frente, una escalera escultural y "de diseño exclusivo", donde a sus pies el elevador da paso a otra planta.

El salón cuenta con una zona incrustada en el suelo con grandes sofás en largo y ancho, suelo y mesa radiante, lucernario motorizado de 4x4 y techo "descapotable". Posee, además, pantallas de gran formato centradas a una chimenea de gas de dos metros.

El comedor se presenta como un espacio elegante y funcional, rodeado de armariadas lacadas que aportan un aire contemporáneo. La estancia está diseñada para albergar una mesa de gran capacidad, pensada para reuniones y celebraciones y, además, esconde un aseo de cortesía.

La cocina, completamente abierta, destaca por su isla central de cuatro metros, concebida también como zona bar. Su diseño aprovecha la doble altura para maximizar el almacenamiento y suma un televisor de gran formato.

Salón de la villa a la venta en Valencia. Engels & Völkers

La terraza combina un estilo rústico y mediterráneo con guiños asiáticos. Una mesa de obra para 14 comensales, resguardada bajo una cubierta de madera vieja africana, se integra con la cocina abierta que da servicio al patio colgante. El conjunto se completa con jardineras automatizadas y riego controlado.

El área de piscina tiene un diseño exclusivo: incorpora una cascada de agua, sistema de control salino y piedra sukamubi japonesa. Su estilo "infinity" se complementa con asientos y tumbonas acuáticas, además de un anclaje para nado. Jardineras superiores con plantas colgantes naturales terminan de darle un aire sofisticado al conjunto.

La suite principal se concibe como un espacio dividido en tres ambientes: dormitorio, vestidor y baño en suite, con acceso directo a la piscina. Anexo a la habitación, un despacho sigue la misma línea decorativa del resto de la vivienda.

En la primera planta se ubica la zona de dormitorios secundarios. Un pequeño distribuidor, concebido como área de juegos, articula las estancias, todas ellas servidas por un baño común.

Respecto a los servicios que ofrece esta propiedad, tiene aire acondicionado y calefacción zonificados, zona de lavandería, servicio de vigilancia privada y sistema de alarma y seguridad con cámaras de última generación.

Santa Bárbara

La urbanización Santa Bárbara es una de las zonas más exclusivas de Valencia. Ubicada en el término de Rocafort, es conocida por la cantidad de chalets de lujo que tiene.

Según detalla Idealista, esta urbanización es "un recinto muy bien aislado del mundo exterior". Toda la zona está rodeada de naturaleza, y cuenta con vigilancia las 24 horas del día.

Los residentes también pueden acceder al prestigioso Club de Campo, que posee en su interior un lago con zona ajardinada y una piscina enclavada en las rocas. Las instalaciones deportivas incluyen varias pistas de tenis y pádel.

Además, muy cerca de esta urbanización se encuentra uno de los mejores colegios británicos de Valencia: el Cambridge School.