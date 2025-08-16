Un joven no puede más y protesta por la subida del precio del alquiler: "La gente del pueblo sin poder vivir en su pueblo"

Detalle de un cartel que anuncia un piso en alquiler, imagen de archivo. Efe / Kai Försterling

Es el pueblo de Valencia donde más ha subido el alquiler en todo el país. Tanto es así que vecinos de Moncada no han tardado en protestar por los precios desorbitados. Les imposibilitan independizarse y hacer vida en el que es su lugar de residencia.

"La gente del pueblo sin poder vivir en su pueblo", se queja un joven en las redes sociales de Moncada al día, el medio local del municipio.

Otro usuario también se muestra crítico ante la situación: "Gracias, padres de estudiantes extranjeros con un poder adquisitivo inasumible; y que no se nos olvide nuestra bestia local, el wannabe y no tan pequeño arrendador profesional, que a falta de título nobiliario, se acaba encontrando con las regalías".

Ubicado a 15 minutos de la capital, los residentes de Moncada se topan con la problemática de no poder ni alquilar una vivienda por la llegada de estudiantes extranjeros a la Universidad CEU Cardenal Herrera.

Muchos arrendadores prefieren alquilar su piso a estudiantes en vez de a los propios residentes. Aprovechan la situación e incrementan el importe.

Ante este hecho, el pueblo vecino, Alfara del Patriarca, decidió en 2024 suspender durante dos años las licencias para construir residencias y viviendas en los bajos, con el fin de garantizar el acceso a la vivienda a sus vecinos.

Precios desorbitados

EL ESPAÑOL ha indagado en portales inmobiliarios como Idealista. Al rastrear casas en la zona, los anuncios disponibles se dirigen exclusivamente a estudiantes. El precio por una habitación no baja de los 700 euros al mes.

Además, según los últimos datos del Índice Inmobiliario de Fotocasa, en España el precio de la vivienda en alquiler ha subido un 14,1% en su variación interanual. En julio el importe se sitúa en 14,37 €/m2 al mes.

En el informe se analizan 184 municipios. En el 86% de ellos, el precio de las viviendas en alquiler se ha incrementado respecto al año anterior y la ciudad de Moncada es la que más incrementos acumula en julio con un 39,3%.

En julio, el precio medio del alquiler en Moncada se situó en 13,99 €/m2 al mes, es decir, arrendar un piso estándar de 80 m2 puede llegar a costar 1.119 euros mensuales.

Índice de los municipios con mayor incremento interanual. Fotocasa

Fotocasa también calcula este último incremento interanual (14,1%) en euros (1,78 euro) y observa que se ofertan viviendas 142 euros más caras que hace un año.

De este modo, España ha experimentado en un año un incremento en el precio medio de las viviendas de 14,1%, y ha pasado de 1.007 euros a 1.150 euros en julio de 2025 por un piso de 80 m2.

A Moncada le siguen algunas ciudades valencianas con incrementos superiores al 30% en un año, como Paterna (+38,7%), Burjassot (+34,3%) y Sagunto (+34,2%).

Estos incrementos en el precio del alquiler reflejan una tendencia generalizada de encarecimiento del mercado.