AQ Acentor vende a Tomás Olivo por 60 millones el proyecto Infinity, el mayor centro comercial de España

El empresario Tomás Olivo, a través de la firma General de Galerías Comerciales, ha adquirido mayor centro comercial en construcción de España ubicado en el barrio de Turianova, en Valencia, y situado en el Hospital Universitario de La Fe.

Se trata del proyecto bautizado como Infinity, el cual desarrollará el centro comercial más grande del país en un espacio cercano a los 100.000 metros cuadrados en la entrada sur de la ciudad de Valencia.

Tal y como ha confirmado EL ESPAÑOL, Olivo y AQ Acentor han acordado el traspaso del proyecto, que cuenta con todas las licencias pertinentes para iniciar su construcción. Se estima que la operación se haya cerrado por un importe cercano a los 60 millones de euros.

Actualmente, se trata del mayor complejo en desarrollo del país, con una superficie bruta alquilable de 92.000 metros cuadrados. Albergará más de 220 locales y dispondrá de 4.000 plazas de aparcamiento.

Este proyecto comercial ya tiene comprometida la ocupación de más del 55 % de sus espacios, y desde el punto de vista administrativo cuenta con todos los permisos para iniciar las obras.

Se ubica en uno de los extremos del nuevo barrio de Turianova, un espacio que AQ Acentor está creando en una superficie de 500.000 metros cuadrados, con más de 2.000 viviendas (1.000 de ellas ya se han entregado y 400 son VPO).

Por otra parte, el proyecto Infinity conllevará una inversión por encima de los 400 millones de euros para su desarrollo y generará en torno a 6.400 empleos entre directos e indirectos durante entre su construcción y una vez esté operativo.

La promotora del centro comercial solicitó el pasado abril una prórroga de seis meses al Ayuntamiento de Valencia para que pudieran dar comienzo a las obras del nuevo centro comercial que se ubicará en el acceso sur de la ciudad, en el PAI Fuente San Luis.

Esta solicitud perseguía el objetivo de incorporar nuevos socios al proyecto; una búsqueda que ha culminado en la compra del complejo de parte de Tomás Olivo, empresario murciano, a través de la firma General de Galerías Comerciales.