Lãberit, una de las seis tecnológicas españolas presentes en la última conferencia mundial de Apple

La tecnológica española Lãberit asistió presencialmente a la última WWDC de Apple. Su presencia forma parte de la estrategia corporativa de estar siempre a la vanguardia para poder seguir impulsando desarrollos con clientes y partners.

La compañía estuvo representada por Fernando Salom, CTO de Rudo, la marca con la que Lãberit opera en el sector de las apps. Y es que la empresa fue una de las seis tecnológicas españolas invitadas a participar en la prestigiosa Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) de Apple, celebrada en Cupertino, California.

Según ha comunicado la empresa, este reconocimiento internacional "subraya el compromiso de la empresa con la excelencia técnica y es una oportunidad estratégica para consolidar el posicionamiento global de Lãberit como empresa líder en el sector tecnológico".

La WWDC, conocida por ser el epicentro de las últimas novedades tecnológicas de Apple, ofreció a los participantes la oportunidad de explorar herramientas innovadoras, interactuar con expertos de talla mundial y expandir sus habilidades en un entorno altamente vanguardista.

Este evento anual reúne a los desarrolladores más destacados del mundo, quienes tienen la oportunidad de conocer de primera mano las innovaciones más recientes en hardware y software de Apple.

“Descubres cosas nuevas. Ves hacia dónde se dirige una empresa tan grande y vienes con la mente abierta. Aprendes otras perspectivas sobre tu mismo trabajo porque cada uno hace las cosas de una manera y eso es enriquecedor”, comenta Salom sobre su experiencia.

Durante la conferencia, Fernando Salom tuvo acceso exclusivo a las más recientes innovaciones de Apple, que incluyeron avances significativos en inteligencia artificial, optimización del desarrollo de software y nuevas capacidades para aplicaciones móviles.

Estas tecnologías no solo amplían el horizonte de posibilidades para las soluciones que Lãberit ya desarrolla, sino que también ofrecen una base sólida para la creación de futuros proyectos que integren las tendencias más disruptivas del mercado.

“Llevo años consumiendo y trabajando con productos Apple y ver cómo se organizan, estar en su sede y aprender de los mejores es algo que no sé si podrá repetirse pero que seguro me hará mejor profesional. Eso me permitirá poder ofrecer a los clientes de Lãberit una perspectiva única”, afirma Salom.

Una mirada al futuro

"Estamos inmensamente orgullosos de que Fernando haya representado a Lãberit en la WWDC 2025. Su participación refuerza nuestra capacidad técnica y amplía nuestra visión hacia un futuro con la tecnología y la innovación como base", destaca Richard Morla, responsable de la UN Mobile de Lãberit.

“Son días muy intensos, de muchas horas y de mucho aprendizaje técnico. Tú piensas que estás haciendo algo pequeñito pero luego vas allí, te enseñan todas las posibilidades del ecosistema y eso te abre el día a día a muchas opciones”, concluye Fernando Salom.

Según destaca la compañía, además de los aprendizajes técnicos, la experiencia en la WWDC ha brindado a Lãberit "la oportunidad de reflexionar sobre el impacto social de la tecnología y la importancia de desarrollar soluciones que no solo sean innovadoras, sino también éticas y sostenibles".

"La invitación a la WWDC simboliza un reconocimiento al esfuerzo y la dedicación de Lãberit hacia el desarrollo de aplicaciones de vanguardia que responden a los retos actuales del mercado global", sostienen.