Diego, experto inmobiliario, alto y claro sobre el problema de la vivienda en Valencia: "Es mundial, pero hay una solución"

El acceso a la vivienda o la escasez y el precio de los alquileres se han convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos españoles. Lo asevera Diego Moya, experto inmobiliario y CEO de VibeX, a EL ESPAÑOL.

Sobre el problema de la vivienda en Valencia, asegura que es mundial, pero "hay una solución". De hecho, el valenciano ha logrado congregar inversores para impulsar un cambio en la situación actual, tanto en España como a nivel internacional.

Explica que el primer problema se debe a que hay mucha vivienda vacía que no se saca al mercado. "Ese es un problema muy grande". Moya cifra en 3,7 millones de viviendas vacías en toda España.

Concretamente, en la capital valenciana pasa lo siguiente: "Están los típicos herederos o las personas mayores que tienen viviendas vacías en el centro de la ciudad. Por ejemplo, una familia tiene un edificio al lado de la plaza del Ayuntamiento y son 14 viviendas enormes de cuatro habitaciones, completamente vacías".

En relación a esto, Moya añade que muchas personas no saben gestionarlo o tienen miedo a la ocupación y, por eso, no anuncian ni sacan al mercado estos inmuebles. "Realmente la ocupación en España no es un problema grave; es de menos del 1%", sostiene.

Por otro lado, están los bancos y los fondos de inversión. El CEO de VibeX expone que aún quedan embargos de la época de la crisis del 2008: "Muchos fondos que compran y dejan sin vender las viviendas".

Pero entre las iniciativas que demuestran que es posible generar una inversión respetuosa socialmente, que otorgue beneficios y haya posibilidad de alquiler a precios razonables, están el rehabilitar edificios o zonas en estado de abandono.

El encarecimiento de los precios se debe, entre otras causas, a la inversión por parte de perfiles con alto poder adquisitivo, que destinan gran parte de los inmuebles adquiridos a rentas vacacionales.

El objetivo de Diego pasa por habilitar hasta 5.000 viviendas en tres años que permitan generar una inversión privada de 900 millones de euros con impacto directo en la sociedad "ante un problema público y estructural".

Asimismo, apuesta por generar estas acciones con la mayor sostenibilidad posible al optar por rehabilitar y no construir.

VibeX planea un evento durante el último trimestre del año en Madrid, en el que durante tres días aspira a unir a 1.500 personas con una capacidad inversora de 4.500 millones de euros (lo que en pocos años resolvería parte del problema de la vivienda en una ciudad como Valencia o Medellín) que se sumen a su iniciativa y logren impulsar un cambio.

Vivienda vacía

Desde el proyecto VibeX ya han comprado un edificio con 19 inmuebles en Puerto de Sagunto; uno en Onda (Castellón), con 56; y otro en Alginet de siete viviendas que pertenecían a la Sareb y llevaban vacías más de diez años.

"¿Cómo puede ser que Sareb tenga tantísimo producto sin sacar cuando teóricamente lo están liquidando?", se pregunta este inversor. "Nadie quiere decir la razón por la que esa vivienda no sale a mercado".

"Para mí es el principal problema porque ya es una vivienda que existe. Podríamos aprovechar esos recursos y no destrozar ecosistemas haciendo vivienda nueva. El segundo problema es que no se dan licencias para construir", valora.

Con la compra de estos edificios, Diego Moya y más inversores se juntan, compran el edificio (ya sean viviendas en ruina o en construcción sin acabar) y los rehabilitan.

Detalle de un cartel que anuncia un piso en alquiler en Valencia. Efe / Kai Försterling

Después, las alquilan al precio de mercado. Ahora mismo, garantiza que el alquiler ronda los 700 euros al mes en los lugares de la periferia de la Comunitat Valenciana. "Un precio que una familia aún puede asumir".

Según una declaración del economista Juan Ramón Rallo que recuerda Moya, "aproximadamente se podrían construir un 30% de viviendas de las que ya existen, es decir, un 30% más solamente con el suelo urbanizable que ya hay en España".

Se refiere a los solares que hay en mitad de las ciudades. "Y eso es voluntad política", dice. "Son los únicos que pueden empujarlo", prosigue. "La forma de bajar el precio de mercado es sacando más oferta", manifiesta.

Inversores

El emprendedor Diego Moya comenzó su carrera empresarial en la que planteó una startup que mejorara la salud de la sociedad.

A través de Entrenarme dio visibilidad a más de 24.000 preparadores personales, democratizó el entrenamiento y generó numerosas iniciativas deportivas en España y Latinoamérica.

Tras la venta de la compañía empezó a invertir en inmuebles, pues buscó contribuir a solucionar el problema de vivienda. Y lo hizo comenzando por su ciudad natal, Valencia.

Ahora, al frente de VibeX, ha creado diferentes iniciativas para congregar inversores de tamaño medio (con un patrimonio de entre 500.000€ y 8 M€), que puedan apoyarle en la búsqueda de soluciones tanto en España, como en Medellín o Dubai.

Alumnos Del Real Estate Growth Program, de VibeX Academy. EE

"Un inversor 'champions' es alguien que piensa más allá; en generar un impacto en la sociedad, en hacer networking para aportar valor a otros", señala Diego.

VibeX Wealth Club nació con un límite de 150 miembros, formados previamente con VibeX Academy, donde se ayuda a los inversores a estructurar y hacer crecer su patrimonio, al mismo tiempo que generan impacto social.

En el Club, además de un networking de alto nivel a través de contactos directos, encuentros y viajes, invierten conjuntamente en vivienda habitual, con foco en Valencia y ya actúan en Medellín y Dubai.

De hecho, un 30% de los inversores adscritos al club de esta empresa son internacionales, pero quieren invertir en España.