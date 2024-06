Grupo Gimeno y tres firmas más se alían para invertir 100 M€ en resorts para mayores: el primero será en Benidorm

Las compañías Grupo Gimeno, White Investing, Topcal Investment y MoZaïC Asset Management han decidido asociarse con el objetivo de "liderar el sector senior living en España". Su propósito es acometer "una inversión de aproximadamente 100 millones de euros a través de diferentes proyectos en el arco mediterráneo hasta 2026".

A través de esta alianza, las compañías tienen previsto "crear complejos resort en zonas vacacionales que ofrezcan una gran variedad de servicios y ocio para personas mayores de 55 años".

Según exponen las compañías en su comunicado, España, en línea con otros países europeos, está experimentando un aumento notable en su población de ciudadanos mayores de dicha franja de edad. Se trata de un fenómeno "que irá en aumento en las próximas décadas, tal y como indica el Instituto Nacional de Estadística (INE), que estima que para el año 2050, este segmento podría alcanzar hasta el 40% de la población total del país".

Este perfil, constituido actualmente por 11,5 millones de personas en España, representa la población objetivo de los complejos de vida independiente. Cabe destacar que los españoles interesados en este tipo de instalaciones se decantan por localizaciones cercanas a su residencia habitual, mientras que los cerca de 200.000 extranjeros mayores de 55 años que viven en nuestro país prefieren trasladarse a complejos en zonas costeras del arco mediterráneo en busca de un mejor clima y calidad de vida.

"La Comunitat Valenciana es la región más demandada por las personas extranjeras que deciden explorar vías alternativas a la vivienda convencional para disfrutar en plenitud de una nueva etapa en su vida. Por ello hemos decidido desarrollar un concepto de senior co-living que responda a las nuevas necesidades y estilos de vida. A corto plazo estamos estudiando tres operaciones más, pero nuestro objetivo es ir mucho más allá y no descartamos la entrada de un socio financiero para ello", explicó Borja Tomás, director Real Estate de Grupo Gimeno.

Benidorm

La plataforma de senior livings, que ya tiene su propia marca comercial y que en las próximas semanas se lanzará al mercado, ultima los detalles del primero de sus proyectos en Benidorm. Tras la obtención de la licencia, el comienzo de las obras arrancará próximamente y su inauguración está prevista en 2026.

"Estamos liderando activamente mejoras sostenibles en el rendimiento operativo del complejo de Benidorm. Nuestra inquebrantable dedicación al fomento del impacto social y medioambiental subraya nuestros esfuerzos por convertir el activo en una inversión que cumpla con el estándar BREEAM Very Good", subrayó Frédéric Dib, fundador y CEO de MoZaïC AM.

Jardines, spa, piscina, cine, fisioterapia e incluso gabinete de estética. Estos son algunos de los servicios que ofrecerá este nuevo complejo ubicado en los terrenos del antiguo Hotel Ona, ubicados en la playa de Poniente y con campo de golf propio. Con capacidad de alojar a más de 150 personas en sus más de 90 apartamentos premium, de una o dos habitaciones, con cocina completamente equipada abierta a un amplio salón y terraza. Además, el interiorismo, tanto de los apartamentos como de las zonas comunes, impregnará de elegancia cada rincón y otorgará al espacio una simbiosis de clase y calidez.

"Nestro objetivo es desarrollar un concepto que vaya más allá del senior living tradicional. El valor añadido de este proyecto es que vamos a ofrecer espacios que realmente serán resorts en los que las personas podrán disfrutar de un estilo de vida con todos los servicios a su alcance y un ambiente inmejorable", agregó José Solero, CEO de White Investing.

La alianza estratégica de estas cuatro empresas de referencia, que combinan más de ocho décadas de experiencia en la gestión de espacios premium terciarios, "tiene un gran potencial". "Dicha colaboración abarca todas las fases del ciclo inmobiliario, desde la captación y estructuración de proyectos hasta su adquisición, desarrollo y explotación. Este enfoque integral garantiza una atención meticulosa a cada detalle, desde la concepción inicial del proyecto hasta su ejecución", explicaron.

Luis Pellicer, Managing Partner de Topcal, destaca que, más allá del expertise empresarial de Topcal, su "conocimiento del sector sanitario puede sumar a todo lo que, en el ámbito asistencial, sea requerido por los usuarios".

Los cuatro socios

Grupo Gimeno, con 150 años de historia, cuenta actualmente con más de 40 empresas y tiene presencia en todo el territorio nacional con un equipo humano de más de 6.500 personas.

White Investing, fundada en 2015, se dedica a convertir proyectos inmobiliarios en vehículos financieros "a través de la coinversión o mandatos de gestión". Ha generado alrededor de 30 proyectos con un volumen de inversión de 140 millones de euros, que se traducen en 70.000 metros cuadrados de techo.

Por su parte, Topcal Investment, participada por los fundadores del Grupo IVI y dirigida por Luis Pellicer (ex alto directivo del citado Grupo), nació con la vocación de ser un vehículo de inversión en proyectos originales e innovadores, que generen valor a medio plazo (perfil Value Add), no solo a sus accionistas sino también a la sociedad en general.

Por último, MoZaïC Asset Management, también fundada en 2015, ha ejecutado inversiones sociales que superan los 600 millones de euros, implementando estrategias de gestión rentables en Francia, España, Alemania, Irlanda, los Países Bajos e Italia. La firma identifica las mejores oportunidades de negocios en activos inmobiliarios de atención médica en Europa y actúa como un socio de confianza para todas las partes involucradas.