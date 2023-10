Ruth Merino: "La armonización fiscal que impulsa Sánchez es un chantaje inconstitucional"

Ruth Merino (1970) atiende a EL ESPAÑOL en medio del puente que no ha tenido. Son fechas intensas para la consellera valenciana de Hacienda, inmersa en la confección de los presupuestos autonómicos. Se da además la circunstancia de que son los primeros para Merino desde el cambio de gobierno que llevó a la presidencia a Carlos Mazón (PP) en detrimento de Ximo Puig (PSOE).

El presidente escogió a la exportavoz parlamentaria de Ciudadanos para la portavocía de su Gobierno, y la situó también al frente de una inmensa conselleria que, además de Hacienda, integra las áreas de Economía y Administración Pública.

Las cuentas de Merino serán las que constaten, un año más, que la Comunitat Valenciana es la autonomía que menos recibe por habitante con el reparto del sistema de financiación autonómica, caducado desde 2014.

Y esta, su mayor reivindicación, cuenta de pronto con un nuevo escollo. Pedro Sánchez, tras cinco años sin reformar el sistema de reparto de los fondos autonómicos, introduce ahora un sorprendente condicionante: que la reforma lleve aparejada una armonización fiscal en toda España.

Gobiernos como el de Mazón y Merino lo consideran "un chantaje inconstitucional" y "un atentado contra el autogobierno". Interpretan que el líder socialista pretende frenar la reducción de impuestos impulsada por el PP en las autonomías donde ha alcanzado el poder, e incluso sospechan que busque un enfrentamiento que le evite abordar la reforma.

Vincular la reforma de la financiación autonómica a una armonización fiscal es un chantaje, una contradicción y una ocurrencia

¿Qué le parece que el Gobierno quiera vincular la reforma del sistema de financiación a una armonización fiscal?

Me parece que es un chantaje, una contradicción y una ocurrencia. Querer asimilar la reforma del sistema de financiación, después de dos décadas infrafinanciados en la Comunitat Valenciana, a una 'armonización fiscal' -término que es un eufemismo, porque lo que realmente quieren es mantener impuestos altos, no les vale 'armonizar' a la baja- es un chantaje en toda regla.

Nosotros no vamos a tolerar que, después del maltrato continuado con la infrafinanciación del territorio, se nos plantee ahora una solución en estos términos, como pretenden Pedro Sánchez y su ministra, María Jesús Montero.

Ruth Merino, 'consellera' de Hacienda de la Generalitat Valenciana.

Es además una contradicción con los principios del federalismo que tanto ha defendido el PSOE. Querer armonizar los impuestos es un atentado contra la autonomía y el autogobierno de las comunidades autónomas. Entraría en colisión con la Constitución y con leyes orgánicas.

Por último, es una ocurrencia, porque el sistema autonómico actual ya penaliza a las comunidades que bajan impuestos. Todas las autonomías aportan a un fondo común del que luego se reparte, y esa aportación tiene en cuenta una recaudación normativa. Es decir: se paga lo mismo aunque recaudes menos.

¿Cree que puede ser además una excusa preventiva para no reformar el sistema de financiación si el PP se opone a la armonización fiscal?

Sí, podría ser eso, podría ser una excusa para echar la culpa a las comunidades del PP. Antes hubo otras. Desviar la atención con ataques contra la Comunidad de Madrid por bajar impuestos.

Decían que Madrid hacía dumping fiscal, que bajaba impuestos que en otras autonomías era imposible bajar. Ahora se les ha caído ese argumento al ver que hay 12 comunidades del PP bajando impuestos y ya no hablan de dumping, sino de la necesidad de una 'armonización' que solo contemplan al alza. Quieren impuestos altos en todos los territorios.

Claro que nos tememos lo peor. También que la necesidad de Sánchez de atender las negociaciones bilaterales con otros territorios le lleve a introducir esa armonización, sabiendo que las comunidades del PP no la van a tolerar, para que no salga adelante la reforma de la financiación autonómica y permanezcan los privilegios para esos pocos que le mantienen el poder.

Reclamamos para bajar impuestos la autonomía que el Gobierno de PSOE y Compromís tuvo para subirlos o mantenerlos

Compromís ya alerta de que es la posición del PP la que pone "en riesgo" la reforma del sistema de financiación.

No tiene ni pies ni cabeza ese argumento. Quienes ponen en peligro a la Comunitat Valenciana son ellos. Lo llevan haciendo muchos años, bloqueando la atracción de inversiones o la ampliación norte del Puerto de Valencia. Nosotros reclamamos para bajar impuestos la autonomía que ellos tuvieron para subirlos o mantenerlos. Nuestro modelo de sociedad, que es el elegido en las urnas por los ciudadanos, es otro.

Reformar el sistema de financiación debe consistir en asignar unos recursos justos a los territorios. Es un derecho de los valencianos que no se debe vincular a un modelo económico determinado. Los valencianos escogieron el nuestro, y la Ley nos permite aplicarlo. No podemos tolerar esa interferencia. La única armonización en la que debe centrarse Sánchez es la de establecer una financiación justa y equitativa para todos.

Si, pese a todo, les empujan a esa disyuntiva ¿Qué escogerían? ¿Qué le convendría más a la Comunitat Valenciana, una financiación justa o tener impuestos bajos?

Yo creo que sería considerado inconstitucional someternos a ese chantaje. La autonomía fiscal es una realidad en España, no se puede acabar con ella por el mero motivo de que ha habido un vuelco electoral en España y ahora ya no les conviene. Pretender coartar la forma de gobierno del PP creo que sería inconstitucional.

El sistema de financiación debería quedar al margen de iniciativas partidistas y oportunistas. Yo les pido que tengan altura de miras y que se pongan a reformar el sistema de financiación de verdad, para acabar con una injusticia que la Comunitat Valenciana ya lleva muchos años sufriendo.

La financiación autonómica debería abordarse de forma independiente, al margen del juego bilateral que se llevan con Junqueras y Puigdemont solamente para mantenerse en el poder.

Recurriremos y denunciaremos donde haga falta para que la reforma de la financiación autonómica se aborde de forma independiente

¿La Generalitat se opondrá frontalmente entonces si el debate viene en esos términos, si la reforma de la financiación va aparejada a una armonización fiscal?

Sí, nosotros recurriremos donde haga falta y denunciaremos donde haga falta, defenderemos que lo prioritario es la reforma del sistema de financiación y que se aborde de forma independiente a la armonización fiscal que ahora plantean de forma repentina y partidista.

Es muy grave que nos quieran imponer un modelo económico, más allá de cuál sea el mismo. ¿Quién les da derecho a impedir que se aplique nuestro programa? Yo creo que esto de igualarnos a todos los territorios para mal, subiendo impuestos y haciendo que se pague mucho en todas partes, asimilando que el ciudadano tiene que pagar porque sí, gobierne quien gobierne, va en contra de la llamada cultura del esfuerzo.

Va en contra de incentivar a los territorios para que compitan y gestionen de manera eficiente, con un menor coste para el ciudadano. Nosotros hemos ganado las elecciones con este mensaje, y tenemos derecho a aplicar nuestro programa

¿No teme que sea esto precisamente lo que quiera el Gobierno? ¿Generar un conflicto, que sea incluso judicial, que paralice la reforma del sistema de financiación autonómica?

Lamentablemente, estamos en manos de gente que es capaz de estar pensando justo eso, en buscar la manera de no abordar la cuestión para dejar a cinco millones de valencianos infrafinanciados. Como lleva haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez con sus promesas incumplidas desde 2018. Yo les pido seriedad y altura de miras para abordar una cuestión urgente para los valencianos.

Ruth Merino.

Como usted decía, este Gobierno lleva sin abordar la cuestión desde 2018. ¿Tiene un plan B la nueva Generalitat Valenciana? ¿Se plantean, por ejemplo, acudir al juzgado contra el Estado?

Vamos a intentar por todas las vías que acabe esta situación. Vamos a ver cómo transcurren estos próximos meses y analizaremos el escenario. Lo reclamaremos desde el primer día en el que haya un nuevo Gobierno en España, porque es de justicia. Usaremos todos los mecanismos legales que existan, y si hace falta estar todos los días en Madrid reclamándolo, lo haremos.

Feijóo tiene muy claro cuál es el problema de la Comunitat Valenciana. Si él hubiera llegado a la Moncloa sería todo más fácil

La Comunitat Valenciana, Andalucía y Murcia, tres autonomías gobernadas por el PP, están infrafinanciadas. Pero hay otras sin este problema. ¿Hará piña todo el PP? ¿Tendrá el partido una voz única?

Creo que se trata de un problema objetivo. Es cierto que es complejo por las diferentes sensibilidades territoriales, pero el líder de nuestro partido, Alberto Núñez Feijóo, tiene muy claro cuál es el problema de la Comunitat Valenciana. Si él hubiera llegado a la Moncloa sería todo más fácil. Yo creo que todo el PP está a favor de que se acabe con esta injusticia.

¿Ha hablado personalmente con la ministra María Jesús Montero desde que accedió usted a la Conselleria de Hacienda?

No.

¿No le ha atendido?

De momento, no. Le remitimos una carta porque estábamos interesados en determinadas cuestiones importantes para la elaboración de los presupuestos, y también para trasladarles nuestra preocupación por el atasco en la reforma del sistema de financiación y por esta cuestión de la armonización. Pero no nos ha respondido, no sé si es porque está en funciones. No nos ha atendido.

Sumar pretende que la reforma del sistema de financiación forme parte de su acuerdo de coalición con el PSOE ¿Qué le parece? ¿Le ofrece garantías?

Muy pocas. Las reclamaciones de Sumar son las de Compromís, que la pasada legislatura pasada coleccionó promesas incumplidas, plazos que nunca se cumplieron. Baldoví apoyó a Sánchez para que se avanzara en la reforma del sistema y no consiguió nada.

No nos podemos fiar. De entrada, supongo que se sumarán a la propuesta de vincular la reforma de la financiación autonómica a la armonización fiscal, de modo que su postura sería idéntica a la del PSOE: generar un nuevo problema en lugar de resolver el existente.

Sería bueno, si ocurriera, que condonaran la deuda valenciana, aunque fuera como consecuencia de la demanda del independentismo catalán

¿Qué impacto augura en la reforma del sistema de financiación la más que posible injerencia del independentismo en la legislatura que se vislumbra?

Es terrible que parezca posible algún avance en nuestros problemas solo porque son los independentistas catalanes los que reclaman la condonación de su deuda. Pero sí sería bueno, si ocurriera, que se condonara la deuda valenciana generada por nuestra infrafinanciación, aunque fuera como consecuencia de la negociación bilateral en un cuarto oscuro con los independentistas catalanes.

Es impensable que se le llegue a condenar deuda a Cataluña sin atender otras como la valenciana, pero nada nos garantiza que vayan a beneficiar solo a los que necesitan para lograr la investidura.

Y por cierto, ahora hablo de los apoyos que necesita Sánchez: me pregunto si la armonización fiscal que pretenden impulsar afectará al País Vasco y a Navarra.

Es una pregunta retórica, imagino…

Me puedo imaginar la respuesta, sí. Parece que el cupo vasco y el concierto navarro son intocables. Pero si la filosofía es que todos seamos realmente iguales, debería afectarles esa armonización.

Teníamos muy claro que lo primero iba a ser acabar con los impuestos de Sucesiones y Donaciones, por ser tremendamente injustos

Las rebajas de impuestos anunciadas por Mazón en campaña ascendieron a 1.750 millones. Llevan concretados 365 hasta ahora. ¿Qué calendario manejan para la legislatura? ¿Cuáles serán las próximas?

Lo que teníamos muy claro era lo que íbamos a hacer al principio, que era acabar con los impuestos de Sucesiones y Donaciones, por ser tremendamente injustos. También todas las medidas que hemos adoptado después como las bonificaciones en el IRPF y las reducciones en el Impuesto de Transmisiones patrimoniales, que están destinadas a aliviar las rentas medias y bajas.

Entiendo que haya interés por saber cuándo se van a concretar el resto, porque esta comunidad tenía una presión fiscal muy elevada y nosotros nos hemos comprometido a revertirla.

Pero tenemos que analizar las medidas una a una, con criterio y responsabilidad, para ir incorporándolas en función del impacto económico que generen el resto de nuestras medidas, las ideadas para generar actividad, atraer inversiones y evitar la marcha de empresas. Se trata de un plan de legislatura que no se puede aplicar de golpe.

Ruth Merino.

En el paquete de rebajas por realizar se encuentran medidas como reducir al mínimo del tramo autonómico del IRPF o la supresión del impuesto de Patrimonio. ¿Nos puede decir cuáles llegarán primero?

No lo puedo concretar. Nuestro objetivo es rebajar todos los impuestos de una forma responsable para que se beneficien todos, las rentas medias y bajas, las empresas y las rentas altas. Queremos que suponga un beneficio general para la sociedad valenciana.

¿Cómo lleva los presupuestos de 2024? ¿Nos puede decir si serán iguales, inferiores o superiores a los 28.400 millones presupuestados por Ximo Puig para este 2023?

No lo puedo decir. Te puedo contar en qué serán diferentes, pero la cifra se va a concretar en las próximas semanas. Hay mucho trabajo por delante.

Que el presupuesto sea expansivo o no puede ser un titular, pero lo más importante es en qué está previsto realmente gastar el dinero

Entiendo que será similar, porque si bajara o subiera mucho, ya lo sabría. ¿O es que no me lo puede decir?

Yo sí lo sé (risas). No te lo puedo decir porque es algo que estamos trabajando internamente y que estamos ajustando todavía en el importe total, al que siempre se le da mucha importancia. Que sea expansivo o no expansivo puede ser un titular, pero detrás hay mucho, dentro hay mucho.

Hay que entrar a valorar no cuánto varía el porcentaje de cada conselleria, sino en qué varía y en qué está previsto gastar el dinero. No es tan importante si ha subido o bajado en determinado porcentaje, sino cómo está distribuido entre las diferentes partidas de las consellerias el presupuesto que tenemos.

Su explicación me lleva a pensar que hay una ligera rebaja del montante total sin que mengüen partidas importantes, que pueden incluso subir…

En breve lo sabréis.

¿'Sufre' ya las demandas al alza de sus compañeros de partido? ¿Cómo lleva tener que decir que 'no' para cuadrar las cuentas?

Bien, lo tengo muy asumido desde el principio. A nadie le agrada tener que hacer estas cosas, pero, como siempre digo, los números son muy tozudos. Cuando hay poco, hay que priorizar. Muchos tienen muchos planes para mejorar sus áreas, pero a la vez son comprensivos.

De verdad que no lo llevo mal, soy una persona muy técnica para estas cosas. Aquí estamos para hacer las cosas de una manera técnica y rigurosa, y todos los consellers creo que lo entienden. La relación en el Consell es muy buena, vamos todos en la msima línea. Las indicaciones que damos son aceptadas en general de buen grado por todos.

Ruth Merino.

Es usted la portavoz, quien da la cara por todos los consellers, también los de Vox ¿Cómo lleva tener que responder por acciones contrarias a su ideología? Le hablo del voto en contra del pacto contra la violencia de género o del rechazo a la Agenda...

Como trato de subrayar siempre, cuando respondo como portavoz del Consell lo hago como representante de un Gobierno único, que es el del presidente Carlos Mazón y sus nueve consellers.

Todo el mundo sabe que lo conformamos partidos diferentes, que coincidimos en algunas cosas pero en otras no, y que existe la libertad de expresión en los foros donde cada uno crea conveniente manifestarse. Todo ello, con la acción de gobierno por encima de todo, y en la acción de gobierno estamos unidos.

¿Van a reformar la ley para que el valenciano vuelva a considerarse un mérito y no un requisito?

En estos momentos lo que estamos haciendo en Función Pública es recuperar todo lo que los trabajadores tienen en su hoja de ruta y el Botànic se dejó a medias para tomar una decisión.

Esta cuestión del requisito lingüístico no es una urgencia porque no está en vigor, iba aparejado a un reglamento que nunca salió. En estos momentos el requisito del valenciano no se aplica y no supone una traba para la atracción de talento, por ejemplo, en la sanidad.



¿Van a implantar la jornada laboral de 35 horas para los funcionarios de la Generalitat como piden los sindicatos?

Trabajaremos también en este tema que se quedó pendiente, pero siempre con sentido común por el impacto presupuestario y en la organización laboral. Vamos a trabajar y a dialogar con los sindicatos al respecto.

