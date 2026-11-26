Llorca y Catalá con la Copa del Mundo en Valencia Ayuntamiento de Valencia

España se despedirá de Mestalla en la ida de los cuartos de la Nations League contra Francia el próximo 25 de marzo

La selección española de fútbol se despedirá de Mestalla el próximo 25 de marzo, en el partido de ida de cuartos de final de la Liga de Naciones ante Francia.

Será el último encuentro de España en este estadio, que vive su última temporada antes de ser derribado, ya que el Valencia CF se traslada durante este verano al Nou Mestalla.

Así lo aprobó este jueves la junta directiva de la RFEF, que recordó que Mestalla ha sido "testigo de algunas de las grandes noches del fútbol español" y que España acumula 32 años invicta en este estadio, en el que no pierde desde el 23 de marzo de 1994, cuando cayó ante Croacia (0-2) en un amistoso.

El Valencia confirmó también que la que ha sido su casa desde 1923 recibirá por trigésimo cuarta vez a la selección masculina absoluta y apuntó que lo hará "para rendir homenaje a la última temporada" de su estadio.

El presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, había apuntado en varias ocasiones en los últimos meses el deseo de que la selección disputase un último encuentro en Mestalla, un recinto que le acogió por ejemplo como su casa en la primera fase del Mundial de 1982.

La Copa del Mundo

La Copa del Mundo que conquistó la selección española ha llegado a Valencia con la exposición itinerante Reyes del Mundo.

Permanecerá durante este jueves y el viernes en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias antes de viajar a Alicante y Castellón.

La exposición fue inaugurada por el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; la alcaldesa de València, María José Catalá; el vicepresidente de la RFEF, Sergio Merchán; el presidente de la FFCV, Salva Gomar, y el director general de la RFEF, Manuel Lalinde.

Gomar recordó que hay cinco valencianos campeones del mundo, porque además de Ferran y Alejandro Grimaldo, están Raúl Albiol, Ivana Andrés y Enith Salón, unos nombres que "no hay que olvidar".