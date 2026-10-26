Comienza la 17ª edición del Valencia Boat Show: 160 embarcaciones, 140 marcas y un 15% más de expositores

Desde este lunes 28 de octubre, la Marina de Valencia acoge la 17ª edición del Valencia Boat Show. El salón náutico valenciano, que se desplegará hasta el 1 de noviembre junto al edificio Veles e Vents, contará con las mayores cifras de su historia.

Tal y como ha detallado la organización del evento, contará con 160 embarcaciones, 140 marcas y un crecimiento del 15 % en el número de expositores respecto al año anterior.

Bajo el concepto de Festival Mediterráneo y el lema 'El mar está aquí. El mar es Valencia', el certamen amplía su propuesta para convertirse en un "gran punto de encuentro" entre la industria náutica, los aficionados al mar y la ciudadanía.

"Queremos que el Valencia Boat Show sea el encuentro con el mar de cualquier persona. Quien venga buscando un barco encontrará una de las ofertas más completas de nuestra historia; quien quiera conocer la industria podrá descubrir todo lo que existe detrás de ella; y quien simplemente quiera disfrutar del mar tendrá también muchos motivos para acercarse", explica Isabel Gil Forteza, directora del Valencia Boat Show y presidenta de la Unión de Empresas Náuticas (UEN), entidad organizadora del evento.

Durante cinco días, el salón reunirá una amplia representación de las principales marcas nacionales e internacionales de vela y motor, con embarcaciones de diferentes esloras, catamaranes, semirrígidas, motores, equipamiento, tecnología y servicios profesionales.

Absolute Yachts, Aquila, Arksen, Azimut, Bali Catamarans, Beneteau, De Antonio Yachts, Dufour, Excess, Fountaine Pajot, Hanse, Jeanneau, Lagoon, Nautor Swan, Nimbus Boats, Prestige, Princess, Rio Yachts, Rodman, Saxdor Yachts, Sealine, Sessa Marine, Sirena Yachts, Solaris Power, Sunreef Yachts y X-Yachts son algunas de las firmas que estarán presentes con sus últimas novedades.

Junto a ellas, el salón reunirá embarcaciones deportivas, auxiliares y semirrígidas, motores, equipamiento, tecnología, soluciones de mantenimiento y seguridad y servicios profesionales.

La Floating Area, dedicada a la exposición de embarcaciones a flote, permitirá a los potenciales compradores conocer los barcos y realizar pruebas de mar concertadas con las marcas. Una ventaja especialmente relevante en un sector en el que la experiencia de navegación forma parte de la decisión de compra.

La zona Dry Marina completará la oferta comercial con embarcaciones expuestas en seco y empresas de accesorios, equipamiento, mantenimiento y servicios, reflejo de un ecosistema industrial que gana peso en la economía valenciana.

Mucho más que ver barcos

La gran evolución del Valencia Boat Show está en todo lo que sucede alrededor de las embarcaciones. El salón quiere seguir siendo un lugar donde se compran y venden barcos, pero también donde cualquier persona pueda descubrir la náutica, iniciarse en los deportes acuáticos o simplemente disfrutar de un plan diferente junto al Mediterráneo.

Para ello, esta edición contará con dos espacios diferenciados de acceso gratuito, que ampliarán la experiencia más allá de las zonas comerciales.

La Zona Expo reunirá clubes, escuelas, federaciones, destinos turísticos y propuestas relacionadas con la cultura marítima, el deporte y el ocio náutico. Un espacio para descubrir todo lo que se puede hacer en el mar, incluso sin haber navegado nunca.

Imagen de archivo de una edición anterior. EE

A su lado, Dock & Roll, situado en la Plaza de la Sal, estrenará una propuesta de gastronomía, música y entretenimiento con food trucks, conciertos, sesiones de DJ, un market de artesanía y diseño y actividades familiares.

El objetivo es que Marina Port Valencia se convierta en un lugar de encuentro para toda la ciudad, al que acudir tanto para descubrir las últimas novedades de la industria como para disfrutar de su ambiente. La agenda completa de actividades puede consultarse en su página web.

Cultura marítima

Una parte importante de la programación estará dedicada a acercar la navegación y la cultura marítima a nuevos públicos.

Saudade Sailing Club ofrecerá salidas gratuitas en velero del jueves 29 al sábado 31 de octubre, acompañadas por patrones profesionales y con inscripción previa. Su programa incluye también entrenamientos de navegación femenina, charlas sobre seguridad y técnica náutica y encuentros sociales en su stand.

La Federació de Vela de la Comunitat Valenciana tendrá una presencia destacada en la Zona Expo, con iniciativas y exhibiciones destinadas a fomentar la práctica de la vela y acercar este deporte a la ciudadanía.

La cultura marítima valenciana estará representada mediante una regata de Vela Latina y las visitas gratuitas a la goleta Tirant Primer.

El 31 de octubre y el 1 de noviembre, los visitantes del Valencia Boat Show también podrán conocer de cerca dos embarcaciones de las fuerzas armadas y los servicios de seguridad y salvamento: Salvamar, una embarcación de Salvamento Marítimo y el buque Formentor, perteneciente a la Armada Española.

Dock & Roll

La música y la gastronomía tendrán un protagonismo especial con el estreno de Dock & Roll, un espacio abierto a todos los públicos que transformará la Plaza de la Sal en un punto de encuentro junto al mar.

Durante los cinco días, la zona contará con food trucks, barra y un market de artesanía y diseño en colaboración con La Séptima. La programación musical arrancará el miércoles y el jueves con sesiones de DJ de Alegal, mientras que el viernes 30 de octubre los DJs de Beso Beach Formentera trasladarán su ambiente mediterráneo al recinto, seguidos de Strange Boy b2b Elena Megi.

Dock & Roll. EE

El sábado 31, coincidiendo con Halloween, la agenda incluirá un concierto de Mila Lo Coco, sesiones de DJ MK y Toxicosmos, talleres infantiles de pizzas, una escuela de DJs y actividades de maquillaje de catrinas.

El domingo, el concierto acústico de rumba de Bamboleo pondrá el broche a cinco días de música y entretenimiento. La oferta musical del entorno se completará el sábado 31 de octubre con las actuaciones de Karavana y Anabel Lee en Concerts de La Pèrgola.

Diecisiete ediciones

Detrás del crecimiento del Valencia Boat Show hay una particularidad que forma parte de su identidad: el evento nació de la propia industria náutica.

Creado en 2008 y organizado por la Unión de Empresas Náuticas (UEN), el salón surgió para responder a las necesidades comerciales de las empresas y contribuir al desarrollo del sector en la Comunitat Valenciana.

Se trata, además, de un proyecto sin ánimo de lucro, cuyos recursos se reinvierten en el propio evento, su promoción y los servicios destinados a expositores y visitantes.

La 17ª edición del Valencia Boat Show cuenta con Marina Port Valencia como Premium Partner; el patrocinio de Valencia Mar, Visit Valencia, Helly Hansen y Valencia Port; el apoyo de la Generalitat Valenciana, la Diputació de València, València Turisme y el Ajuntament de València; y la colaboración de Veles e Vents, Grupo La Sucursal, la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana, ANEN, Miobio y Alegal.