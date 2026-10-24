George Roberts, el multimillonario de KKR con mayor fortuna que Peter Lim que entra en el Valencia CF

La compra de Pitchwise Holdings del 42% del Valencia CF ha sacudido la actualidad del club che. La operación por la que el gestor deportivo entra en la propiedad junto a Peter Lim está respaldada por Penner Group Sports, George Roberts y Henry Kravis, cofundadores y copresidentes ejecutivos de KKR.

La presencia de Roberts en la nueva estructura de la propiedad valencianista es de especial relevancia al ser uno de los grandes multimillonarios del sector financiero estadounidense y cofundador del grupo, una de las mayores firmas de inversión del mundo.

Su patrimonio personal supera ampliamente al de Peter Lim, el empresario singapurense que seguirá siendo el máximo accionista de la entidad valencianista pese a la entrada de los nuevos socios.

Según la estimación de Forbes de octubre de 2026, Roberts cuenta con una fortuna de aproximadamente 13.6 billones de dólares, una cifra que lo sitúa entre las personas más ricas del planeta; mientras que el propietario mayoritario del Valencia CF cuenta con un patrimonio personal de 1.8 billones de dólares.

Su riqueza procede fundamentalmente de su participación en KKR, una compañía que ha construido un imperio a través de inversiones en empresas de múltiples sectores.

La historia de Roberts está estrechamente ligada a la de Henry Kravis, su primo, con quien fundó KKR en 1976 junto al financiero Jerome Kohlberg. Los tres habían trabajado anteriormente en Bear Stearns, pero decidieron emprender su propio proyecto y desarrollar un modelo de inversión que acabaría transformando las finanzas internacionales.

La compañía se especializó en la compra de empresas mediante operaciones de capital privado, conocidas como private equity. Esta estrategia consiste en adquirir participaciones empresariales, impulsar cambios en su gestión y buscar una revalorización de los activos para obtener beneficios a largo plazo.

Uno de los movimientos más emblemáticos de KKR llegó en 1988, cuando protagonizó la adquisición de RJR Nabisco, una de las mayores operaciones de compra apalancada de la historia hasta aquel momento. Aquella transacción consolidó la reputación de la firma y contribuyó a convertir a sus fundadores en figuras destacadas de Wall Street.

Desde entonces, KKR ha ampliado su actividad a ámbitos como las infraestructuras, el inmobiliario, el crédito y la inversión en compañías de distintos países.

Roberts y Kravis continúan vinculados a la dirección de la firma como copresidentes ejecutivos, después de abandonar sus cargos de codirectores ejecutivos en 2021.

KKR y el deporte

La entrada en el accionariado del Valencia CF es un paso más en la relación de Roberts y el grupo con el deporte.

Uno de sus movimientos más importantes llegó en febrero de 2026 con la compra de Arctos Partners, una firma especializada en invertir en participaciones minoritarias de franquicias deportivas.

La operación se valoró inicialmente en 1.400 millones de dólares, con la posibilidad de sumar otros 550 millones sujetos a objetivos de rendimiento, y permitió a KKR entrar en el negocio de las franquicias deportivas, ya que Arctos cuenta con participaciones en equipos de las principales ligas estadounidenses, entre ellos franquicias de la NBA, la NFL, la MLB y la NHL.

Su cartera incluye inversiones vinculadas a los Golden State Warriors y los Utah Jazz, en baloncesto; los Buffalo Bills y Los Angeles Chargers, en fútbol americano; y los Boston Red Sox y Los Angeles Dodgers, en béisbol.

También ha mantenido exposición a clubes de fútbol europeos a través de sus inversiones en grupos propietarios de equipos, como la realizó en el Hertha Berlín alemán, club en el que en 2014 invirtió 61,2 M€ y adquirió el 9,7% de sus acciones.

"Futuro prometedor"

En el comunicado del club valencianista en el que hace oficial la adquisición de parte de Pitchwise Holdings, el Valencia CF trasladó las primeras declaraciones de Roberts en representación de los inversores del gestor deportivo.

"Hemos tenido la oportunidad de conocer muy bien a Kiat y creemos que esta nueva alianza con el Valencia CF representa la oportunidad más ilusionante del fútbol europeo. Esperamos poder apoyar a Ann, Corey y Kiat mientras conducen al Club hacia un futuro prometedor", afirmó.

El nuevo proyecto, tal y como apuntó el club, estará liderado por Ann Rodríguez y Corey Woolfolk, socios generales con trayectorias complementarias en la dirección deportiva, la estrategia empresarial y la inversión.

Por otro lado, Meriton Holdings continuará siendo el accionista mayoritario, y Kiat Lim seguirá ejerciendo como presidente en el marco de una nueva estructura accionarial.