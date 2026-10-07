Así quedan los precios de los abonos del Nou Mestalla: oscilarán entre los 300 y 1.700€ y el precio medio será de 537€

El traslado del Valencia CF a su nueva casa, el Nou Mestalla, avanza para la próxima temporada. Este miércoles, el club ha dado un nuevo paso al revelar los detalles de los precios de los abonos del nuevo estadio, los cuales oscilarán entre los 300 y los 1.700 euros.

Bajo el lema 'De Mestalla al Nou Mestalla: camí a una nova casa', el club valencianista persigue el objetivo de superar los 50.000 abonados en el nuevo estadio para la próxima campaña, un nuevo 'templo' que contará con capacidad para 70.044 espectadores.

Una cifra que no llega al máximo de la capacidad debido a asientos no abonables por las exigencias de la UEFA (5.340), hospitality (7.000), acuerdos con patrocinadores y otras entidades. Por tanto, el club dispone de cerca de 56.000 localidades para abonados para la temporada 27/28, que será la primera en el Nou Mestalla.

El nuevo feudo valencianista será un estadio "simétrico" en el que la cercanía con respecto al terreno de juego será uno de los factores diferenciales a la hora de determinar el coste de cada abono.

El criterio del club para establecer los precios, según han explicado, se ha basado en que, cuanto más cerca del césped y más centrado esté situado el asiento, será más caro, y, cuanto más alto y más se encuentre en los fondos, más barato. El precio es sin descuentos, que serán los mismos que los de la actual temporada, que pueden llegar a un 15 %.



Mientras que la media ponderada de los precios del nuevo estadio sale un 10,25 % más barata, ya que hay un gran número de asientos en la zona más económica, habrá un 20 % de los abonados, en torno a unos 7.000, los que se sitúan enfrente de tribuna, que sufrirán una subida más destacada.



Asimismo, más de un 20% de los abonos tendrán precio inferior a 450 euros, un 40% será menor a 500 euros y una cantidad igual que el actual Mestalla (45.804 asientos) estarán con un precio por debajo de los 850 euros.

Precios por sectores

Grada Baja : sectores 100 al 141. Cuenta con 30 filas y los precios oscilan entre los 750 y los 1.700 euros .

: sectores 100 al 141. Cuenta con 30 filas y los precios oscilan entre los . Grada Media : sectores 200-258. Los precios oscilan entre los 600 y los 1.100 euros .

: sectores 200-258. Los precios oscilan entre los . Grada Alta : sectores 300-352. Los precios oscilan entre los 400 y los 650 euros .

: sectores 300-352. Los precios oscilan entre los . Grada Superior: sectores 400-452. Los precios entre los 300 y los 450 euros.

Al respecto, el director general Javier Solís, explicó que "el precio más barato del Nou Mestalla es igual que el precio más barato del actual Mestalla".

Además, también afirmó que "el precio más caro del Nou Mestalla es más barato que el precio más caro del actual Mestalla”, dijo, el cual ser fijará en 1.700 euros por temporada como máximo.

En cuanto al precio medio, el fijado para el Nou Mestalla, sin descuentos, asciende hasta los 537 euros, por debajo de los 599 euros actuales para Mestalla, el cual cuenta con 40.074 abonados.

Traslado al Nou Mestalla

Además, durante la presentación, que duró en torno a tres horas, se recordaron las tres fases del traslado al Nou Mestalla: 'creación de grupos', 'selección de asiento' y la 'formalización y pago del abono'.

El Valencia ofrecerá a sus abonados trasladarse en grupo al Nou Mestalla para agrupar en asientos cercanos a familiares, amigos o peñistas y hará una media de la antigüedad de cada uno de los componentes del grupo para establecer el momento de elección de localidades.

Tras la creación de grupos, uno de los miembros del grupo será el 'capitán', que representará por completo al grupo en la cita presencial de elección de asientos, que será de forma presencial en la Sala 1923 en Mestalla.

En ese sentido, Solís explicó que la atención personal era "absolutamente necesaria" para elegir los asientos. La sala contará con varias mesas en la que personal del club atenderá a varios turnos a la vez, el flujo será "constante". También será posible realizar la gestión 'online' o que asista otra persona.