Luis Urios y el derecho a no querer nada: "El verdadero sueño español es estar tumbado en el sofá"

Tiene veintiocho años y ya sabe dónde quiere estar a los cincuenta y ocho. "Yo me veo dentro de treinta años con una casa en la Albufera". Nada menos que la Albufera. Escribiendo libros y con éxito en lo económico, en lo profesional y en lo espiritual. Lo espiritual lo ve asequible; lo económico, "completamente inaccesible".

"No nos da ni para un coche con un sueldo medio".

Lo dice el mismo que acaba de publicar La belleza del asfalto con la Valenciana Editorial Posidonia. Su tercera novela. Tercera. Veintiocho años. Él mismo la define como "una oda a la insignificancia, al derecho a no tener ambiciones". Juanjo Cotilla, su protagonista, tiene cincuenta y cuatro años, trabaja en una planta de reciclaje y aspira a una sola cosa: llegar a casa, abrirse una lata de mejillones y beberse una cervecita en el sofá.

"Es un premio cojonudo", dice Urios. Pero él no es Juanjo: "Fíjate que yo hablo de un personaje carente de ambición, pero yo no soy así. Yo tengo mucha ambición". Es demasiado joven y la gestion de las expectativas aún le lleva, añade, a frustraciones muy grandes.

Urios es periodista y se describe como un chaval muy vividor que de vez en cuando escribe. Le sugiero que la novela critica además la hiperproductividad. "Sin duda", dice, y cita una frase de Nerea Pérez: que hasta el ocio se ha vuelto productivo.

Le pregunto cómo se van a librar de la ambición desmedida si llevan toda la vida viviendo con ella. "Nos prometieron…"

Aquí tengo que ponerme del otro lado del mostrador. Primero, le saco casi dos décadas. Segundo, la deuda es mía. A los de mi generación nos prometieron un futuro dorado y en eso estamos: casa, coche, familia si querías.

Se la prometimos igual a los que venían detrás y, cuando llegaron, la ventanilla estaba cerrada. Sus veintiocho no se parecen en nada a los míos. Él lo cuenta sin adornos: llegaron al mundo laboral pensando que en unos años se comprarían una casa y un coche y formarían una familia, y "ni casa, ni coche, ni por ende familia, porque no hay manera".

A esto lo llamamos a veces falta de ambición de los jóvenes. Es una estafa con treinta años de intereses.

Y es eso lo que te ha llevado a escribir a Juanjo Cotilla, le espeto. No me da la razón, o casi: "No sé qué es exactamente lo que me ha llevado. Más allá de habernos comido la tostada, lo que es La belleza del asfalto es una crítica al trabajo. Yo creo que trabajamos demasiado y yo preferiría vivir en un mundo en el que trabajáramos la mitad de la mitad".

Lo que reivindica lo llama una victoria: "No queremos pasarnos la vida trabajando, queremos disfrutar de la vida". Y en eso, cree, son "la primera generación que es así, de manera general".

Le pongo delante las dos salidas: ¿Lo habéis aprendido o es a lo único a lo que podéis aspirar para compensar lo que no podéis tener fácilmente?

"Yo creo que confluyen ambas cosas", contesta. El mundo está hoy menos atado a la familia o al matrimonio, y eso a los de su generación los vuelve "más volubles y más líquidos, como decía Bauman".

A él, además, el dinero no le da ni para una casa ni para una familia. Lo bueno, para él, es haberse quitado de encima muchas cadenas: la obligación de casarse y formar una familia, los matrimonios absurdos que en la generación del baby boom siguen juntos por inercia. "No sé si soy muy optimista, pero creo que de eso nos hemos librado".

Le digo que el libro no es pesimista, ni triste, ni apocalíptico: está escrito desde la luz, y usa el pesimismo y el conformismo como herramienta de crítica. Después le pregunto qué lee y no hay peligro en su respuesta. No cita Harari. "No he leído nada de él". El ensayo se le atraganta, porque necesita historias que lo conmuevan, y el ensayo "no conmueve, no tiene altibajos, no emociona".

Lee novela contemporánea, a Annie Ernaux, a Murakami, a la cubana Elaine Vilar Madruga, mucho de Impedimenta y de Cabaret Voltaire. Y clásicos, aunque le ha pasado "una cosa tristísima": cada vez tiene menos capacidad de atención.

Vuelvo al hombre del sofá y le pregunto si tumbarse en él es ir al camping de los ochenta. "Yo creo que sí", responde, y lo eleva a categoría: "El verdadero sueño español es estar tumbado en el sofá".

Más que Tailandia o la Costa Brava, lo que uno quiere cada día es que se acabe para tumbarse y ponerse la serie. Es decir, lo que quiere Juanjo: el sofá y la lata.

Se lo bajo un escalón más: "Los Juanjos de hoy en día es gente que cumple con su curro, mal que bien, y luego no tiene ninguna aspiración. Le da igual irse no sé dónde o leerse el folleto del Lidl".

"Sí".

Lo del folleto es mío, lo reconozco. Para él todos somos un poco Juanjo. Y cuenta de dónde le salió: en las dos novelas anteriores sus personajes pensaban como él y actuaban como él cree que se debe actuar; ya no le apetecía seguir explorándose a sí mismo y se fue a las antípodas, a un tipo "con una vida de mierda, opuesta a la mía". Y, después de la lata y la cervecita: "Ojalá yo tuviera solo esa ambición".

¿Cuánto daño ha hecho la cultura del esfuerzo? "Muchísimo". Pone de ejemplo a su hermana, profesora de filosofía en un instituto, que lleva toda la vida con un mantra, la ley del mínimo esfuerzo, y que "todo lo que ha conseguido lo ha conseguido —la oposición no—, pero con sus más y sus menos, esforzándose menos que la media". "Y eso me parece superadmirable".

Él también aspira a esforzarse poco, salvo en la escritura. La cultura del esfuerzo no se la traga: es "una mentira como una catedral", y la desmonta con una brocha gorda que da gusto. La gente se esfuerza, pluriempleada, y no tiene ni para comprarse un coche, "y los de la carita afeitadita y el pelito engominado se tocan la polla a dos manos, hacen un máster privado y luego llegan a donde llegan". Son ellos, mira tú, los que te dicen que la cultura del esfuerzo es real. Los de abajo lo dicen menos, "porque es que se esfuerzan y lo ven".

Le pido que le haga una pregunta a Juanjo. "Que cómo lo hace. Que cómo ha conseguido que le importe todo una mierda. Porque me gustaría que me lo explicara".

Le digo que él no es así. "No soy así, ya, pero muchas veces me importan demasiado las cosas".

A Luis, que ha escrito un libro fantástico, le importa todavía trascender en lo que hace o lo que la gente opine de él y no se da cuenta que, él sí, puede encontrar el camino a las promesas vacías y cumplirlas.