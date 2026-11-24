El Coro de Cámara de Valencia conmemora su 40º aniversario con un concierto en la Beneficencia

El Coro de Cámara de Valencia cumple este año su 40º aniversario. Para conmemorar la señalada fecha, celebrará un concierto en el Centro Cultural La Beneficencia de Valencia el próximo domingo 29 de noviembre a las 18:30 horas.

Desde su fundación en 1986, se ha consolidado como una de las agrupaciones vocales más destacadas y versátiles del panorama musical valenciano. Reconocido con la Medalla de Bronce de la Generalitat Valenciana, el coro conmemora cuatro décadas de dedicación a la difusión del repertorio coral de todas las épocas.

A lo largo de su historia, la formación ha estado guiada en una primera etapa por los directores Mari Carmen Guallart y Salvador Moroder, recayendo su dirección artística en la actualidad en José Vicente Balaguer. Bajo su dirección, la agrupación ha desarrollado una intensa labor de recuperación e interpretación que abarca desde la polifonía religiosa y profana de los siglos XV y XVI hasta obras sinfónico-corales y contemporáneas.

En estos cuarenta años, el Coro de Cámara de Valencia ha protagonizado hitos relevantes como el estreno en España de la Missa Carminum de Heinrich Isaac y el estreno mundial de la Cantata a Xàtiva de Josef Lammerz. Su repertorio incluye obras fundamentales como el Réquiem y la Misa de la Coronación KV 317 de W.A. Mozart, El Mesías de G.F. Haendel, el Gloria de A. Vivaldi, el Te Deum de M.A. Charpentier, los Responsorios de Tinieblas de Tomás Luis de Victoria o el Romancero Gitano de Mario Castelnuovo-Tedesco, además de programas monográficos dedicados a la música en la época de Juan Luis Vives y de San Ignacio de Loyola.

Asimismo, destaca su estrecha vinculación con la creación contemporánea valenciana, habiendo interpretado en los conciertos de la Semana Santa Marinera de Valencia las cantatas Mare Dolorosa (2022 y 2023), Última Cena (2024) y Semana Santa Marinera (2025), todas ellas del compositor Pedro J. Viso.

La calidad vocal de la agrupación la ha llevado a colaborar habitualmente con prestigiosas formaciones instrumentales y orquestales, entre las que figuran la Orquesta de Cámara de la Comunidad Valenciana, la Camerata Pragensis de Praga, Collegium Instrumentale, los Ministriles de Marsias, Master Chamber Players, Orquesta Eutherpe, Orquesta Ciutat de Torrent, la Banda Sinfónica del Ateneo Musical del Puerto, la Orquesta de la Marina Alta y la St George Symphony Orchestra, trabajando junto a directores como Daniel Abad y Francisco Estévez.

Entre sus participaciones más emblemáticas se encuentran sus intervenciones como coro de apoyo en El Mesías participativo de Haendel —organizado por La Caixa y el Institut Valencià de la Música en el Palau de la Música de Valencia en 2008, 2009, 2016, 2017 y 2025—, así como sus interpretaciones del Réquiem de Mozart en auditorios como el ADDA de Alicante, el Palau de Altea, el Auditorio de Beniarbeig y el Teatro Calderón de Alcoy. Fuera de nuestras fronteras, el coro ha realizado giras y conciertos en Checoslovaquia, Argentina, Alemania y Polonia.

Palmarés

La excelencia interpretativa del Coro de Cámara de Valencia ha sido avalada por numerosos premios en certámenes corales:

1er Premio en el XVII Certamen Coral Fira de Tots Sant de Cocentaina, además del Premio a la mejor interpretación de la obra obligada y el Premio del público (1997).

2º Premio de Polifonía en el XXXII y XXXVI Festival Internacional de Polifonía y Habaneras de Torrevieja (1986 y 1994).

2º Premio en el XIX Festival de Ejea de los Caballeros (1988).

2º Premio en el III Certamen Internacional de Coros de Trelew, Argentina (1997).

2º Premio en el I Concurso Nacional de Coros de Xixona (1997).