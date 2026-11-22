Facundo Martínez es una de esas figuras invisibles para el público general. Muchos se detienen a observar las particularidades de sus originales edificios repartidos por toda la ciudad, sin embargo, pocos conocen la importancia de su trabajo para modernizar la Valencia franquista.

Para corregir esta carencia, la directora, guionista y productora Mar Navarro ha recuperado su historia en un documental que pretende ser un homenaje a un hombre que, pese a no tener estudios, construyó hace 60 años una veintena de inmuebles muy particulares.

¿Qué los hace especiales? Que trajeron la vanguardia europea a la ciudad del Turia en un momento de penuria económica en el que imperaban las construcciones en bloque, "grises y aburridas".

En este contexto, Facundo Martínez apostó por la calidad de los materiales y por la artesanía local. Además, llenó sus edificios de color, de vidrieras y de azulejos diseñados por él mismo y convirtió la mezcla de distintos materiales y la utilización de skai (material acolchado de polipiel) en sus señas de identidad.

"Facundo plasmó la represión y su contradicción personal por ser homosexual y muy religioso en sus edificios", resume la directora, que confiesa que se enamoró primero del universo propio de este "arquitecto" y, después, de su biografía.

¿Quién era Facundo Martínez?

Nació en Mislata (Valencia), en el seno de una familia acomodada dedicada a la fabricación de la cal, yeso y materiales de construcción. El fusilamiento de su padre al inicio de la Guerra Civil marcó su vida y obligó a Facundo a responsabilizarse del negocio familiar.

A partir de los años 50, empezó su trayectoria como constructor y aunque no tenía formación, pudo desarrollar una gran creatividad y se codeó con la más alta burguesía valenciana.

La entrada de uno de sus edificios en Valencia EE

De su personalidad, Ventura destaca su "profunda" convicción religiosa y las fuertes contradicciones al tener que ocultar su homosexualidad ante la sociedad de la época.

El éxito le llegó en vida, pero tras años de prosperidad, llegaron las deudas y acabó viviendo sus últimos años de vida alejado del reconocimiento de antaño.

Hoy todavía pueden admirarse sus edificios únicos, bautizados muchos de ellos con nombres de ciudades, como Oslo, Atenas, Los Ángeles o Kioto. Reconocerlos no es complicado.

Edificio de Facundo Martínez en Valencia EE

Lo primero que llama la atención es su estética pop junto a edificios mucho más sobrios. Después, las letras esculpidas o de forja que revelan cómo se llama y las formas geométricas por la fachada. Lo tercero, los zaguanes con una mezcla de colores y materiales y escaleras flotantes.

En los 73 minutos de metraje del documental de Ventura, Facundo Martínez, de Mislata a Kioto, se cuenta quién fue, pero también quién habita actualmente en los pisos diseñados por él. Y es que vivir en "un Facundo" no es algo fácil.

Los vecinos, por desconocimiento, por el elevado coste de mantener todos estos elementos tan especiales y por la necesidad de adaptarse a la legislación actual, han tenido que modificar los diseños originales.

Descansillo de uno de sus edificios EE

"Es muy doloroso habernos encontrado gente que lo ha quitado todo porque creían que era una decoración pasada de moda y no sabían que era un autor tan particular", lamenta Ventura.

En este sentido, explica que existe un movimiento de vecinos que quieren mantener los zaguanes diseñados por Facundo Martínez, pero que otros prefieren renovarlos. "Ojalá nuestro documental sirva para que la ciudadanía conozca la obra y la empiece a respetar y proteger", expresa.

Al respecto, el vicepresidente de la comunidad de uno de sus inmuebles reclama ayudas institucionales porque "la conservación requiere de una inversión y muchas veces los vecinos no pueden asumirla".

Uno de los planos del documental de Ventura EE

Biel Aliño vive en el edificio Le Corbusier, en el barrio de El Pilar en Valencia, que es, precisamente, uno de los favoritos de la directora del documental. Recuerda que cuando compraron el piso desconocían que era "un Facundo". La primera impresión es que "era raro", con columnas acolchadas o puntos de iluminación en las esquinas.

A lo largo de los años, sin embargo, han tenido que llevar a cabo modificaciones sobre el diseño original. Para poner el ascensor y garantizar la accesibilidad, se tuvo que cambiar el suelo original y sustituir la escalera volada original por una convencional.

Además, también tuvieron que renovar las barandillas de los balcones. "Si este edificio estuviera en Barcelona, estaría protegido", defiende este vecino que explica que la comunidad está ahorrando dinero para rehabilitar la fachada y pintar las famosas letras, que están ya desgastadas.

Edificio Greco de Facundo Martínez EE

Mientras tanto, Ventura sueña con crear una leyenda urbana: "Si descubres uno de estos edificios en la ciudad, hay que hacerse una foto y pedir un deseo".

"Se ha quedado en el olvido. No es interiorista, no es arquitecto, y se ha quedado fuera de todos los actos reconocibles. Este documental es nuestra manera de posicionar a Facundo en el universo, en la luz y color en la ciudad", asegura.

En el largometraje, además, resuelve uno de los misterios del constructor que no es otro que qué significa la frase en japonés del edificio Kioto, pero no vamos a hacer spoilers. Para descubrirlo, habrá que verlo.