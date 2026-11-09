La Unió Musical de Moncada, en el 46 Certamen de Bandas de la Comunitat Valenciana. IVC / Claudia Marconell

Benaguasil, Cocentaina, Moncada y la Vila Joiosa conquistan el podio del 46 Certamen de Bandas de Música

La Unió Musical de Benaguasil, l'Ateneu Musical de Cocentaina, la Unió Musical de Moncada y l'Agrupació Musical Mediterráneo de la Vila Joiosa conquistaron este fin de semana el podio de la 46.ª edición del Certamen de Bandas de Música de la Comunitat Valenciana.

Son las cuatro agrupaciones que obtuvieron el primer premio con mención de honor de esta final autonómica; cada una en sus respectivas secciones.

La convocatoria está organizada por el Institut Valencià de Cultura, con la colaboración de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana y el Palau de les Arts.

"Gracias, en nombre de la Generalitat, a todas las bandas que habéis llegado a esta final. Llegar aquí ya es un triunfo, fruto de meses de trabajo y de mucha ilusión; pero no solo a vosotros, también a todos aquellos que se han quedado por el camino", pronunció la consellera Carmen Ortí, al término del certamen.

"Gracias a los directores y a las directoras, a los músicos y músicas, al profesorado de las escuelas de música y a las juntas directivas. Gracias, de manera especial, a las familias, que sentís cada nota como propia. Gracias también al trabajo técnico y profesional del jurado", agregó.

La titular de Cultura también agradeció a la Federación de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) y a las diputaciones provinciales "hacer posibles estos 46 años de certamen".

"Las sociedades musicales sois uno de los grandes tesoros de nuestra tierra, y la Generalitat continuará a vuestro lado, tal y como estamos al lado de cada familia valenciana", afirmó.

46 Certamen de Bandas de la Comunitat Valenciana. IVC / Claudia Marconell

La jornada del sábado 7 de noviembre comenzó con las actuaciones de las bandas integrantes de la cuarta sección: el primer Premio y Mención de Honor fue para la Agrupación Musical Mediterráneo de la Vila Joiosa, mientras que la Unión Musical Artanenca se llevó el primer premio y la Agrupación Musical Sant Isidre, el segundo.

Por la tarde fue el turno de las bandas de la tercera sección. La Unió Musical de Moncada consiguió el primer Premio y la Mención de Honor, la Unió Musical de Polop de la Marina recibió el primero y l'Associació Musical Filharmònica Rossellana obtuvo la plata.

El domingo 8 de noviembre actuaron las bandas que componen la segunda y primera sección.

La sesión matinal contó con la participación de l'Ateneu Musical de Cocentaina (primer Premio y Mención de Honor); la Societat Instructiva de l'Obrer Agrícola de Benimàmet (primer premio), y la Unió Musical de Vilafranca (segundo premio).

En la tarde del domingo, el primer Premio y la Mención de Honor recayó en la Unió Musical de Benaguasil, mientras la Unió Musical de Muro d'Alcoi se alzó con el primer premio.

Jurado

El jurado de la 46ª edición del Certamen de Bandas de Música de la Comunitat Valenciana estuvo presidido por la directora adjunta de Música y Cultura Popular del IVC, Beatriu Traver.

La vicepresidencia correspondió a Pere Manuel Aragó y la secretaría, a Inma Palau.

46 Certamen de Bandas de la Comunitat Valenciana. IVC / Claudia Marconell

Como vocales intervinieron Beatriz Fernández Aucejo, Enrique Hernandis Martínez, Gratiniano Murcia Verdú, Raquel Sánchez Martínez y Jerónimo Castelló Mañes.

La periodista Laura Grande fue la conductora del Certamen de Bandas de Música de la Comunitat Valenciana; la final autonómica en la que confluyen las bandas ganadoras de los certámenes provinciales organizados por las diputaciones de Alicante, Castellón y Valencia.