Bibiana Candia y el elogio de la ira: "Cada vez que sientes rabia es porque te están atacando"

Nos han vendido la calma como una virtud. No contestes. No reacciones. Ten más clase. Respira hondo y déjalo pasar. Hay una industria entera de la serenidad; el cojín, la aplicación, la frase de taza; empeñada en enseñarnos a tragar como si tragar fuera madurez. Bibiana Candia tiene otro nombre para todo eso: "caramelos envenenados".

Cuando me siento frente a ella lo hago en el banco de un parque del barrio madrileño de Hortaleza. Ella lo celebra desde Berlín, al otro lado de la pantalla: estas son las condiciones de los trabajadores. Lo primero que hace es corregirme el apellido, con la paciencia del que lleva corrigiéndolo desde el colegio. Es Candia, no Candía. La sílaba fuerte es la primera.

Uno empieza una entrevista sobre la dignidad y lo primero que aprende es a llamar a la gente por su nombre.

Antes que novelista fue poeta, y antes que nada fue lectora de su propia casa. Vino de la poesía, de los relatos, de escribir en los márgenes, y en 2021 publicó en Pepitas de Calabaza una primera novela, Azucre, que arrancó despacio y acabó pegando fuerte: la historia de los gallegos embarcados a mediados del siglo XIX hacia el azúcar de Cuba, engañados, usados y casi nunca devueltos. Ahora llega Lar, en Alfaguara, y Candia la describe como una novela espejo. Si Azucre contó a los que se fueron, Lar cuenta a las que se quedaron.

En 1857, en la Real Fábrica de Tabacos de A Coruña, unas cuatro mil mujeres se plantaron contra las máquinas de picar tabaco que acababan de llegar. No era miedo al futuro en abstracto: cobraban a destajo, por lo que producían, y la máquina venía a rebajarles el jornal y, seguramente, a eliminar puestos de trabajo. ¿Respuesta? Rompieron las máquinas y echaron las piezas al mar. Hubo más de veinte detenidas. Candia lo resume sin rebajar una coma: "un ejemplo de dignidad abrumador".

La novela aprieta aquel episodio y lo cuenta de manera coral, lo que ella llama "un flujo de conciencia colectivo". En su tercer acto, inventado donde la historia calla, las mujeres se suben al tejado y se encaran con el ejército. Le pregunto si no le asusta el melodrama, el drama como reclamo.

Me contesta que ni se lo plantea, y que quien se asome a sus libros buscando pobreza exótica va servido: lo más probable es que "se lleve un puñetazo en el estómago". Habla con la autoridad de quien no mira el barrio desde fuera.

Creció en una de las viviendas sociales de A Coruña, el barrio de las Flores, y sabe lo que muchos ignoran: que un barrio tiene cosas muy buenas y cosas terribles, y que para contarlo hay que haberlo pisado. Su abuelo entró en una mina de volframio con dieciséis años; su abuela se fue a servir. En su casa, dice, la memoria del hambre se contaba en voz alta, sin eufemismos.

De ahí sale lo que de verdad sostiene el libro, que no es la pena sino su combustible. Lar, dice ella, es "un gran elogio de la ira". Y lo argumenta como quien ha pensado mucho en ello: la ira es un método de autopreservación.

Cada vez que uno siente rabia es porque lo están atacando. Matar esa alarma, tragarla en nombre de la elegancia, es dejarse vulnerar. En el momento en que permites que te pasen por encima, viene a decir, da igual que sigas respirando: por dentro ya te han matado. La rabia, en su boca, no es un defecto que corregir. Es la prueba de que uno sigue vivo y todavía puede decir que no.

Lo llamativo es que esa rabia del XIX le sirve para hablar del presente sin forzar la máquina. La misma amenaza que vaciaba la fábrica de tabaco en 1857 tiene hoy otro nombre, reconversión tecnológica, y vuelve a merodear nuestros oficios.

Candia describe el mundo en el que escribe como "absolutamente cyberpunk": todos los adelantos, todo el conocimiento, toda la comida a mano, y a la vez una gran pobreza, una gran precariedad y una gran soledad, incluso hiperconectados.

Vive en Berlín y cuenta que allí, en las últimas elecciones, el problema del que hablaban todos los partidos por encima de cualquier otro era el precio de los alquileres. Lo mismo en toda Europa.

Lo mismo, dice, en casi todo el mundo. De ahí su diagnóstico generacional, que no se perdona ni a sí misma: "Durante años fuimos aspiracionales, miramos hacia arriba, hacia el adosado y la hipoteca loca de los noventa, en vez de mirarnos de frente y reconocernos unos en otros". Volver a tener conciencia de clase, dice, empieza por ahí.

Le reservo para el final el título, porque es donde se le ve la costura de poeta. Lar, en gallego, es el hogar. Pero Candia tira del hilo más atrás, hasta los lares de la antigua religión romana, los dioses domésticos que guardaban la casa y la familia y se colocaban junto al fuego. De ahí, el sitio del fuego acabó llamándose lar.

Ella quería pintar a sus cigarreras como semidiosas, pero no serenas: semidiosas a la griega, iracundas, violentas, duras, con sus vicios. Y a lo largo del libro ese fuego del hogar se mete dentro de cada una. Pasa a ser el fuego interior, la llama que no se puede dejar apagar. Escribiendo el tercer acto, casi en automático, le salió una frase que lo cerró todo: "Somos un naufragio envuelto en llamas, somos un lar que no se apaga nunca".

Me atrevo a devolverle una lectura menos luminosa. El lar, el hogar, es también la cárcel: el sitio donde a las mujeres se las ha tenido encerradas durante siglos, el fuego junto al que se las dejó para que no estorbaran. Ella no se defiende; lo acepta. Dice que el significado que pone el lector en el corazón es tan válido como el que pone la autora, y que esa lectura encaja.

Lo encaja sin pestañear porque el libro la contiene: en su contraportada va una frase suya que es una herida entera: "Dios siempre es más cruel con sus hijas. Nos dejó ser heroínas, pero ahora tenemos que limpiarlo todo".

Pensó, cuenta, en qué pasa cuando baja la adrenalina, cuando el ejército toma el control y las cigarreras vuelven a casa. Lo que pasa es que hay que hacer la cena y, al día siguiente, limpiar lo que se ha roto. La rueda doméstica, dice, es la piedra de Sísifo: da igual que te hayas enfrentado desnuda a un ejército, mañana vuelves a empezar.

Nos despedimos con una cortesía de desconocidos que han hablado media hora de lo que de verdad importa. Yo me quedo en el banco del parque dándole vueltas a la máquina. A las cigarreras les trajeron una que les rebajaba el jornal y ellas la tiraron al mar.

A nosotros nos traen la nuestra, puntual, y nos piden además que la recibamos serenos, con buenas formas, sin despeinarnos. Candia enciende un libro de cuatro mil mujeres furiosas para recordarnos una cosa incómoda: que el fuego que guardaban los lares es el mismo que arde por dentro cuando a uno lo están robando, y que llevamos un tiempo dejando que nos vendan extintores.

Yo también tengo uno en casa. No sé muy bien cuándo lo compré.