45 Certamen de Bandas de la Comunitat Valenciana, en imagen de archivo. IVC

Once bandas competirán el 7 y 8 de noviembre en el 46 Certamen de Bandas de Música de la Comunitat Valenciana

El Institut Valencià de Cultura ha presentado el programa de la 46ª edición del Certamen de Bandas de Música de la Comunitat Valenciana, que se celebrará los días 7 y 8 de noviembre en el Auditori del Palau de les Arts de València.

En esta ocasión, el certamen contará con la participación de once bandas de música, agrupadas en cuatro secciones, según el número de componentes de cada formación, indica el Institut Valencià de Cultura (IVC) en un comunicado.

La jornada del sábado 7 de noviembre comenzará con las actuaciones de las bandas integrantes de la cuarta sección: la Unió Musical Artanenca de Artana, la Agrupació Musical Sant Isidre de València y la Agrupación Musical Mediterráneo de la Vila Joiosa.

Por la tarde, a partir de las 17:00 horas, será el turno de las bandas de la tercera sección: la Unió Musical de Polop de la Marina, la Unió Musical de Moncada y la Associació Musical Filharmònica Rossellana de Rossell.

El domingo 8 de noviembre será el turno de las bandas que componen la segunda y primera sección.

La sesión matinal, que comenzará a las 10:30 horas, contará con la participación de la Societat Instructiva de l'Obrer Agrícola de Benimàmet, la Unió Musical de Vilafranca y l'Ateneu Musical de Cocentaina.

45 Certamen de Bandas de la Comunitat Valenciana, en imagen de archivo. IVC

Por la tarde, a partir de las 17:30 horas, actuarán las bandas de la primera sección: la Unió Musical de Muro d'Alcoi y la Unió Musical de Benaguasil.

La asistencia al Certamen de Bandas de Música de la Comunitat Valenciana será gratuita hasta completar el aforo del Auditori del Palau de les Arts y las invitaciones están disponibles en la página web del recinto.

Todas las sesiones podrán seguirse en directo mediante retransmisión streaming a través del canal de Youtube del Institut Valencià de Cultura.

Jurado

El jurado de la 46ª edición del Certamen de Bandas de Música de la Comunitat Valenciana estará presidido por la directora adjunta de Música y Cultura Popular del IVC, Beatriu Traver.

La vicepresidencia corresponderá a Pere Manuel Aragó y la secretaría, a Inma Palau.

Como vocales, intervendrán Beatriz Fernández Aucejo, Enrique Hernandis Martínez, Gratiniano Murcia Verdú, Raquel Sánchez Martínez y Jerónimo Castelló Mañes.

45 Certamen de Bandas de la Comunitat Valenciana, en imagen de archivo. IVC

La presentación del certamen correrá a cargo de la periodista Laura Grande.

El Certamen de Bandas de Música de la Comunitat Valenciana es la final autonómica en la que confluyen las bandas ganadoras de los certámenes provinciales organizados por las diputaciones de Alicante, Castellón y Valencia.

La convocatoria está organizada por el Institut Valencià de Cultura, con la colaboración de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana y el Palau de les Arts.