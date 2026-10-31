La Fúmiga convierte su último adiós en un homenaje a la tierra valenciana: "A la gente normal le pasan cosas increíbles"

Una declaración de amor a Valencia, su tierra y sus raíces; y un último adiós. Los chicos de Alzira que un día decidieron lanzarse a formar una banda hace ya 13 años se despidieron por todo lo alto ante un Roig Arena conmovido -y también eufórico- este viernes.

Pero no fue un adiós cualquiera: desde las primeras notas de Mediterránea el ambiente se sentía distinto; la nostalgia invadía el recinto incluso antes de empezar el concierto de La Fúmiga.

Visiblemente emocionado, el cantante Àrtur Martínez se dirigió así a su público: "Era imposible para esa charanga de amigos pensar que esto iba a acabar ante 18.000 personas, pero también es la reivindicación de que a la gente normal le pasan cosas increíbles. Las cosas más bonitas son siempre compartidas".

Pero para hacer si cabe más especial el cierre de su carrera, La Fúmiga decidió rendir homenaje a Valencia con arreglos de composiciones tradicionales valencianas como La Muixeranga o el pasodoble Amparito Roca.

El desfile de la charanga formada por los propios músicos que componen el grupo -Jose Beteta, Xavi Cantera, Toni España, Arnau España, Ramir Sánchez, Asier Escrivà, Hèctor Vila, Sergio Giménez, Josep Ferrer, Ivan Ortega y Jose Andrés González- fue uno de los momentos más especiales.

O la aparición de Pep el Botifarra y Noelia Llorens "Titana" para dejar atónitos con les albaes a todo tipo de asistentes.

La Fúmiga también sorprendió con un tiny desk a la valenciana: todos los músicos rodeaban en ese momento una mesa para interpretar La Malaguenya de Barxeta.

Con el redoble de timbales que caracteriza a una marcha mora, Sisco puso la piel de gallina a más de uno mientras se proyectaba un vídeo sobre la resiliencia del pueblo valenciano en tragedias como la dana, donde la banda aprovechó para reivindicar que "Ni oblit ni perdó".

Padres e hijos, amigos y parejas se fundían en abrazos conforme avanzaba el baile final de los de Alzira, pero antes la fiesta se vivió con Principis y Addictes a viure, o Què tia!, No sé ballar, Karrasketon y La ferida.

El público enloqueció al sonar Ja dormiré, convertida desde su lanzamiento en un auténtico himno generacional.

Y para el tramo final, La Fúmiga guardó sus temas de mayor carga emotiva y festiva, encadenando éxitos como Hora blava, Rècord mundial, Espremedors, Covards y Havia de passar.

Pero el broche de oro de esta primera noche no llegó hasta la interpretación del tema Llavors.

Tras esta emotiva noche, el grupo de la Ribera Alta ofrecerá este sábado su segundo y último concierto en el mismo recinto para poner el punto final definitivo a más de una década de carrera musical e itinerancia por los principales festejos y escenarios.