Julia Vizcayno Orero, elegida fallera mayor infantil de Valencia 2027: "Estas fallas van a ser inolvidables para todos"

"Hola Julia, com estás? Hola fallera major infantil de València". Así se ha dirigido la alcaldesa de València a Julia Vizcayno Orero, elegida como la fallera mayor infantil de València 2027.

Desde el hemiciclo del Ayuntamiento se ha vivido este martes el momento más esperado para el mundo fallero. Por cuarto año consecutivo María José Catalá ha llamado a las candidatas que desde este 13 de octubre representarán a la ciudad durante el próximo ejercicio fallero.

Pasadas las 19:15 horas, la primera edil ha descolgado el teléfono en la que es su cuarta Telefonada para comunicarle a Julia Vizcayno Orero que es la próxima embajadora infantil de Valencia.

Momentos previos a la Telefonada, el Ayuntamiento ha acogido el Pleno Extraordinario de los miembros de Junta Central Fallera en el Salón de Cristal. Allí, Catalá ha recogido el acta del jurado encargado de la elección de las falleras mayores de València.

Acompañada por el presidente de JCF y concejal de Fallas, Santiago Ballester, y del resto de la comitiva, ha abierto, ya en el Hemiciclo, el sobre con el nombre de la niña afortunada.

"Cariño, eres la Fallera Mayor Infantil de Valencia para el año 2027. Vas a ser una gran Fallera Mayor. ¿Estás nerviosa?", le ha preguntado la dirigente.

Julia, que se encontraba en el casal rodeada de toda su familia y su comisión, ha asentido: "Un poquito". "Ahora enseguida voy a darte un beso y la enhorabuena. Tienes que estar tranquila", ha proseguido Catalá.

Julia Vizcayno Orero recibe la llamada de la alcaldesa. JCF

La ya representante infantil de las Fallas 2027 ha agradecido al jurado la confianza depositada en ella y ha lanzado "un abrazo muy fuerte" a su corte de honor, doce niñas que le acompañarán en su reinado.

Después de pronunciar estas primeras palabras, el hemiciclo del consistorio ha estallado en aplausos. "Julia, ¿lo has escuchado? ¿Estás ahí?", le ha preguntado la alcaldesa. Pero Julia no respondía. "¿Ahora qué hago?", ha dicho inocentemente, entre las risas del público.

Preguntada por los medios, después de conocerla, la primera edil ha destacado que Julia es "una niña muy serena, muy cariñosa y muy tranquila". "Vamos a sentirnos muy orgullosas de ellas", ha agregado.

Julia Vizcayno Orero

Julia Vizcayno Orero tiene 9 años y es de la falla Rosario-Plaza Calabuig, del sector Canyamelar - Grau - Nazaret. Estudia quinto de primaria en el Cambridge House.

Es "muy cariñosa", dice "respetar mucho a las personas" y también tiene un "muy buen saber estar", además de ser una persona a que le encantan las fallas.

Elige la Ofrenda porque ver a La Geperudeta es muy emocionante para ella, y recuerda que se sintió muy arropada por su comisión cuando pasó al lado de la Virgen.

Julia Vizcayno Orero, de la falla Rosario-Plaza Calabuig. JCF

De mayor quiere ser médico para ayudar "a las personas que están malitas". Entre sus aficiones se encuentran el fútbol y el jiu-jitsu. "En este último se practica la defensa personal", explicó, en una entrevista a EL ESPAÑOL.

Según Julia, las fallas son "cultura, familia, germanor y tradición", y las comparte con su familia. "Mi padre se apuntó en la falla un poquito después, cuando conoció a mi madre y luego ya nos lo inculcaron a mí y a mi hermano".

Junto a él, que también fue presidente infantil, eligieron el monumento de su año como representantes de su comisión: "Yo le estaba contando un libro a mi hermano sobre nuestros sueños y los sueños nos rodeaban", recordó a este diario.

"Un día fallero ideal comenzaría con una macrodespertà nada más despertarnos, luego almorzar chocolate con churros u horchata con fartons, una tarde de petardos, un concurso de futbolín o de parchís, de playbacks, la Plantà y luego una discomóvil por la noche", destacó.

Julia quiso lanzar entonces "un besito muy fuerte" para todos los niños porque, aseguró, "estas fallas van a ser inolvidables para todos".

Pero, sobre todo, lo serán para ella tras recibir la llamada que ya ha cambiado su vida y la ha convertido en la Fallera Mayor Infantil de València para 2027.