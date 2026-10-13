Beatriz Blanco Tamarit, elegida fallera mayor de Valencia 2027: "Me gustaría devolver la cercanía que yo recibí de ellas"

El mundo fallero por fin conoce a su nueva máxima representante de las fiestas. Beatriz Blanco Tamarit ha recibido la esperada llamada que le proclama como fallera mayor de Valencia 2027.

El hemiciclo del Ayuntamiento ha acogido este martes el momento más ansiado para los valencianos: la Telefonada de la alcaldesa, María José Catalá, a las candidatas elegidas para representar a Valencia durante el ejercicio fallero entrante.

Pasadas las 19:30 horas, la alcaldesa ha descolgado el teléfono por segunda vez. Tras comunicarle a Julia Vizcayno Orero que es la fallera mayor infantil de Valencia 2027, ha seguido el mismo proceso con la mayor, Beatriz Blanco.

Antes, en el Ayuntamiento ha tenido lugar el Pleno extraordinario de los miembros de Junta Central Fallera en el Salón de Cristal. Allí, Catalá ha recogido el acta del jurado encargado de la elección de las falleras mayores de València.

Acompañada por el presidente de JCF y concejal de Fallas, Santiago Ballester, y del resto de la comitiva, ha abierto, ya en el Hemiciclo, el segundo sobre con el nombre de la mujer afortunada.

Beatriz Blanco Tamarit

Beatriz Blanco Tamarit tiene 24 años y pertenece a la falla Castellón-Segorbe, del sector Ruzafa B. Terminó hace dos años el grado de Ingeniería de Organización Industrial en la Universitat Politècnica de València y actualmente trabaja como ingeniera en el departamento de mantenimiento de una empresa de servicios.

Es fallera desde que nació y fue Fallera Mayor Infantil de su comisión en 2012. Al escuchar su nombre en el Roig Arena, admite que "fue el momentazo" de su vida. Sus compañeras reaccionaron antes que ella y la abrazaron. "No pude contener la emoción y las lágrimas", indica.

En su tiempo libre, Beatriz disfruta de la cerámica, hace ganchillo, lee, dibuja y pinta. Aunque procede del ámbito científico, se define como una persona muy creativa.

En TikTok se hizo viral tras compartir cómo se vestía de valenciana. Todo comenzó con un vídeo grabado junto a su madre, en el que lucía uno de sus trajes y utilizaba la canción Slipping Through My Fingers, de Mamma Mia!. "Ha sido muy curioso ver esa curiosidad de la gente y poder enseñarles un poco", dice.

Considera que los artistas falleros son el pilar fundamental de la fiesta. "Debemos cuidarlos muchísimo, apoyarles y darles oportunidades siempre que podamos", asevera.

Siempre ha admirado "profundamente" a las Falleras Mayores de València y recuerda con especial cariño los pequeños gestos que ha recibido de ellas: una sonrisa, una foto o un detalle de cariño. Le gustaría devolver esa cercanía y aprender de todas las personas que la rodearían durante el año.

Su día favorito de las Fallas es la Ofrenda porque en su casa son muy devotos de la Mare de Déu dels Desemparats, pero también destaca la plantà y la cremà porque considera que representan los orígenes y el pilar de la fiesta.

Para Beatriz, tanto el castellano como el valenciano han convivido siempre en València y constituyen una de las riquezas de la tierra; también que la Fallera Mayor de València pueda desenvolverse en ambas lenguas y que responda en valenciano cuando alguien le pregunte en esa lengua.

"Estoy segura de que, con el equipazo que tenemos, lo haremos perfectamente", zanja, sobre el ejercicio fallero que les queda por delante.