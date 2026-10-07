Firma del acuerdo de exhibición de las pinturas de Joaquín Sorolla en Valencia A. Pérez Meca / Europa Press

Bugeda destaca que la llegada de los Sorolla "sigue su cauce" y la satisfacción de la Hispanic Society con los trabajos

Valencia ve cada vez más cerca la llegada de los Sorolla. El director gerente del Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana, Nicolás Bugeda, ha explicado que "todo sigue su cauce" en los trabajos para la llegada de las más de 200 obras del pintor que acogerá la ciudad cedidas por la Hispanic Society of America.

Así lo ha asegurado ante los medios de comunicación tras una reunión con el director de la Hispanic Society, Guillaume Kientz. Entidad sobre la que ha destacado que se han mostrado "tremendamente felices" con la colaboración para exponer las piezas en la ciudad.

El Museo de la Ciudad de Valencia acogerá obras del conjunto de 220 cuadros de Sorolla cedidos por la Hispanic Society, mientras se acondiciona el Palacio de las Comunicaciones para poder disponer de todas las piezas.

El director gerente del Consorcio ha destacado que, en un proyecto de la "envergadura" de este, que "pretende posicionar a la ciudad y la Comunitat Valenciana como referente de Sorolla en todo el mundo", se están manteniendo "muchísimas reuniones", tanto online como presenciales.

En concreto, el encuentro con Kientz de este martes, que adelantó Levante-EMV se enmarcó en la visita del responsable de la Hispanic Society a España con motivo de la inauguración de una exposición en Bilbao.

"Lo importante es que estaremos trabajando desde todas las instituciones para que esto sea un éxito y Valencia sea un referente del arte con la colección de la Hispanic", ha remarcado Bugeda.

En ese sentido, ha subrayado que los trabajos van "fenomenal". Sobre qué le trasladó Kientz, Bugeda ha relatado que el director de la Hispanic Society manifestó que "está muy contento del trabajo conjunto y la apuesta del gobierno valenciano por dignificar la figura de Sorolla

Bugeda ha insistido en que desde los equipos de las instituciones implicadas se está trabajando "desde el primer día" en muchas reuniones para que la futura exposición de Sorolla "sea un éxito y que se quede para Valencia".

Se trabaja, ha añadido, "con la misma clarividencia que tuvo Henry Ford Jr. cuando puso la banderita de Ford en Almussafes. La Hispanic ha puesto la banderita en Valencia, en la puerta, para que sea su sede en Europa".

'Operación Sorolla'

La inauguración de la muestra estaba inicialmente prevista para verano de este año, sin embargo, los valencianos tendrán que esperar para disfrutar de las obras del pintor.

El calendario es el siguiente: antes del 21 de noviembre llegarán las obras y, si no hay nuevos contratiempos, el 20 de enero de 2027 será la gran inauguración de la exposición.

Según el protocolo, el traslado de las obras procedentes de Nueva York se distribuirá, de forma estimada, en tres fletes coordinados de tal manera que cada uno transporte conjuntos de valor equivalente para diversificar posibles riesgos ante un siniestro.