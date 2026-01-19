Moni Motes, cantante valenciana, actuará el 19 de febrero en Valencia en la primera parada de su gira

La artista valenciana Moni Motes actuará el próximo 19 de febrero en el Palau Alameda de Valencia, que será una de las fechas de su primera gira nacional con la que recorrerá cinco ciudades españolas.

Con esta nueva actuación sobre los escenarios, Moni Motes "avanza en su carrera musical" tras pasar por musicales como Starlite Marbella, la Feria de Julio de Valencia y el Jardín de las Delicias de Madrid, en la campa de la Universidad Complutense.

En cuanto a su gira por el territorio nacional, la cantante actuará en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Pamplona. Una cita que se enmarca en la presentación progresiva de su primer trabajo discográfico.

El próximo 5 de febrero está prevista su actuación en Madrid, una de las citas destacadas del recorrido, que combina conciertos en salas con festivales y ciclos culturales.

También continúa con su carrera musical con nuevos proyectos. El pasado 16 de enero, la artista publicó 'Me Va Bien De Momento', un nuevo single realizado en colaboración con Pol Gutiérrez, conocido como DePol, uno de los artistas más consolidados del pop español actual.

DePol cuenta con una trayectoria marcada por varios discos de oro y platino, así como por millones de reproducciones en plataformas digitales. La canción está compuesta por Moni Motes, DePol y Álex Walls, y ha sido producida por Pablo Bigboy.

El tema aborda un momento de transición emocional posterior a una ruptura, centrándose en la calma y la estabilidad que llegan tras cerrar una etapa personal. Musicalmente, la canción se sitúa dentro del pop melódico, con especial protagonismo de las guitarras acústicas.

El lanzamiento se acompaña de un videoclip oficial dirigido y producido por Pablo Tuche, grabado en Madrid, en el que ambos intérpretes participan de forma conjunta.

Este single forma parte de 'Auroras', el primer EP de Moni Motes, previsto para su publicación en 2026. El trabajo estará compuesto por cinco canciones, algunas de las cuales ya han sido presentadas como adelantos, entre ellas 'Adiós' y 'No Soy Como Tú'.

Carrera desde redes

Afincada en Madrid, donde cursa un doble grado de ADE, Publicidad y Relaciones Públicas, Moni Motes inició su carrera compartiendo canciones en redes sociales.

Su primer tema, 'Tan desconocidos', superó las 400.000 reproducciones en Spotify en menos de tres meses, mientras que sus vídeos en TikTok acumulan millones de visualizaciones, consolidando su crecimiento progresivo en la escena musical nacional.