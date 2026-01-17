Ya es oficial: Valencia da a conocer el calendario de la pólvora de las Fallas 2026, con todas las mascletás y castillos

El mundo fallero se ha vestido de gala este sábado para presentar el calendario de espectáculos pirotécnicos de las Fallas de 2026, en una Gala de la Pirotecnia que celebra su vigésima edición.

Este acontecimiento, nacido en 2006 para reconocer la importancia del arte de la pirotecnia en la sociedad valenciana, pone en valor el oficio y la dedicación de los maestros y maestras de la pólvora que cada año llenan el cielo de la ciudad con propuestas llenas de pasión e intensidad.

El acto, pospuesto por los tres días de luto oficial decretado por la muerte del exalcalde de València, Ricard Pérez Casado, se ha celebrado finalmente este sábado 17 de enero.

La recepción oficial ha tenido lugar a las 13:00 horas. A las 13:45 se ha disparado el espectáculo La gala del fuego, diseñado por Caballer FX, la misma empresa responsable de la Cremà de las fallas municipales de 2025.

Tras el disparo, los asistentes han disfrutado de una velada que ha tenido su broche de oro con la presentación del calendario pirotécnico de las Fallas 2026.

Este año, además, cada disparo tendrá un lema, toda una declaración de intenciones por parte de cada pirotecnia.

Calendario pirotécnico 2026

Como ya es tradición, la primera mascletà del mes de marzo correrá a cargo de Pirotecnia Peñarroja y llevará por nombre Un, dos, tres.

El mismo 1 de marzo, a las 20:00 horas, Pirotecnia Crespo disparará en la plaza del Ayuntamiento el espectáculo nocturno Estrellas en el cielo valenciano.

El 2 de marzo vuelve a la plaza del Ayuntamiento Pirotecnia Hermanos Sirvent que, con Va por ti, maestro, ofrecerá un disparo homenaje a su fundador, Pedro Luis Sirvent, fallecido el año pasado en un accidente pirotécnico.

El día 3 será el turno de Pirotecnia Alto Palancia con Pura intensidad, mientras que el 4 Pirotecnia Dragón ha preparado una mascletà titulada Dinàmic i rítmic.

El 5 de marzo disparará Pirotecnia Zaragozana con Magia visual y el viernes 6 habrá doble cita en la plaza del Ayuntamiento: a mediodía Pirotecnia Pibierzo con Terremoto berciano en el cielo valenciano 2.0; y a las 23:59 horas, un nocturno con el lema Magia y color en la plaza del Ayuntamiento de Valencia.

El sábado 7 de marzo, Pirotecnia Nadal Martí rendirá homenaje a Javier Nadal Martí, fallecido en abril del año pasado, con In memoriam, en la Catedral de la Pólvora. Por la noche, a las 23:59 horas, será el turno de Pirotecnia Tomás con La magia del color.

El domingo 8 de marzo, Día de la Mujer, Pirotecnia Martí repetirá en esa fecha conmemorativa con Diumenge de mascletà. Por la noche, a las 20:00 horas, Pirotecnia Nadal Martí presentará La magia de la pólvora.

El lunes 9 de marzo, Pirotecnia Turís disparará El poder de la plaça y el martes 10 Pirotecnia Crespo ofrecerá El arte del sonido impuro.

El miércoles 11 será el día de Pirotecnia Tomás con Sentiment de tradició.

El jueves 12 de marzo Pirotecnia Alpujarreña buscará sorprender con Masclethor 5.0. De noche, a las 20:30 horas, presentará el espectáculo nocturno La esperanza.

El viernes 13, Pirotecnia Vulcano disparará Atmósfera sonora y, a las 23:59 horas, Pirotecnia Turís hará El ritme de la nit.

El sábado 14 de marzo, La belleza del sonido será la propuesta de Pirotecnia Aitana y, por la noche, Pirotecnia Tamarit disparará a las 23:59 horas Falles, llum i soroll.

El domingo 15, día de la Plantà mayor, Pirotecnia Valenciana ofrecerá El so de la nostra terra y, para L’Alba de les Falles, Pirotecnia Vulcano ha ideado Preludi.

El 16 de marzo, Pirotecnia Tamarit hará resonar la plaza con la mascletà Món faller y, a las 23:59 horas, Pirotecnia del Mediterráneo disparará Higge desde el puente de Monteolivete.

El 17, la misma empresa repetirá con la mascletà Catarsis y, por la noche, a las 23:59 horas, Pirotecnia Zaragozana disparará Universo también desde el mismo puente.

El miércoles 18 de marzo, La ruta de la pólvora, de Pirotecnia Caballer FX, llenará la plaza del Ayuntamiento y, ya de noche, tendrá lugar la tradicional Nit del Foc, a cargo de Pirotecnia Valenciana en el puente de Monteolivete con el espectáculo El temple del cel valencià.

El día de San José cerrará el ciclo Pirotecnia Hermanos Caballer con La veu del foc. Por la tarde se celebrará la Cabalgata del Fuego; a las 21:00 horas será la Cremà de la falla municipal infantil y, a las 23:00 horas, la Cremà de la falla municipal con espectáculo pirotécnico de Hermanos Caballer bajo el lema Som foc, som València.

Otros disparos

También se han anunciado otros disparos relevantes en el calendario fallero de 2026. Para la Exaltación de la Fallera Mayor de València, el próximo 30 de enero, Pirotecnia Alto Palancia disparará en el Palau de la Música Xiqueta meua, mientras que para la Exaltación de la Fallera Mayor Infantil será Pirotecnia Dragón quien presente Multicolors.

El viernes 6 de febrero, con motivo de la inauguración de la Exposición del Ninot, el espectáculo llevará por nombre Explosió d’alegria, de Pirotecnia Martí.

El día de la Crida, 22 de febrero, el Tro de Bac de la Macrodespertà volverá a correr a cargo de Pirotecnia Alto Palancia y la Apoteosis final será de Pirotecnia Valenciana con El retorn de la llum.

La misma empresa disparará a las 14:00 horas, en la plaza del Ayuntamiento, la mascletà Melodía del Turia.

Por la tarde, Pirotecnia Caballer FX pondrá el punto final a la Crida con Foc a les torres. El último disparo antes de marzo será el sábado 28 de febrero, con la Previa fallera de Pirotecnia Peñarroja.

Gala de la Pirotecnia

La Gala de la Pirotecnia también reconoce a las personas, empresas e instituciones que contribuyen a que la pirotecnia sea valorada como parte esencial de la fiesta, emblema de cultura y tradición.

Este año, los reconocimientos han sido para la Asociación Cultural Amigos de la Pirotecnia, por sus 25 años de difusión de la cultura pirotécnica en nuevas plataformas de comunicación; para la empresa Cervezas Turia, por su compromiso y apoyo a los grandes espectáculos; y, a título individual, para Núria Martí Botella, por toda una vida dedicada al arte de la pirotecnia.

Con esta Gala de la Pirotecnia, Junta Central Fallera y la Concejalía de Fallas reafirman su compromiso con la dignificación de la pirotecnia como parte fundamental de la identidad valenciana, y consolidan a Valencia como epicentro mundial de este arte cada mes de marzo.