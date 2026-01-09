Ya es oficial: las Fallas aprueban el programa de festejos para 2026 tras declarar Educación como festivo el día 16 de marzo

La asamblea de presidentes de falla ratificó este jueves la aprobación del programa de festejos de las Fallas 2026, un documento que incluye todos los actos festivos que tienen lugar entre enero y marzo.

La aprobación definitiva del programa ha llegado después de que la Conselleria de Educación autorizara la pasada semana "de manera excepcional" la modificación del calendario académico para el curso 2025/2026, a petición del Ayuntamiento de Valencia, para declarar como día no lectivo el 16 de marzo de 2026 por la celebración de las fiestas josefinas.

Este programa de festejos ya se debatió en la anterior asamblea de presidentes, pero los asistentes decidieron no aprobarlo en señal de protesta por mantener el día 16 de marzo como lectivo en Valencia.

Ante esta situación, el Consejo Escolar Municipal acordó el 19 de diciembre solicitar a la Conselleria un cuarto día festivo del calendario académico 2025-2026 en la ciudad, el lunes 16 de marzo de 2026, y alargar un día más el curso, hasta el 22 de junio, tras la polémica generada a raíz de haberse declarado lectiva esa jornada.

De este modo, las comisiones falleras de la ciudad ya han dado luz verde al programa de actos de las fiestas de este año.

La polémica era clara: el 16 de marzo cae lunes, y coincide con el acto de recogida de premios de las fallas infantiles, al que acuden los niños que integran las comisiones falleras.

Esto provocó la reacción de distintos colectivos y entidades como la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de la provincia de Valencia o los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de capital, que defendieron que no hubiera clase ese día.

Los actos recogidos en el programa de festejos, aprobado por el pleno de la Junta Central Fallera el pasado jueves tras autorizar Educación la modificación del calendario escolar, comienzan este mismo domingo con la presentación de los pasodobles de las falleras mayores de Valencia.

El mes de enero culmina con las exaltaciones de las falleras mayores de Valencia, la de Carmen Prades el viernes 30 y la de Marta Mercader, al día siguiente.

Ya en febrero, el día 6 se inaugurará la Exposición del Ninot. Y el 22, bien temprano este año, será el día de la Cridà, que incluye entrada de bandas, mascletà y el pregón de las Fallas en las Torres de Serranos.

Como cada año, con la llegada del mes de marzo darán comienzo las mascletàs diarias y los actos propios de las Fallas, como la plantà, la Ofrenda y la Cremà.