El Centre del Carme cierra el año 2025 con más de 370.000 visitantes: "Es la mejor cifra anual de su trayectoria"

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) ha cerrado 2025 con más de 370.000 visitantes, "la mejor cifra anual de su trayectoria".

Según ha informado la Generalitat a través de un comunicado, el espacio cultural ha recibido a lo largo del pasado ejercicio un total de 371.845 visitas, lo que supone un incremento del 31,51% con respecto a 2024 y "la mejor cifra de visitantes de los últimos diez años".

La administración autonómica ha apuntado que han visitado el recinto 117.166 personas más que el año anterior. Además, han remarcado que antes de finalizar 2025, la sede del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, ya había superado las cifras de visitantes anuales desde 2015.

El director-gerente del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda, ha asegurado que la registrada en el año que acaba de terminar "constituye la mejor cifra de visitantes del Centre del Carme de su historia" y ha resaltado que este es "un centro de arte de referencia" en la Comunitat Valenciana.

"Estos datos son relevantes cuando se presta un servicio público porque es una forma de evaluar el alcance del trabajo desarrollado y, concretamente, en nuestro caso, valorar a cuántas personas han llegado las propuestas de los artistas", ha añadido Bugeda.

El director-gerente ha agradecido también el respaldo del público a un programa que "en 2025 se centró en el apoyo a la recuperación del sector de las artes visuales afectado por la dana a través de acciones concretas como el transporte, almacenamiento y estabilización de 250 obras de arte".

También cabe destacar las exposiciones 'La Huella de la dana en la práctica artística', en la que el Consorci de Museus viajó a 43 estudios de artistas. A estas propuestas se sumaron "las muestras que han recogido las fotografías recuperadas de personas afectadas por parte de la Universitat de València y de la Universitat Politécnica de València".

En total, en 2025 se han realizado en el CCCC, 17 proyectos expositivos y en torno a 1.300 actividades entre programas públicos que incluyen conciertos, charlas, encuentros con el cine, la música o las artes escénicas y el programa de Educación y Mediación desarrollado junto a Pedagogías Invisibles y UTEM Escola de Música, entre otros colectivos.

"Intensa actividad"

El director-gerente del Consorci de Museus ha remarcado "la intensa actividad desarrollada en el Centre del Carme, acciones que permiten acercar el trabajo de los artistas a los públicos, hacer la cultura accesible para todas las personas".

Bugeda ha destacado especialmente las actividades educativas y de mediación, en total 1.073 dirigidas a todos los públicos y etapas educativas con grupos permanentes de jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad.

El trabajo de educación y mediación del Consorci de Museus no se centra únicamente en el CCCC sino que su acción se extiende a centros educativos de toda la provincia y del resto de la Comunitat a través de la Red PLANEA de Arte y Escuela.

La administración autonómica ha indicado que la mayor parte del público visitante del CCCC lo hace atraído por la oferta expositiva y por la visita al propio espacio patrimonial.

Las exposiciones más visitadas durante 2025 han sido 'Principios', que recogía las trayectorias de 10 artistas urbanos; 'Deconstruyendo la abstracción', con más de 80.000 visitantes, o 'Valencia en el alma de los artistas', que reunió obras de artistas valencianos en la Colección Carmen Thyssen.

"Rigor"

Bugeda ha señalado el "rigor" con el que se contabilizan las cifras ya que "a diferencia de hace años el registro se hace por salas, lo que permite ofrecer datos específicos por exposición y no sólo de acceso al centro", ha concretado la Generalitat.

En cuanto a las actividades desarrolladas destacan los ciclos dedicados a la música 'Encuentros en el Carmen' o 'CCCClaves para el cine', así como el programa 'CCCCultura Inclusiva'.

Bugeda ha recordado toda la red de colaboraciones con las que trabaja el Centre del Carme "un espacio abierto al sector cultural, a la sociedad civil y a la ciudadanía".

"En este sentido es importante señalar los festivales de experimentación musical como Volumens, los dedicados al cine como DOCS València o Cinema Jove o a las artes escénicas como 10 Sentidos, Russafa Escènica, Circuito Bucles o Migrats, entre otros".

Datos de público

Por lo que respecta a la procedencia del público, la Generalitat ha detallado que el extranjero sigue en aumento y supone ya el 35 por ciento de las visitas, frente a un 58 por ciento de visitantes de la Comunitat Valenciana y un 7 por ciento del resto de España.

Por edades, el público joven constituye ya al 29 por ciento de los visitantes, frente al 52 por ciento de público adulto, un 12 por ciento de mayores de 65 años y los niños menores de 12 años con un 7 por ciento.