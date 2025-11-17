Pangur, la empresa valenciana que ha creado el anuncio del turrón Suchard para esta Navidad: "Está hecho a medida"

Tradición, familia y emociones. Así pueden resumirse las fechas navideñas, y es precisamente la emoción que muchos anuncios buscan provocar en quienes los ven. Suchard lo ha logrado.

El nuevo spot navideño de la reputada marca de turrones ha conseguido despertar estos sentimientos gracias a un anuncio que apuesta por recuperar la magia artesanal de la animación stop motion, es decir, la técnica que simula el movimiento de objetos estáticos mediante la creación de una secuencia de imágenes fijas.

Y parte de este proyecto se ha realizado gracias a una empresa valenciana: Pangur. Se trata de un estudio de animación con sede en Valencia que ya es reconocido por su creatividad y dedicación artesanal.

En concreto, en Pangur se han encargado de la parte creativa del proyecto "Son todas Navidades", el diseño de los personajes y de las escenas. Así, en colaboración con la empresa Ogilvy -que ha ideado el anuncio-, Bol-Device -que han llevado la dirección de arte-, Hogarth -que se ha encargado de la producción y postproducción- este spot ya se puede ver, por ejemplo, en la televisión.

Y es llamativo, ya que después de dos años en los que Suchard ha producido su anuncio navideño a través de técnicas de animación digital modernas, en 2025 han decidido dar un giro de 180 grados para recuperar la animación artesanal, una técnica que ya revolucionó el cine en las décadas de los 60, 70 y 80.

Para realizar la animación de este anuncio navideño, la empresa valenciana Pangur realizó muñecos hechos a medida para que todo quedase perfecto. Eso sí, utilizando algunos trucos.

Una de las grandes curiosidades del spot navideño de Suchard es el número de personajes. En total, a lo largo del minuto y medio que dura el spot aparecen 39 personajes diferentes: algunas familias al completo, personas en un aeropuerto, un perro e incluso el alcalde de Vigo encendiendo las luces de Navidad en su ciudad.

Pero aunque aparezcan tantos personajes a lo largo del vídeo, en Pangur solo tuvieron que confeccionar 15 muñecos de tela. Jugando con los complementos, han hecho que parezcan muchos más.

Esto no es una excepción, sino su manera de trabajar. Así, desde Pangur, el director de animación, Vicente Mallols, explica cómo en la empresa intentan "cuidar cada detalle con una precisión casi artesanal".

"Cada muñeco se viste con ropa hecha a medida, confeccionada prenda a prenda, y se completa con zapatos, ojos y pelucas creadas a mano", apunta. También los elementos del anuncio, desde las puertas del aeropuerto hasta las velas de la sobremesa.

"Todo pasa por nuestras manos: cortamos, pintamos, cosimos y modelamos cada pieza para que el resultado tuviese esa textura y calidez únicas del stop motion", explica Mallols. Y añade: "Es un proceso lento y minucioso, pero es precisamente ahí donde reside la magia de esta técnica y lo que hace que cada plano cobre vida".

Pangur

La empresa valenciana Pangur Animation nació a finales de 2015, cuando los 4 socios fundadores decidieron luchar por encontrar una manera de seguir trabajando en lo que más les apasionaba: la animación stop motion.

A los pocos meses veía la luz su primera criatura: Feardom. Desde entonces han seguido creciendo gracias a trabajos por encargo para marcas como Hasbro, Warner, Nickelodeon y Nestlé.

Y en sus diez años de vida, Pangur ya ha cosechado numerosos reconocimientos por su gran trabajo. El último ha llegado recientemente, y se trata del premio Lola Gaos, un galardón otorgado por la Acadèmia de l'Audiovisual y el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana.

En concreto, la empresa valenciana consiguió el premio de la categoría de animación por el mejor cortometraje con la producción Carmela. Con este corto ya llevan 37 premios.