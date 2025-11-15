Rodolf Sirera, 77 años, es un guionista con 5 décadas de trayectoria: "He hecho 3.000 horas de capítulos de televisión"

Medio siglo de trayectoria avala a Rodolf Sirera. El guionista y dramaturgo valenciano, a sus 77 años, ha sido galardonado con el Premio de Honor del Audiovisual Valenciano 2026 en reconocimiento de sus 35 años como guionista.

Su trayectoria, imprescindible para el mundo artístico y creativo valenciano, ha transcurrido entre el teatro y el mundo audiovisual como guionista de televisión.

Un camino que le ha valido para recibir el reconocimiento de la Academia Valenciana del Audiovisual con el Premio de Honor de la octava edición de los Premios Lola Gaos.

En declaraciones a À Punt, el guionista valoró el premio recibido y el grueso de toda su carrera en el universo audiovisual. "Hace cuatro años que hice mi último trabajo en el mundo audiovisual y esta es una manera muy bonita de cerrar todo el ciclo", explicó.

Para la Academia del Audiovisual, Rodolf Sirera es todo un referente. Su obra creativa ha servido de inspiración a muchos otros guionistas y también dramaturgos que ahora comienzan su propia aventura y también a los que como él son auténticas insignias audiovisuales valencianas.

Con motivo de la entrega del galardón, la presidenta de la Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual (AVAV), Teresa Cebrián, reconoció la magnífica carrera de Sirera. "Es una de las voces más lúcidas y coherentes de nuestra cultura", subrayó.

De igual manera, también hizo hincapié en su obra, ya que, para ella, "ha enriquecido nuestro imaginario y ha construido identidad desde la palabra, la memoria y la verdad de los personajes".

"Reconocer a Rodolf Sirera es también reivindicar la importancia de la escritura, del pensamiento y de la mirada que da sentido a todo lo que después vemos en la pantalla. Es un homenaje a un maestro que ha abierto caminos y que continúa inspirando a nuevas generaciones de creadores y creadoras. Es un creador clave para entender nuestro sector", incidió.

"Un día conté y creo que tengo que haber hecho como 3.000 horas de capítulos de series de televisión", rememoró Sirera sobre un ciclo que ahora cierra con este galardón y cientos de historias que ha regalado a la sociedad valenciana y española.

"Mi tiempo había pasado"

Tras conocer que recibiría el galardón que ha recogido este viernes, en declaraciones a Europa Press valoró el momento que vive el sector audiovisual y la modernización que ha sufrido.

Después de 35 años como guionista, considera que "han cambiado mucho las cosas" y que, en este momento, "el panorama a nivel profesional está suficientemente lleno de gente para que la gente mayor nos retiremos".

Sobre esta cuestión reflexionó Sirera durante el acto. Él, hace cuatro años, sin saberlo, escribió lo que sería su último guion, el último capítulo de 'Herederos de la tierra', una serie en la que participó.

"No era consciente de que era la última cosa que escribiría para la pantalla pero de alguna manera estoy contento porque en ese momento me di cuenta de que mi tiempo había pasado", afirmó.

"Esta gente tiene muchísimas cosas que decir y hay maravillosos guionistas que son los que tienen que mantener vivo el audiovisual valenciano a pesar de las dificultades que tienen y que continuarán teniendo porque somos un país pequeño, complicado y, a veces, un poco ingrato", concluyó.