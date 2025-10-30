Rebecca (30), artista, compone una balada en memoria de las víctimas de la dana: "Es mi forma de acompañar el duelo"

solo un ratito ··· agua. Es el título de la canción que ha compuesto Rebecca Rubio en memoria de las víctimas de la dana. La joven es valenciana, concretamente de la pequeña localidad de Atzeneta d'Albaida.

Ante la imposibilidad de ayudar in situ los días posteriores a la tragedia, quiso hacer un homenaje en forma de balada "íntima y llena de sensibilidad". Es su manera de "acompañar el duelo", cuenta a EL ESPAÑOL.

Rebecca es, además, la líder de Adelyne, una girl band nacida en Barcelona en 2020. Su sonido ha ido evolucionando de un pop con claras influencias de grupos como ZOO o La Gossa Sorda, a lo que ellas mismas denominaron Glitter Punk, donde la fuerza de las guitarras toma protagonismo. El cambio de estilo se cristalizó en su proyecto Reina de Cristal.

Compuesta inicialmente como un ejercicio de desahogo personal, solo un ratito ··· agua terminó de tomar forma tras la catástrofe de la dana en Valencia cuando, lejos de su tierra natal, sintió "la impotencia" de no poder sumarse a la ola de solidaridad que recorría desde Buñol hasta l'Horta Sud.

Fue su forma de "acompañar a quienes lo habían perdido todo" y, en homenaje a todos ellos, Adelyne decidió publicarla justo los días previos al aniversario de la trágica riada.

"La tenía escrita desde hacía tiempo, pero la dejé apartada. Al pasar la dana, fue el impulso que necesitaba para terminarla. La adapté con ese sentimiento de rabia e impotencia que tuve tras la catástrofe", explica Rebecca.

Producida por berni2004, y con arreglos de Silvia Antón, otra de las miembros de Adelyne, el tema saca a la banda de su zona de confort sonoro y, en esta ocasión, las acerca a propuestas musicales como Judeline, Sen Senra o Carlos Ares.

Además, se trata del tercer single de ETER, el próximo álbum de Adelyne que gira en torno a los elementos de la naturaleza, y del que ya se han publicado como adelantos KAOS · aire y ERES MÁS QUE SUFICIENTE ·· fuego.

Precisamente con el elemento del agua, el single habla de "la capacidad de adaptación, de que todo lo arrasa pero cura cuando pasa".

Rebecca Rubio, en un homenaje en Picanya por el aniversario de la dana. EE

El estreno del álbum está previsto para inicios de 2026, donde adelantan que primará "el pop electrónico", acercando cada vez más su sonido al de nombres como Belén Aguilera o Samurai.

"Una evolución sonora que no traiciona los fundamentos originales de Adelyne, que siguen reivindicando luchar con libertad por lo que amas, la igualdad entre géneros, y el bienestar emocional", informa la banda.