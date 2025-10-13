Así es Marta Mercader, fallera mayor infantil de Valencia 2026: "Las Fallas son color, son alegría, son emoción"

"Bona nit, fallera major infantil de València". Así se ha dirigido la alcaldesa de Valencia a la nueva representante de las fiestas. Marta Mercader Roig es la fallera mayor infantil de Valencia 2026.

El hemiciclo del Ayuntamiento ha acogido este lunes el momento más esperado para el mundo fallero. Por tercer año consecutivo, la alcaldesa, María José Catalá, ha llamado a las candidatas elegidas para representar a la ciudad durante el próximo ejercicio fallero.

Pasadas las 19.30 horas, Catalá ha descolgado el teléfono en la que es su tercera Telefonada para comunicarle a Marta Mercader que es la próxima embajadora infantil de Valencia. Después, ha repetido el mismo proceso con la mayor: Carmen Prades Gil.

Momentos previos a la Telefonada, el Ayuntamiento ha acogido el Pleno Extraordinario de los miembros de Junta Central Fallera y los jurados en el Salón de Cristal. Allí, la primera edil ha recogido los sobres con el veredicto y ha pedido permiso para abrirlos en la Asamblea Extraordinaria de presidentes de falla.

Acompañada por el presidente de Junta Central Fallera y concejal de Fallas, Santiago Ballester; del secretario general, Nicolás Garcés, y del resto de la directiva de la Junta Central Fallera, María José Catalá ha abierto el sobre con el nombre de la niña afortunada.

"Sé que es un año muy especial, sé que te estamos cambiando la vida para siempre, pero confiamos en ti. Vas a ser una gran fallera mayor infantil de Valencia", le ha transmitido la primera edil a la joven.

Tras escuchar la voz de la alcaldesa y, entre llantos, Marta no ha dejado de expresar su emoción: "Estoy contenta. Muchas gracias y, al jurado, por confiar en mi", ha reiterado varias veces.

Cuando la alcaldesa le ha dicho que irá a visitarle al casal para felicitarle, la ya fallera mayor infantil de 2026 ha afirmado, con inocencia: "Me parece perfecto", momento en el que el hemiciclo se ha inundado de aplausos.

Otro instante que quedará como anécdota ha sido cuando ha sonado el tono de la llamada antes de pronunciar el nombre de Marta, momento en el que Catalá ha estallado a carcajadas: "Digo, se va a poner al teléfono la fallera mayor infantil antes de que la nombre".

Marta Mercader

Marta Mercader Roig tiene 10 años y es de la falla Alberic-Heroi Romeu, del sector La Roqueta Arrancapins. Estudia quinto de primaria en el colegio Jesús y María.

Es fallera desde que nació, y vive la fiesta junto a su amplia familia, ya que tiene tres hermanos. Con ellos y toda la comisión ha disfrutado de su año como representante, sobre todo "la Ofrenda y la Exaltación". Además, posee el distintivo d’Argent.

"Las Fallas son color, son alegría, son emoción", explicó a EL ESPAÑOL. Una pasión que, con tan solo diez años, ha sabido contagiar a sus amigas del 'cole''. Ahora presumirán de tener una amiga fallera mayor infantil de Valencia.

Marta Mercader Roig. JCF

Dentro del ámbito fallero, le encanta participar en playbacks, en los concursos de dibujo y en todas las actividades que realiza su falla y su Federación fallas Centro.

Su acto favorito, sin duda, es la Ofrenda, pues lo que más le gusta es acudir a llevarle flores a la Virgen de los Desamparados. Pero también se quedaría con la Cridà y la recogida de premios.

Fuera de las Fallas tiene otra pasión, la música. Le gusta bailar y cantar y, de hecho, acude a clases de canto desde hace cinco años. Y tiene un sueño: cantar con su artista favorita, Aitana.

De mayor confiesa que quiere ser cantante. Después de haber resultado elegida en el Roig Arena, aseguró que "los sueños se cumplen", y así puede corroborarlo ahora.