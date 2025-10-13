Así es Carmen Prades, fallera mayor de Valencia 2026: "La banda es de los valencianos, me gustaría transmitírselo"

Fumata blanca: el mundo fallero por fin conoce a su nueva máxima representante de las fiestas. Carmen Prades Gil es la fallera mayor de Valencia 2026.

El hemiciclo del Ayuntamiento ha acogido este lunes el momento más esperado el mes de octubre, la Telefonada de la alcaldesa, María José Catalá, a las candidatas elegidas para representar a Valencia durante el próximo ejercicio fallero.

Así, pasadas las 19.00 horas, la alcaldesa ha descolgado el teléfono por segunda vez. Tras comunicarle a Marta Mercader que es la fallera mayor infantil de Valencia 2026, ha hecho lo propio con la mayor, Carmen Prades.

Antes, el Ayuntamiento ha acogido el Pleno Extraordinario de los miembros de Junta Central Fallera y los jurados en el Salón de Cristal. Allí, Catalá ha recogido los sobres con el veredicto y ha pedido permiso para abrirlos en la Asamblea Extraordinaria de presidentes de falla.

Acompañada por el presidente de Junta Central Fallera y concejal de Fallas, Santiago Ballester; del secretario general, Nicolás Garcés, y del resto de la directiva de la Junta Central Fallera, la alcaldesa ha abierto el sobre con el nombre de la afortunada.

Carmen Prades Gil

Carmen Prades Gil tiene 25 años y es de la falla Convent de Jerusalem-Matemàtic Marzal, del sector La Roqueta-Arrancapins. Trabaja como adjunta de dirección en la empresa familiar dedicada al transporte y la logística.

Estudió el Grado en Transporte y Logística, después el Máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal (UPV) y este año se encuentra en el último curso del Grado en Administración y Finanzas.

Considera que es fallera "desde siempre", pero consta en el censo fallero desde 2011. Cuando piensa en las Fallas, lo asocia a la familia y la unión, sobre todo por la influencia de su tío, quien le inculcó el amor por la fiesta.

De hecho, cuenta que se apuntó a la falla por su tío, con el que siempre pasaba las Fallas en Convento, incluso antes de estar censada oficialmente en la comisión.

Carmen Prades Gil. JCF

Posee el Bunyol d'Or y forma parte de la delegación de infantiles y de protocolo. Este año ha ganado con su comisión el primer premio de la Sección Especial y también el ninot indultat mayor.

Describe el momento de la elección en el Roig Arena como "muy especial", pero también "muy tenso". Y es que Carmen fue la última en ser llamada, la número 13; cifra que coincide con su número favorito, el número de preselección y en ser la última candidata.

Además, y como coincidencia también, este día, 13 de octubre, le ha vuelto a dar la suerte de poder ser Fallera Mayor de Valencia 2026.

Sin ninguna duda, su acto favorito es la Plantà. Para ella, es increíble acompañar al artista y a su equipo durante los días que montan el monumento en la plaza.