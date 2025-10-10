World Press Photo 2025 regresa a Valencia: de la guerra en Gaza hasta los desastres naturales de Perú, Brasil y Filipinas

De las protestas sociales en Kenia o El Salvador, a las devastadoras guerras en Gaza o Líbano, las múltiples caras de la crisis climática en Perú, Brasil o Filipinas, o la persecución de la comunidad LGBTQI+ en Nigeria. Regresa a Valencia World Press Photo 2025, la exposición de fotoperiodismo más prestigiosa del mundo.

Las imágenes son realmente conmovedoras. Los trabajos representan algunos de los principales fenómenos globales en cuestiones de geopolítica, género, migración, conflictos armados o crisis climática, entre otros.

World Press Photo 2025 incluye 169 imágenes seleccionadas entre las más de 59.000 enviadas por reporteros gráficos de 141 países.

Las fotografías seleccionadas captan realidades que pretenden conmover al mundo y al espectador que las observa detenidamente. En muchos casos, la crudeza de las instantáneas despierta a la reflexión y estimula una lectura crítica.

Es el caso de la foto ganadora de 2025: Mahmoud Ajjour, de nueve años. La imagen capta a un niño, Mahmoud Ajjour, gravemente herido mientras huía de un ataque israelí en Gaza. Fue tomada por la fotógrafa palestina Abu Elouf, en Doha, donde la familia de Mahmoud fue evacuada y donde recibe tratamiento médico.

'Mahmoud Ajjour, Aged Nine'. Samar Abu Elouf, para The New York Times.

Cuando su familia huía de un ataque israelí, Mahmoud regresó para instar a otros a seguir adelante. Una explosión le arrancó uno de los brazos y mutiló el otro.

La familia fue evacuada a Catar. Ahora Mahmoud aprende a jugar con el teléfono, escribir y abrir puertas con los pies y su sueño es conseguir una prótesis y vivir su vida como cualquier otro niño.

La fotógrafa, de origen palestino y evacuada ella misma en diciembre de 2023, reside en el mismo complejo de apartamentos de Doha donde vive Mahmoud. Allí, ha creado un vínculo con las familias y ha documentado a algunos de los pocos gazatíes gravemente heridos que lograron recibir tratamiento.

Conflictos y catástrofes

En la exposición se dedica toda una parte a conflictos en distintas partes de un mundo convulso y muestra tanto las secuelas físicas como psíquicas de la guerra.

En Ataques con drones en Beirut, Murat Sengül retrata a varias personas que miran hacia arriba con inquietud durante un ataque israelí con drones mientras buscan refugio; en la fotografía de Nanna Heitmann para The New York Times, un hombre ucraniano reclutado por las filas separatistas respaldadas por Rusia yace herido en un hospital de campaña de Donbás.

Y el reportaje gráfico de Mikhail Tereshchenko muestra cómo ciudadanos de Georgia tomaron las calles contra el primer ministro Irakli Kobakhidze, entre otros.

Protestas en Georgia. Mikhail Tereshchenko, para TASS Agency.

World Press Photo València también dedica buena parte de su espacio a la relación de los humanos con la naturaleza y a la crisis climática.

Imágenes de graves inundaciones en Filipinas, donde cuatro tormentas en doce días dejaron un rastro de destrucción capturado por Noel Celis; o Sequía en el Amazonas, de Musuk Nolte retrata a un joven que lleva comida a su madre en Manacapuru, Brasil.

Los encantadores de elefantes de Livingstone, de Tommy Trenchard, relata el recrudecimiento del conflicto entre estos animales y las personas, porque después de las lluvias insuficientes y de la invasión humana de sus tierras los elefantes han entrado a las poblaciones en busca de alimentos. En 2024, once personas murieron a causa de esto en la ciudad.

Minorías sociales

Las fotografías de este 2025 también acercan la lucha de las minorías sociales por sus derechos, como en una celebración del Orgullo en un lugar secreto de Lagos, Nigeria, donde los miembros de la comunidad LGBTQI+ pueden enfrentarse a un procesamiento legal.

Una de las fotos finalistas del año es Cruzar de noche, de John Moore (Estados Unidos), que recoge cómo migrantes chinos entran en calor bajo una fría lluvia tras cruzar la frontera entre Estados Unidos y México.

'Cruzar de noche', de John Moore, Getty Images.

También hay fotografías que retratan el poder y la esfera política, como Intento de asesinato de Donald Trump, donde Jabin Botsford captura cómo miembros del servicio secreto de Estados Unidos ayudan al entonces candidato presidencial republicano y ahora presidente a bajar del escenario poco después de que una bala impactara contra su oreja.

13ª edición

La Fundación Chirivella Soriano de Valencia ha acogido este viernes la presentación de la exposición World Press Photo 25, que abre sus puertas el sábado 11 de octubre y podrá visitarse hasta el 2 de noviembre.

En la presentación han participado Pablo Brezo, director de World Press Photo València; Begoña Garzón, directora de la Fundación Chirivella Soriano; y José Luis Moreno, concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales de Ajuntament de València.

Brezo ha resaltado la evolución del concurso "para consolidar el papel de los autores locales, en el que cada sociedad tiene su propio discurso".

Presentación World Press Photo 2025 Valencia. Fundación Chirivella Soriano

En este sentido, el director de World Press Photo València ha destacado el "altísimo nivel fotográfico y ético de las imágenes, que trasladan un mensaje duradero, menos efectista y más útil socialmente".

Por su parte, Begoña Garzón ha afirmado que desde la fundación se trabaja cada año en el papel formativo de la muestra, en la que un tercio de los visitantes es público escolar.

El edil José Luis Moreno también ha incidido en la importancia de la colaboración del Ayuntamiento de Valencia y la Fundación Chirivella Soriano para que el público valenciano disfrute "un año más de esta muestra referente del fotoperiodismo mundial".

42 autores, 169 imágenes

El certamen incluye 42 autores ganadores de los seis territorios en los que el concurso se divide: África, Asia-Pacífico y Oceanía, Europa, Norteamérica y Centroamérica, Sudamérica y Asia Occidental, Central y del Sur.

Por cada uno de los territorios hay tres categorías: Fotografías Individuales, Reportajes Gráficos y Proyectos a Largo Plazo.

Por ejemplo, el impacto de la crisis climática se muestra en obras que profundizan en desastres naturales, desde Perú hasta Brasil y Filipinas.

En cambio, la lucha de las minorías sociales por sus derechos la refleja una celebración del Orgullo en un lugar secreto de Lagos, Nigeria, donde los miembros de la comunidad LGBTQI+ pueden enfrentarse a un procesamiento legal.