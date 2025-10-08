Valencia se prepara para una Procesión Cívica pasada por agua y prevé "todo tipo" de escenarios: "Plan A, B, C"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, porta la Reial Senyera durante la procesión cívica de 2023 con motivo del 9 d’Octubre. Europa Press / Rober Solsona

La ciudad de Valencia se prepara para celebrar este jueves una Procesión Cívica con motivo del 9 d'Octubre, día de la Comunitat Valenciana, aunque según las previsiones meteorológicas, se prevé que sea una jornada pasada por agua.

"No descartamos absolutamente nada", ha avanzado la alcaldesa, María José Catalá, sobre si se cancelará algún acto. Al respecto ha confirmado que existe "plan A, B, C, D, E, F, G".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios este miércoles, víspera de la celebración, tras el acto de traslado de la insignia desde el Museo Histórico Municipal, ubicado en el Ayuntamiento, hasta el Salón de Cristal del consistorio para que quede allí expuesta hasta el inicio de la Procesión Cívica y pueda ser visitada por los ciudadanos.

Catalá ha destacado que es "un día muy importante" para el Ayuntamiento, ya que es la jornada en la que se abren las puertas al Salón de Cristal para que los valencianos visiten la Reial Senyera.

"Vienen muchísimos visitantes y es un gesto de cariño y de respeto que todos los años nos conmueve", ha resaltado.

En este sentido, ha confiado en que se pueda mantener toda la actividad prevista en las calles y ha asegurado que, "de momento", piensan que lo hará, al tiempo que ha precisado que desde el consistorio esperarán a las predicciones meteorológicas de la jornada "para comenzar a tomar decisiones".

La Reial Senyera ya se encuentra expuesta en el Salón del Cristal del Ayuntamiento. EE

En cualquier caso, ha indicado que el Ayuntamiento tiene "todo preparado", como el vehículo Senyera-móvil para portar la enseña. "Nunca ha sido preciso utilizarlo, por lo que este jueves puede ser la primera vez".

"No descartemos absolutamente nada, estaremos muy pendientes de la evolución del tiempo y, si hay decisiones que vamos tomando, informaremos de todas", ha apuntado.

Por su parte, la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV) ha cancelado el concierto de bandas que se iba a realizar en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, mientras busca una nueva fecha para reprogramar el acto.

La Federación Valenciana de Moros y Cristianos también ha aplazado la XXI Entrada de comparsas por motivos meteorológicos que afectan a la viabilidad y seguridad del desarrollo del evento.

La decisión ha sido adoptada por su presidente, D. José Rubio Rodríguez, en consenso con la Junta Directiva, las Capitanías y todas las comparsas federadas, que han acordado postergar su celebración al próximo domingo 26 de octubre de 2025 con el mismo recorrido, estructura y protocolo.

Extremar la seguridad

Preguntada por si ha hablado con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, por el tema de la seguridad en la Procesión Cívica ante situaciones como la asistencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, la alcaldesa ha señalado que se reunió con Bernabé en la junta de seguridad el pasado día 1.

Catalá le trasladó la "preocupación" del Ayuntamiento por la "convulsión social que ha hecho que acontecimientos se hayan tenido incluso que suspender en Madrid".

Por ello, ha pedido a la Delegación del Gobierno que extreme la seguridad. "Siempre que hablo de esto no hablo de los políticos, sino de la gente que sale con sus familias a ver la Senyera, de gente mayor, niños, hijos de cualquiera", ha argumentado.

La Reial Senyera expuesta al público en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia. EE

"Por el respeto a nuestra Reial Senyera y para que se mantenga en situación de normalidad", pues es un elemento que tiene un "alto grado de conservación". "Solo la manipulan los técnicos municipales y un portador", ha apuntado.

De hecho, la alcaldesa de Valencia ha mencionado que el Ayuntamiento ya ha encargado una nueva Senyera, porque la tela "ha sufrido muchísima erosión a lo largo de los años". "La manipulamos con guantes", ha precisado.

Además, ha mostrado "preocupación" por la enseña de la ciudad y por todo ello ha confiado en que este jueves se celebre "bien intencionadamente" lo que es "una fiesta del pueblo valenciano".

Plan A, B o C

Cuestionada por si hay plan A, B o C ante la previsión de lluvias, la primera edil ha asegurado que existe "plan A, B, C, D, E, F, G, todo tipo de planes" y ha indicado que con la Procesión Cívica "hay precedentes de todo tipo".

"Ha habido una situación de covid y se ha desarrollado con normalidad dentro del edificio consistorial, hemos vivido días que ha amanecido con lluvia y que después ha hecho sol, y siempre el Senyera-móvil ha estado preparado", ha dicho.

En el interior de este vehículo, que realizó este martes un simulacro de cómo se realizaría la procesión con la bandera a bordo para comprobar los puntos que pueden presentar dificultades y controlar los tiempos, "solo van los técnicos municipales", ha especificado la alcaldesa.

Por tanto, ha garantizado que "no quepa duda de que le daremos el máximo protagonismo que merece el portador de la Senyera porque es un día muy importante".

"Yo he sido portadora en dos ocasiones y es uno de los momentos más especiales y felices de mi vida, y quiero que el portador de este año lo viva de esta manera", ha expresado.