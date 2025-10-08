La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, porta la Reial Senyera durante la procesión cívica de 2023 con motivo del 9 d’Octubre. Europa Press / Rober Solsona

El Ayuntamiento de Valencia suspende la Procesión Cívica del 9 d'octubre ante la alerta naranja por lluvias. Por el momento, se mantiene el dispositivo de Policía Local y de Bomberos y el vallado del recorrido, en caso de que la evolución meteorológica permita su celebración.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación, tras la reunión del Cecopal, que si durante este miércoles o primeras horas del jueves Aemet redujera el aviso a amarillo o se estableciera el nivel verde, sí que se realizaría la Procesión Cívica.

El consistorio devolverá al Museo de la ciudad la Reial Senyera en un acto solemne en el interior del Ayuntamiento y con la única participación de la corporación municipal y las Falleras Mayores.

Por su parte, la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV) ha cancelado el concierto de bandas que se iba a realizar en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, mientras busca una nueva fecha para reprogramar el acto.

La Federación Valenciana de Moros y Cristianos también ha aplazado la XXI Entrada de comparsas por motivos meteorológicos que afectan a la viabilidad y seguridad del desarrollo del evento.

La decisión ha sido adoptada por su presidente, D. José Rubio Rodríguez, en consenso con la Junta Directiva, las Capitanías y todas las comparsas federadas, que han acordado postergar su celebración al próximo domingo 26 de octubre de 2025 con el mismo recorrido, estructura y protocolo.

Por el momento, el Ayuntamiento ha adelantado los actos previstos para la víspera de la festividad del 9 d'octubre ante la alerta meteorológica decretada a las 00.00 de este jueves y suspende los de la jornada del día de la Comunitat Valenciana:

8 de octubre 19:00, 19:30 y 20:00h - Interpretación del Cant a la Senyera a cargo de la Coral Polifónica Valentina en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valéncia. 19:30h - En la Plaza del Ayuntamiento, muestra de bailes, músicas y canciones valencianas, con la colaboración de la Federación de Folklore de la Comunitat Valenciana. Participan: Associació d'Estudis Tradicionals Grup Castelló, Grup de Danses el Portixol de Xábia y Grup de Danses Alimara de València. Al ritmo de la Colla Dos i Dos Folk (Benetússer). Al acabar, alrededor de las 21:00 h, dansà popular. 22.00h - Espectáculo de drones. Al finalizar, se dispará el Castillo de fuegos artificiales, (previsto inicialmente a las 23:59h) a cargo de Pirotecnia del Mediterráneo, en el puente de Monteolivete.