Conoce a las 13 posibles falleras mayores infantiles de Valencia: "Me apuntaron a la falla antes que en el libro de familia"

Los sueños se cumplen, y el compartido por estas 13 niñas se hizo realidad el pasado 27 de septiembre, en la Gala de la Elección de las candidatas a falleras mayores de Valencia 2026.

La cuenta atrás ya ha comenzado. Son 13 las niñas, valencianas y falleras, que están a pocos días de conocer quién de ellas será la máxima representante de las Fallas este 2026.

Para llegar a este punto han recorrido un largo camino. Primero, las preselecciones. Durante la Feria de julio, las candidatas de las fallas de todos los sectores ya pasaron algunas pruebas para lograr ser preseleccionadas. Las 146 elegidas, entre mayores e infantiles, continuaron su camino hacia el Roig Arena.

En esta nueva ubicación, las preseleccionadas vivieron el pasado 27 de septiembre una noche mágica: la Gala de la Elección. Tras unos días de pruebas y entrevistas con el jurado, desfilaron con sus mejores galas ante el mundo fallero.

Pero de las 73 candidatas infantiles solo podían resultar elegidas 13. Un filtro bastante amplio, y complicado, que han logrado superar con creces trece niñas. Cada una de una comisión, con una historia y unas cualidades. Pero todas ellas, valencianas y falleras.

Las pequeñas continúan ahora el camino para llegar a ser la embajadora infantil de 2026, aunque saben que solo una lo logrará.

El 13 de octubre, la alcaldesa, María José Catalá, llamará a la elegida en la que se conoce como el momento de la Telefonada. En cualquier caso, todas son ya representantes de Valencia durante las Fallas 2026.

Martina Songel García

"Las fallas forman parte de mí. Son las mejores fiestas del mundo", considera Martina Songel García. Tiene 10 años y es de la falla Convent de Jerusalem-Matemàtic Marzal, sector La Roqueta-Arrancapins. Está en quinto de primaria y duda entre ser profesora o ingeniera.

Es fallera de toda la vida y, como dato curioso, afirma orgullosa: "Me apuntaron antes a la falla que al libro de familia". Le gusta jugar a baloncesto, esquiar y leer.

Martina Songel García. EE

Su año como fallera mayor infantil ha sido "el más bonito y especial" de su vida. La ofrenda es uno de sus actos favoritos y, con inocencia, afirma que se emocionó, pero no llegó a llorar.

Preguntada por su traje ideal, lo tiene claro: azul porque simboliza el mar y es su color preferido; o rojo por el fuego de las Fallas.

En caso de ser la elegida como fallera mayor infantil, Martina no daría crédito: "No me lo imagino. No me lo creería". A los falleros más pequeños les quiere transmitir que disfruten "un montón" porque las Fallas son "la mejor fiesta del mundo" y les invita a vivirlas cada año.

Aitana Ramírez Espinosa

Aitana Ramírez Espinosa tiene 10 años y es de la falla Periodista Gil Sumbiela-Azuzena, del sector Benicalap. Estudia sexto de Primaria en el colegio San Roque.

Junto a su madre, es fallera desde que nació. También con su hermano, aunque destaca que "él no se viste, solo tira petardos". Su padre, que "no está muy metido en el mundo fallero", está también viviendo la fiesta de cerca desde que su hija es fallera mayor infantil.

Aitana Ramírez Espinosa. EE

Aunque cada mes de marzo lo vive intensamente, Aitana tiene un cariño especial por el acto de la Cridà. "Da comienzo a las Fallas, desde muy pequeñita siempre me ha gustado ir", recuerda.

Fuera de la fiesta también tiene otros gustos y aficiones. Por ejemplo, toca la trompeta, pero también destaca "bajar a la falla los viernes": "Es mi día favorito de la semana, voy con mis amigas al casal y cenamos de tupper".

Además, Aitana puede que sea una futura médico. "Quiero estudiar Medicina porque mi padre es médico, me encanta ver cómo ayuda a las personas y a mí me gusta ayudar", explica.

Lola López Morales

Lola López Morales tiene 10 años y es de la falla Felipe Bellver-Mare Ràfols, del sector Mislata. Cursa quinto de primaria en el colegio Ausiàs March y entre sus asignaturas preferidas se encuentran Ciencia o Arte. Por el momento, quiere ser profesora de Infantil.

Cuenta que fue todo un orgullo poder ser seleccionada en este acto "tan importante" para ser una de las integrantes de la Corte de Honor o futura FMIV; un año del que es consciente que pasa todo "muy rápido". Lola López Morales. EE El acto que más disfruta es la exaltación, cuando la figura de fallera recibe un mayor protagonismo, aunque también la ofrenda. Lola también juega a balonmano, hace teatro con canto y gimnasia rítmica. Si algo destaca ed su personalidad es que es "muy sociable". Fallera desde que nació, cree que podría llevar el cargo como se merecen los niños valencianos. "Y lo viviría con especial ilusión", añade.

Núria Miñana Llópis

Núria Miñana Llópis tiene 11 años y es de la falla Pintor Salvador Abril-Peris i Valero, del sector Ruzafa A. Estudia sexto de primaria en el colegio Salesianos San Juan Bosco.

Es fallera de nacimiento y, junto a su familia, ha vivido el año de fallera mayor infantil intensamente. "Me ha encantado este año, ha sido muy bonito, pero lo que más me ha gustado es un acto que se hace en mi falla en homenaje a las bolilleras".

Nuria Miñana Llópis. EE

Ahora le espera un año apasionante, lleno de sueños por cumplir. Uno de ellos es subir a las Torres de Serrano el día de la Cridà: "Creo que es un privilegio, debe imponer mucho pero tengo muchas ganas. Significa que empiezan las Fallas".

Además de las Fallas, a Núria le encanta la gimnasia rítmica "y todo lo relacionado con la música y el arte". De hecho, toca la flauta travesera. Pero si tiene que quedarse con una elige la gimnasia rítmica: "Combina el deporte con el baile y la música, se juntan todas las cosas que me gustan".

En el colegio le encanta la Educación Física, pero también las Matemáticas. De mayor, lo tiene claro: quiere ser profesora de niños con discapacidad.

Claudia de los Ángeles Díaz Benito

Se define como una niña que siempre está feliz y contenta y, como es obvio, le encantan las fallas. Claudia de los Ángeles Díaz Benito tiene 10 años y es de la falla Plaça de Sant Bult, sector La Seu-La Xerea-El Mercat.

Cursa quinto de primaria y quiere ser peluquera profesional, pues le encantaría dedicarse a hacer peinados de fallera. A los 21 días de nacer, Claudia ya era fallera. En su tiempo libre le encanta dibujar y, además, hace ballet.

Claudia de los Ángeles Díaz Benito. EE

En la Gala de Elección en el Roig Arena recuerda estar bien arropada por las chicas de su sector, tanto infantiles como mayores, en un día que vivió con mucha ilusión. Después, celebró su nombramiento en el casal de su comisión, junto a familiares y amigos: "Lanzamos una traca y me hicieron un pasillo cuando entré por la puerta".

"Amor y cariño". Son las palabras con las que define la fiesta. Para ella, pasar al lado de la Virgen y entregarle el ramo es un acto muy emotivo; igual que lo es la recogida de los premios. Y si tuviese que elegir un color para su espolín como fallera mayor elegiría un blanco perla, como el de María Estela.

Para Claudia, "sería súper bonito representar a todos los niños de Valencia", a quienes les dedica unas palabras: "Va a ser un año inolvidable. Si me veis por la calle, saludadme".

Alba García-Pardo García

Alba García-Pardo García tiene 10 años y es de la falla Ingeniero Manuel Soto-Francia, del sector Canyamelar-Grau-Nazaret. Actualmente estudia quinto de Primaria en el colegio Ave María de Peñarroja.

Es fallera desde hace tres años, y con su valencianía ha conseguido ser corte de honor en 2026. Y quién sabe si dará un pasito más... Eso sí, su familia y amigos ya le han dicho "que lo disfrute al máximo porque se va a pasar muy rápido". "Me han dicho que cada acto al que vaya al día siguiente se lo tengo que contar", cuenta entre risas.

Alba García-Pardo García. EE

Sin duda, su año como representante de su comisión lo ha vivido muy intensamente. Más allá de los actos, Alba destaca una ventaja de haber ostentado este cargo: "Mi madre me dejaba quedarme hasta más tarde en la falla que otros años".

Aunque no vaya a tener mucho tiempo este próximo año, le encanta hacer gimnasia y pintar. Pero su asignatura favorita del 'cole' no es plástica, sino matemáticas. "Me cuestan un poquito, pero me gustan", confiesa.

De mayor no tiene decidido a qué quiere dedicarse. Por su mente pasan las opciones de profesora y médico, aunque le ha "surgido" otra opción: "Me gustaría ser directora de cine porque el otro día grabé, con la tablet, una película con mis amigas y me gustó mucho".

Daniella Borrego Pons

Se considera una niña apasionada por las fallas, muy responsable, alegre y comprometida con la festividad. Daniella Borrego Pons tiene 9 años y es de la falla Plaça del Negret, del sector La Seu-La Xerea-El Mercat. Estudia quinto de primaria y, de mayor, le gustaría ser cirujana plástica.

La familia de Daniella siente orgullo y le transmite que luche "al máximo" porque puede que suene el teléfono el próximo 13 de octubre, aunque ella misma es consciente de que es una elección difícil. Dice que, al ser proclamada en el Roig Arena, sintió "cosquillitas en el estómago de los nervios": "Pensaba que era muy difícil salir, pero afortunadamente escuché mi nombre".

Daniella Borrego Pons. EE

Ser la fallera mayor infantil ha sido, para ella, un año "súper especial y súper emocionante"; un año que ha compartido con sus dos presidentes y que ha vivido de manera intensa. Destaca su exaltación como la mayor representante infantil de su comisión, pero confiesa que le gusta la plantà porque en su falla trabajan "todos en equipo".

Practica tenis y le gusta estudiar y leer pero, sobre todo, pasar tiempo en su falla. De hecho, una anécdota que recuerda con especial cariño de este último año es que su presidente y ella "siempre" coincidían en el color de traje, sin hablarlo previamente.

Como representante infantil de las fallas de Valencia 2026, quiere demostrar a los niños y niñas su pasión por la fiesta y tradición. Y así se dirige a ellos: "Voy a mostrar una sonrisa en cada acto y voy a dar el máximo de mí".

Olga Garriga Viciedo

"Muy cariñosa, amable, atenta y graciosa". Así es Olga Garriga Viciedo. Tiene 12 años y es de la falla Justo Vilar-Mercado del Cabanyal, del sector Canyamelar-Grau-Natzaret. Acaba de pasar a 1º de la ESO en el colegio Don José Lluch y de mayor se plantea ser psicóloga o profesora de infantil.

Tras ser elegida una de las 13 niñas candidatas para representar Valencia en el 2026, se muestra orgullosa y agradecida, al igual que siente el apoyo de sus familiares y amigos: "He llegado muy lejos".

Olga Garriga Viciedo. EE

De los actos falleros elige la ofrenda porque, según explica, "es un momento especial en el que le das tu ramo a la Virgen; y también muy esperado por todo el sector fallero".

Desde hace relativamente poco practica natación con una amiga, aunque desde pequeña le ha gustado la gimnasia rítmica o deportiva. Además, destaca que a veces hace equitación porque sus tíos tienen un caballo.

"Es un orgullo llegar a ser de la corte, pero me encantaría poder llegar a ser fallera mayor", señala, pues para esta joven las fallas de Valencia son sinónimo de "cultura y tradición".

Vega Carmen González de Martos Marín

A Vega Carmen González de Martos Marín le encantaría ser "un ejemplo a seguir". Tiene 10 años y es de la falla San Vicent-Periodista Azzati, sector El Pilar-Sant Francesc. Estudia quinto de primaria en el colegio San José de Calasanz y en un futuro quiere dedicarse a ser diseñadora de su propia ropa y costurera; quién sabe si de su propia indumentaria valenciana.

Fallera desde que nació, es su sueño desde que tiene uso de razón. Pero Vega no se esperaba "para nada" salir candidata a fallera mayor infantil. De hecho, admite que el día de la Gala de Elección no comió porque estaba nerviosa.

Vega Carmen González de Martos Marín. EE

Desde hace cuatro años practica ballet y ahora cursa enseñanzas elementales en el conservatorio. Se define a sí misma como una niña graciosa, divertida "y que siempre tiene una sonrisa para cualquier persona". También dice ser "muy sensible", condición que le hace llorar de la emoción y la alegría en todo momento.

La Exaltación es su acto favorito. En cuanto al color ideal de su vestido de fallera, considera que debería ser una decisión consensuada con su familia, aunque se inclina por los tonos rosados o inluso el color coral.

Como recuerdo de su ejercicio fallero, Vega confiesa, sin tapujos, que se llevó una "mano chamuscada" tras la cremà del monumento de su falla, además de una figura de Alicia en el País de las Maravillas que logró rescatar del fuego.

Jimena Mompó Crespí

Jimena Mompó Crespí tiene 9 años y es de la falla Costa i Borràs-Agustina d'Aragó, del sector Jesús. Estudia quinto de Primaria en el colegio Pureza de María Cid.

De su elección como candidata recuerda una anécdota: "Cuando fui a la falla me dieron tantos abrazos que no podía ni respirar". Fruto de la alegría y la ilusión de sus seres queridos por el año que va a vivir Jimena.

Jimena Mompó Crespí. EE

De todo, tiene especial ilusión por dos actos. Uno es la Cridà, porque "subirse a las Torres de Serrano es muy bonito". También tiene ganas de vivir la Ofrenda: "Este año me llovió, pero pasar por la Virgen y darle el ramo siempre es especial. Como fallera mayor infantil más todavía".

Fuera de las Fallas, Jimena es una auténtica artista. Le gusta bailar, cantar y hacer manualidades. De todo ello prefiere el baile: "Participo en los playbacks de la falla, ahí puedo unir mis dos pasiones".

En el colegio apunta maneras. No a bailarina, sino a médico. Su asignatura favorita es Conocimiento del Medio, y en un futuro le encantaría estudiar Medicina "para ser anestesióloga u odontóloga": "Puedes salvar y mejorar la vida de la gente".

Marta Mercader Roig

Marta Mercader Roig tiene 10 años y es de la falla Alberic-Heroi Romeu, del sector La Roqueta Arrancapins. Estudia quinto de primaria en el colegio Jesús y María.

Es fallera desde que nació, y vive la fiesta junto a su amplia familia, ya que tiene tres hermanos. Con ellos y toda la comisión ha disfrutado de su año como representante, sobre todo "la Ofrenda y la Exaltación".

Marta Mercader Roig. EE

"Las Fallas son color, son alegría, son emoción", explica. Una pasión que, con tan solo diez años, ha sabido contagiar a sus amigas del 'cole', que ya "presumen" de que esté en la corte de honor.

Fuera de las Fallas tiene otra pasión, la música. Le gusta bailar y cantar, de hecho, acude a clases de canto desde hace cinco años. Y tiene un sueño: cantar con su artista favorita, Aitana.

De hecho, de mayor quiere ser cantante. Después de haber resultado elegida en el Roig Arena, asegura que "los sueños se cumplen".

María Mariner Guijarro

Una buena fallera mayor infantil de Valencia debe saber transmitir a los niños y niñas la pasión por esta tradición. Así de claro lo tiene María Mariner Guijarro con 10 años. Es de la falla Jacinto Benavente-Reina Doña Germana, sector Pla Del Remei-Gran Vía. El próximo martes cumplirá 11 y cursa sexto de primaria.

Vivió la Gala de Elección en el Roig Arena con mucha ilusión y "algo de nervios" en el momento del veredicto. "Quedaban dos y yo fui la número 12. Entonces, pensaba, 'Ya no salgo, es súper complicado', pero dijeron María, -no habían más Marías- y todas se echaron encima de mí a abrazarme", recuerda, con emoción.

María Mariner Guijarro. EE

"La corte del año 2025 nos entregó una banda de novata", comenta, entre risas. Además de ser fallera mayor infantil de Valencia (a corto plazo), a María de mayor le gustaría ser profesora de infantil u organizadora de eventos porque le gusta mucho "toda la fiesta". No descarta poder organizar actos que tengan que ver con las Fallas.

Juega a baloncesto en el colegio, aunque este año tendrá que aparcarlo. También le gusta mucho hacer manualidades, como pulseras y pendientes. Y en relación con las fiestas josefinas, se ha apuntado este año a baile regional.

Uno de los momentos que elige de la semana fallera es la plantà y la exaltación, cuando le colocan la bandera que le nombra como fallera mayor, ya que, para María, las fallas significan "pólvora, cultura, tradición de generación en generación": "El casal es como tu segunda casa".

Jimena Noguera Camps

Jimena Noguera Camps tiene 10 años y es de la falla Sagunt-Sant Guillem, del sector Zaïdia. Estudia quinto de primaria en el colegio Santo Tomás de Villanueva (Agustinos).

Está especialmente ilusionada porque "ser de la corte es representar a Valencia". Y ella va a poder hacerlo durante este próximo año.

Jimena Noguera Camps. EE

Para ella, las Fallas son "alegría". El momento donde más feliz ha sido es la Ofrenda: "Entregar flores a la Virgen y recorrer el centro de Valencia con la gente animando es muy bonito".

Jimena también tiene otras pasiones. Le gusta leer, el aerobic, el teatro y el inglés. Hace muchas cosas, aunque es consciente de que este año no va a poder llegar a todo. "Este año ya no he tenido tiempo", confiesa.

En el cole sus asignaturas favoritas son Plástica y Educación Física, y saca "buenas notas". De hecho, de mayor quiere ser profesora de Infantil: "Me gustan mucho los niños y es bonito poder enseñarles".