El nuevo musical que se estrena en Valencia sobre salud mental: "Es un problema que cada vez afecta a niños más pequeños"

Música, baile y un propósito: visibilizar un problema "que cada vez afecta a niños más pequeños": la salud mental. Así ha nacido un proyecto que ve la luz este sábado 4 de octubre en Valencia.

En forma de musical, el colegio Esclavas de María estrena una obra para reivindicar la importancia de estar bien mentalmente durante una etapa "tan complicada como es la adolescencia".

Así lo explica la directora del centro, Mari Carmen Guillem, quien también está detrás de la ideación del proyecto. Junto a alumnos y profesores, han logrado crear "algo más que un musical de colegio".

De hecho, el proyecto Confessions lleva gestándose casi dos años. Después de audiciones, ensayos y grabaciones, incluso con la dana del 29 de octubre de por medio, logra ver la luz este mes de octubre.

"La idea surge de la necesidad, a nivel social pero sobre todo en el ámbito escolar, de estar bien mentalmente", explica Guillem.

En una época donde las redes sociales y las tecnologías dominan la vida de las personas, caer en contenidos peligrosos puede sumir a los adolescentes en una situación oscura.

"Los docentes cada vez vemos a niños más pequeños que hacen algún amago de autolesionarse 'para ver qué pasa', y no podemos permitir que vaya a más", detalla la directora del centro.

Y añade: "También lo vemos en las redes sociales, niños que dejan cartas o suben un vídeo despidiéndose. Aunque finalmente no ocurra nada, hay que estar alerta".

"Las redes sociales están haciendo auténticos estragos, tienen mucho peligro si no se utilizan bien", subraya Guillem.

Por ello, para concienciar a grandes y pequeños sobre esta problemática, el colegio lleva año y medio preparando este musical.

En él participan 20 alumnos del centro, que actualmente se encuentran entre 2º ESO y 2º Bachillerato. También forman parte del elenco algunos profesores que, aunque no salen en escena, dan voz a las canciones.

"Hemos preparado coreografías nuevas para este musical. De las canciones, aunque ya existen, hemos modificado legalmente parte de la letra", detalla.

Así, argumenta que se trata de un proyecto que "va más allá de un musical de colegio": "Hemos hecho audiciones de alumnos y llevamos mucho tiempo ensayando".

Además, las canciones las han grabado en un estudio de grabación profesional. Concretamente, en el de José Manuel Moles, productor y compositor galardonado con varios discos de platino.

Funciones

Con el trabajo que hay detrás, este musical no puede tener un único pase. Aunque el estreno es este sábado 4 de octubre a las 18.30 horas, durante todo el mes tendrán lugar más representaciones.

Los días 17, 18, 24, 25 y 31 de octubre son otras oportunidades para disfrutar del musical Confessions en el salón de actos del colegio Esclavas de María. Eso sí, hace falta tener entrada para poder asistir. Esta se puede conseguir en el propio centro.

Además, desde el colegio se ha hecho llegar la invitación a las diferentes instituciones valencianas. Entre ellas, además de la Generalitat y el Ayuntamiento, figura la enviada a la Delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quien además es antigua alumna del colegio.