Adiós a la histórica banda de música valenciana que se despide de los escenarios en el año 2026: "Todo se acaba"

Todos los que piensen en la música valenciana tienen en la mente una banda insignia y única, no solo por sus canciones, sino porque se han convertido en un símbolo de la identidad mediterránea y valenciana.

Pues bien, este jueves, La Fúmiga ha anunciado su "adiós definitivo" de los escenarios en el año 2026 con un concierto en el Sant Jordi Club de Barcelona y el colofón final en el Roig Arena de Valencia.

Pero hasta que llegue el próximo año, durante los próximos meses, la banda valenciana actuará en las localidades de Gandia, Alzira, Caldes de Montbuí, Cabanes, Bruselas, Vall d'Uixó, Montmeló, Girona, Canals, Ondara y Valls. Cerrará su gira el 30 de diciembre en el Festivern de Tavernes de la Valldigna.

"Todo se acaba, incluso las historias más bonitas a veces también tienen un final aunque para nosotros es un final triste, que es lo que vamos a enfatizar", ha afirmado Artur Martínez, cantante de la banda, en una entrevista a RTVE.

"Se acaba porque era nuestro plan, porque somos un poco peliculeros y queríamos que el final fuera en todo lo alto", explica." También asumimos la edad que tenemos y los planes de vida que tenemos, no acababa de encajar".

Según el vídeo que ha publicado el grupo musical en redes sociales, será en el año 2026 cuando se despedirá de los escenarios con dos conciertos en Barcelona y Valencia, con fechas todavía por concretar.

"La cuenta atrás ha empezado. La Fúmiga llega a su fin, y con ella, más de una década de historia, música y hermandad. Todo se acaba, sí, pero lo hará por la puerta grande. El último concierto de La Fúmiga en el Roig Arena de Valencia no será tan sólo una despedida, sino un punto final épico", ha señalado en un comunicado la productora.

El último concierto de la ya mítica banda que ha puesto voz y música a todos los valencianos tendrá lugar en el lugar idóneo con 18.000 espectadores en el Roig Arena. "Que sea el último concierto aquí y con 18.000 personas es algo que nos motiva mogollón; no es una historia de La Fúmiga, es una historia de la música valenciana", asegura el cantante.

La Fúmiga ha anunciado que los dos conciertos de despedida serán "especiales y únicos, llenos de sorpresas que se anunciarán más adelante, colaboraciones de grupos amigos que no se quieren perder un día tan especial".

Homenaje a la música valenciana

Además, ha avanzado que será un homenaje a la música popular valenciana que nace en las calles, como las charangas y pasacalles; la de las sociedades musicales y las bandas, "vertebradoras de un tejido social, festivo y cultural incomparable". También a los grupos que les han inspirado y a los que vendrán.

Desde la productora han destacado que "La Fúmiga no es sólo una banda: es un relato colectivo". Nacida en Alzira el 2012, "ha sabido transformar el espíritu festivo de las charangas en un proyecto que, en poco más de una década, ha recorrido festivales y plazas, convirtiéndose en un icono de la música popular".

Con once músicos al escenario, La Fúmiga ha unido la tradición de banda valenciana con las nuevas sonoridades urbanas y festivas, siempre con el valenciano como lengua de expresión y "con la defensa de los derechos humanos, de los valores feministas, antifascistas y la diversidad como bandera".

14 años de historia

Sus orígenes están ligados a la Sociedad Musical de Alzira, donde muchos de sus integrantes se formaron y donde en 2012 se unieron en una charanga. El nombre elegido, La Fúmiga, ya contenía su esencia: esparcir alegría y melodías como quien riega un campo.

El 2017 marcó el punto de inflexión con 'Mediterrània', producida por Mark Dasousa. "Aquella canción, reconocida con un disco de oro, simboliza el paso definitivo de la charanga a la banda de referencia", ha destacado.

El disco 'Espremedors' (2019) recoge aquel impulso con premios y reconocimientos; el EP 'Pròxima parada' (2020), con 'Havia de passar', también disco de oro, "acontece refugio de esperanza en plena pandemia"; 'Fotosíntesi' (2021) consolida la madurez artística y los catapulta; y 'Tot està per fer'(2024), con colaboraciones de Figa Flawas, Ginstà, Naina o The Tyets, "confirma su condición de referentes generacionales".