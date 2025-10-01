Mazón echa un nuevo pulso a la AVL: la campaña del 9 d'Octubre es un triple 'Vixca' escrito con Les Normes del Puig

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha presentado este miércoles la imagen de la campaña institucional del próximo 9 d'Octubre: un triple "Vixca" escrito con Les Normes del Puig y no en el valenciano normativo de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).

"Vixca, Vixca, Vixca" reza el lema de la imagen de la campaña de este año que se ha presentado en el Palau de la Generalitat. Según ha explicado el propio jefe del Consell, pretende rendir homenaje al himno regional, que este año cumple 100 años de historia.

"Es un guiño a nuestra historia. Es un vocablo que nos une y que nos representa; ya se encontraba en algunos textos del siglo XV. Tenemos que celebrar que tenemos historia y valencianismo de la manera más constructiva. Esto es lo que se pretende poner en valor", ha dicho en relación a la polémica que ya ha suscitado la elección del lema.

"El 9 d'Octubre no es solo una fecha en el calendario, sino la expresión real de lo que hemos sido y queremos seguir siendo: una ciudad que celebra con orgullo su identidad", ha añadido el presidente del Gobierno valenciano. "El 9 d'Octubre es de todos. Celebrémoslo con música y con las tres palabras con las que concluye nuestro himno", ha zanjado en este sentido.

Pese al intento por alejar la campaña de la polémica, lo cierto es que la elección de "vixca" y no "visca" -término aceptado por el órgano estatutario que preside Verònica Cantó- es un pulso más en la batalla cultural entre la AVL y el Gobierno valenciano.

En el pasado Debate de Política General, Mazón ya lanzó un compromiso "ruidoso": la intención de impulsar una reforma del Estatuto de Autonomía para cambiar el nombre de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y que pase a llamarse Acadèmia de la Llengua Valenciana.

Se trata, sin embargo, de una iniciativa que nace prácticamente muerta, pues requiere de los votos de 66 diputados y, por tanto, de los apoyos de un partido de la oposición además de Vox. Es decir, de PSPV o Compromís. Algo que se antoja prácticamente imposible.

El texto, además, tendría que ser presentado como proposición de ley en el Congreso y pasar por la Comisión Constitucional tras su toma en consideración por el pleno. Tras ser aprobada, habría de someterse a un referéndum con previa autorización del Gobierno central.

Pero más allá de que la medida tenga pocas -o ninguna- probabilidad de salir adelante, su mero impulso tiene un claro objetivo: que el debate público vaya más allá de la dana e intentar, así, que se centre en otras cuestiones, como por ejemplo el debate identitario. Y lo mismo ocurriría con el "Vixca, Vixca, Vixca".

No obstante, el presidente ha insistido en que esta campaña "es la expresión real" de lo que los valencianos han sido y quieren "seguir siendo: una ciudad que celebra con orgullo su identidad". "Un símbolo de la tierra que ha hecho de la música mucho más que sus señas de identidad".

En esta misma línea ha insistido el director general de Comunicación y Promoción Institucional, Paco González, que ha defendido que la intención es homenajear al himno del maestro José Serrano.

Mientras tanto, desde la agencia creativa que ha desarrollado el cartel, Trumbo, han explicado que se incluye la expresión triple de "vixca" con los colores de la senyera para redescubrir el himno de forma contemporánea.

Las actividades que se celebrarán para conmemorar el 9 d'Octubre comenzarán hoy con la apertura del Palau de la Generalitat al público. Además, está previsto que en la ciudad se realicen actividades infantiles, se dispararán fuegos artificiales el próximo día 8 y la Ciudad de las Artes y las Ciencias acogerá un espectáculo de 200 drones la víspera de Sant Dionís bajo el título 'Océanos'.