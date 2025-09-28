Estas son las 13 niñas candidatas para fallera mayor infantil de Valencia 2026: solo falta la llamada de la alcaldesa
Las candidatas se han conocido durante la Gala de la Elección, que ha tenido lugar por primera vez en el Roig Arena.
Valencia ya conoce quiénes son las 13 niñas elegidas por el jurado para optar a ser fallera mayor infantil de Valencia 2026.
Los nombres se han conocido durante la esperada Gala de la Elección, que por primera vez se ha celebrado en un nuevo escenario: el Roig Arena.
Ahora, estas candidatas emprenden sus últimos días de pruebas y entrevistas antes de que llegue el 13 de octubre. Ese día, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, llamará a la nueva máxima representante infantil para comunicarle la noticia.
Las 146 candidatas mayores e infantiles resultaron preseleccionadas por sus sectores durante el mes de julio. Desde entonces, han estado pasando pruebas y entrevistas, y siendo valoradas por un jurado formado por siete personas para las infantiles y otras siete para las mayores.
En concreto, el jurado para elegir a la fallera mayor infantil de Valencia está compuesto por la FMV 2003 y componente de la corte de honor infantil del año 1986, Vanessa Lerma.
También por Beatriz Lluch, maestra y componente de la corte de honor de la fallera mayor de Valencia 2010; Omar Soler, maestro y delegado de Protocolo, RRPP y Agenda de JCF; y Luis Aguilar, presidente de la falla Vicente Sancho Tello-Chile-Avda. Aragón.
Además, forman parte de este jurado infantil José Luis Sánchez, presidente de la falla Marqués de Montortal-Berni Catalá; Rosa Ferris, miembro de JCF y fallera de Carrera San Luis-Rafael Albiñana; y Toni Carceller, fallero de Jesús-San Francisco de Borja.
Las elegidas
Martina Songel García (10 años). Es de la falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal, sector La Roqueta-Arrancapins.
Aitana Ramírez Espinosa (10 años). Es de la falla Periodista Gil Sumbiela-Azucena, sector Benicalap.
Lola López Morales (9 años). Es de la falla Felipe Bellver-Mare Ràfols, sector Mislata.
Nuria Miñana Llopis (11 años). Es de la falla Pintor Salvador Abril-Peris y Valero, sector Ruzafa-A.
Claudia de los Ángeles Díaz Benito (10 años). Es de la falla Plaza Sant Bult, sector La Seu – La Xerea – El Mercat.
Alba García-Pardo García (10 años). Es de la falla Ingeniero Manuel Soto - Francia, sector Canyamelar-Grau-Natzaret.
Daniella Borrego Pons (9 años). Es de la falla Plaza del Negrito, sector La Seu – La Xerea – El Mercat.
Olga Garriga Viciedo (12 años). Es de la falla Justo Vilar-Mercado del Cabaña, sector Canyamelar-Grau-Natzaret.
Vega Carmen González de Martos Marín (10 años). Es de la falla San Vicente-Periodista Azzati, sector El Pilar – Sant Francesc.
Jimena Mompó Crespí (9 años). Es de la falla Costa y Borrás-Agustina de Aragón, sector Jesús.
Marta Mercader Roig (10 años). Es de la falla Alberique-Héroe Romeu, sector La Roqueta-Arrancapins.
María Mariner Guijarro (10 años). Es de la falla Jacinto Benavente-Reina Doña Germana, sector Pla Del Remei-Gran Vía.
Jimena Noguera Camps (9 años). Es de la falla Sagunto-Sant Guillem, sector Zaidía.