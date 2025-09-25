Una fundación gestionará las más de 220 obras de Sorolla que albergará el Palau de Les Comunicacions de Valencia

Firma del convenio entre el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el director de la Hispanic Society, Guillaume Kientz. Efe / Biel Aliño

La colección de más de 220 obras de Sorolla que albergará el Palau de Les Comunicacions -antiguo edificio de Correos- de Valencia será gestionada por una Fundación participada por la Generalitat, Hispanic Society, Ayuntamiento y Diputación de Valencia.

El DOGV ha publicado este jueves el acuerdo marco entre The Hispanic Society of America y la Generalitat Valenciana, para la creación de un espacio expositivo museístico.

El canon anual será de 1,15 millones de euros "sujeto a incrementos" y se estima que el coste total de la exposición sea de 4,6 millones de euros.

De hecho, un análisis efectuado por la firma de arte Colnaghi concluye que el canon destaca por su relación calidad-precio y "proporciona a Valencia el acceso exclusivo a una de las colecciones más valiosas del arte español y al prestigio de una marca histórica".

El convenio suscrito con The Hispanic Society tiene una vigencia de cuatro años, prorrogable a otro periodo idéntico y con posibilidad de renovarlo por periodos sucesivos adicionales.

No obstante, las partes reconocen que la aspiración es que las obras del pintor valenciano puedan exhibirse en este emplazamiento durante un mínimo de 15 años.

El espacio expositivo funcionará con el nombre Generalitat Valenciana-HispanicSocietyof América-Colección Sorolla y la directora artística de la Fundación será Blanca Pons-Sorolla, nieta y experta en la obra del pintor valenciano.

Obras de Sorolla en 'The Hispanic Society of America'.

La Fundación se encargará, junto con la Generalitat, de la dirección de la sede museística, que previamente habrá sido adecuada para que las obras se muestren "en condiciones de temperatura, humedad y seguridad".

Del acuerdo marco se desprende también que la Fundación deberá contratar a un Operador Autorizado, que será Light Art Exhibitions, encargado de convertir el espacio en un museo "de primer nivel".

Sus funciones incluirán el diseño e instalación de exposiciones, la programación cultural, la gestión de la venta de entradas, el diseño y el mantenimiento del sitio web, la supervisión del mantenimiento y la seguridad, el funcionamiento de una tienda y de una cafetería.

A cambio, el Operador Autorizado deberá ingresar a la Fundación el importe íntegro de la gestión de la venta de entradas.

Impacto "positivo"

La llegada al Palacio de las Comunicaciones de Valencia de más de 220 obras de arte de Joaquín Sorolla procedentes de la Hispanic Society of America (HiSA) llega tras una negociación meditada, pero cuenta con el respaldo de una de las empresas más prestigiosas de arte.

La firma londinense Colnaghi, con más de 250 años de experiencia en el comercio del arte, señala que la ubicación de la sede europea de The Hispanic Society en Valencia coloca a la ciudad como "un referente cultural internacional y potencia su oferta turística".

Además, la entidad asegura "un impacto positivo a largo plazo en el ámbito económico y turístico".

Lo avala tras realizar un análisis comparativo de la cuantía que plantea la HiSA para albergar la colección Sorolla -excepto Visión de España-, y evaluar de ese modo la razonabilidad y los beneficios estratégicos del acuerdo.

Firma del convenio

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, firmó el pasado julio el convenio con Guillaume Kientz, representante de The Hispanic Society Museum & Library de Nueva York, para que las obras de Sorolla, en manos de esta institución, pudiesen exhibirse en el antiguo edificio de Correos.

El préstamo incluye óleos, gouaches, dibujos, fotografías, esculturas y correspondencia personal, ofreciendo un retrato íntimo y poco común de la vida, obra e influencia del artista.

Entre las obras más destacadas que se exhibirán en Valencia se encuentra Sol de la tarde (1903), una escena radiante e icónica de la vida valenciana que ejemplifica la maestría de Sorolla con la luz y el movimiento.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, junto con el director de la Hispanic Society, Guillaume Kientz. Biel Aliño / Efe

El museo, cuya apertura está prevista para 2026, será la primera sede internacional de la Hispanic Society y funcionará como su representación europea.

Junto a las salas de exhibición de las obras de arte, se abrirá una tienda relacionada con las exposiciones y el 'Café Huntington', en honor al fundador de The Hispanic Society.

Desde la Hispanic Society, Guillaume Kientz coincidió en que este proyecto supone "corregir un incumplimiento histórico" de que "el más famoso de los valencianos" no tuviera un espacio específico en su ciudad.

"Sorolla es de todos y para todos", reivindicó, y destacó que la colaboración abre "una ventana grande en Europa" con la futura "sede permanente" de la entidad en Valencia.

Hispanic Society of America

La Hispanic Society of America, que se encuentra en la ciudad de Nueva York, es un museo y biblioteca de investigación para el estudio de las artes y cultura de España, Portugal, Iberoamérica y Filipinas.

Fundada en 1904 por Archer M. Huntington, alberga una gran colección de arte, literatura y objetos históricos en la que destaca principalmente la serie Visión de España de Joaquín Sorolla. La entidad ha reunido a lo largo de los años una importante colección de obras del artista valenciano.