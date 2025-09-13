Gonzalo Gómez (87) expone sus primeros cuadros tras una vida dedicada al derecho laboral: "En mi vida lo hubiera soñado"

Tras más de 65 años dedicado a la asesoría laboral, a los 87 años Gonzalo Gómez ha decidido dedicarse a la pintura y exponer sus primeros cuadros. Bajo el nombre de Carpe Diem se acaba de inaugurar su primera exposición en las Cervezas del Mercado de Colón.

"Jamás lo hubiera soñado", asevera en una conversación con EL ESPAÑOL. La muestra, compuesta por una treintena de obras, se inspira en la riqueza natural de El Saler y la Albufera.

Su exposición rinde homenaje a la flora y fauna mediterráneas a través de delicados trazos y colores vibrantes con acuarelas. Árboles, flores, pájaros y playas dan vida a esta exposición que invita al relax y a la contemplación.

Desde su infancia, Gonzalo sintió una profunda atracción por el dibujo, e inició su formación en la Escuela de Artesanos, lugar en el que le emocionó saber que había estudiado también uno de los pintores valencianos más universales, Joaquín Sorolla.

Gracias a su profesor Manuel Sigüenza perfeccionó su técnica y pasión. Recuerda que compartía clases con amigos que, como él, "salían a pintar en la calle durante los días festivos".

La muestra del artista Gonzalo Gómez Luzón. EE

"Creo que la acuarela es la pintura más fina y elegante", explica Gómez Luzón, y añade: "Es muy satisfactoria porque es determinante, rápida y finalista. Cualquier tema que se opte es aceptado por este procedimiento, si se lleva al papel con ánimo, y casi siempre es agradecida".

Aunque su carrera profesional transcurrió en el mundo del derecho laboral -con la fundación de una asesoría que hoy continúa su hija Sonia-, nunca abandonó su verdadera vocación artística. Esta es otra de sus grandes pasiones: "A los 14 años ya estaba haciendo nóminas".

A pesar de haber alcanzado la edad de jubilación, sigue ejerciendo como asesor laboralista pero, tras dejar la asesoría, volvió a empuñar el pincel y a entregarse por completo a la acuarela, técnica que define como "la más clara de las artes plásticas".

Como el propio Gonzalo explica, en el entorno de Valencia "hay paisajes maravillosos bañados por una luz extraordinaria".

Imagen de la inauguración de 'Carpe Diem'. EE

Gracias al clima amable de la región, Gonzalo puede pintar al aire libre buena parte del año, ya que combina la observación directa con fotografía propia en la que "capta la esencia del Mediterráneo".

Los visitantes de Carpe Diem podrán sumergirse en una colección de 30 acuarelas llena de "sensibilidad, realismo y sutileza", donde cada obra revela el alma de quien, más allá de la toga, ha decidido dejar que hablen los colores.