Estos son los 14 privilegiados encargados de elegir a las falleras mayores de Valencia 2026: hay 146 candidatas

Valencia ya conoce a las 14 personas que conforman los jurados para elegir a las falleras mayores del próximo año.

Se trata de dos jurados diferentes, uno centrado en elegir a las componentes de la corte de honor y la fallera mayor infantil de Valencia, y otras siete personas para las candidatas mayores. En total, rondan las 146 niñas y mujeres.

Pero no es tan sencillo. Primero, los jurados deberán reunirse con las candidatas. También realizarles pruebas, y el 27 de septiembre en la gala de la Elección, celebrada por primera vez en el Roig Arena, se conocerán las 13 niñas y 13 mujeres que conformarán las cortes de honor. Dos de ellas llegarán a lo más alto.

Pero empecemos por el principio. Para elegir a los miembros de los jurados, a las 19.15 horas de este miércoles se citó en las instalaciones de Jubiocio a los presidentes de falla para iniciar la votación de los candidatos.

Cabe recordar que cada jurado está compuesto por siete miembros. Tres de ellos han sido designados por la presidencia de Junta Central Fallera y los otros cuatro son elegidos por votación por la Asamblea de presidentes de falla.

De los componentes del jurado infantil designados por el presidente de Junta Central Fallera, Santiago Ballester, figura una Fallera Mayor de Valencia que también fue componente de Corte de Honor Infantil, una maestra componente de Corte de Honor y el delegado de protocolo de Junta Central Fallera, que también es maestro.

En cuanto a la composición del jurado mayor, ha sido designada una Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia que también lo fue de infantil, una Fallera Mayor de Valencia y la vicepresidenta de protocolo de Junta Central Fallera que también fue Cort d'Honor. Todo personas con perfiles relacionados con las funciones propias de las FFMMV.

En el caso de los jurados elegidos por la Asamblea, los perfiles presentados eran los de presidentes y presidentas de falla, miembros de Junta Central Fallera y cualquier otro fallero o fallera censado en comisiones de JCF, en posesión del Bunyol d'Or.

Todos con el aval de la presidencia de su comisión y con una experiencia mínima en sus cargos de 3 ejercicios consecutivos o no.

En el caso de los falleros, censados al menos en una comisión de JCF el mismo tiempo de 3 ejercicios. De entre todos ellos, debían elegirse como mínimo dos presidentes o presidentas de comisiones falleras de JCF y el resto de perfiles sólo podían ocupar cada uno, como máximo, una plaza en función del resultado de la votación.

Tras el recuento de votos, la Asamblea ha elegido finalmente a dos presidentes de falla, un miembro de Junta Central Fallera y un fallero en cada uno de los dos jurados.

Estos jurados, además, contarán con la presencia de una persona interventora designada por Junta Central Fallera sin voz ni voto en ninguna de las deliberaciones del mismo, con el objetivo de velar por el buen funcionamiento del proceso y como testigo ante cualquier posible reclamación.

Se trata de una figura que se limitará a observar el proceso y favorecer la comunicación para la logística de las pruebas acordadas por los miembros del jurado. Este año vuelven a repetir en este cometido el delegado y la secretaria de la delegación de incidencias.

Los jurados

El jurado para elegir a la fallera mayor infantil de Valencia está compuesto por la FMV 2003 y componente de la corte de honor infantil del año 1986, Vanessa Lerma.

También por Beatriz Lluch, maestra y componente de la corte de honor de la fallera mayor de Valencia 2010; Omar Soler, maestro y delegado de Protocolo, RRPP y Agenda de JCF; y Luis Aguilar, presidente de la falla Vicente Sancho Tello-Chile-Avda. Aragón.

Además, forman parte de este jurado infantil José Luis Sánchez, presidente de la falla Marqués de Montortal-Berni Catalá; Rosa Ferris, miembro de JCF y fallera de Carrera San Luis-Rafael Albiñana; y Toni Carceller, fallero de Jesús-San Francisco de Borja.

La interventora de este jurado infantil es la secretaria de incidencias de JCF, Margarita Gómez. Del jurado mayor, el encargado es Antonio Lázaro, delegado de incidencias de JCF.

Jurados de las falleras mayores de Valencia 2026. JCF

Por otro lado, el jurado para elegir a la fallera mayor de Valencia está compuesto por Sandra Muñoz, fallera mayor de Valencia 2012.

También por Bea Ramos, vicepresidenta del área de Protocolo, RRPP y Agenda de JCF y corte de Honor de la fallera mayor de Valencia 2004; y Bea Donnay, corte de honor de la fallera mayor de Valencia 2009 e infantil del año 2000.

Además, forman parte de este jurado Xelo Salavert, presidenta de la falla l’Antiga de Campanar; José de la Guía, presidente de Quart-Túria; Carolina Albiach, miembro de JCF y fallera de Reino de Valencia-Duque de Calabria; y Gloria Arenas, fallera de Avenida de la Plata-La Senyera.