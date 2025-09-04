Más informativos en directo, más proximidad y un logo renovado: la apuesta de À Punt para la temporada de 2025

Más informativos en directo, más proximidad y un logo renovado. Es la apuesta de À Punt para la temporada de 2025, en la que quiere conectar "de tú a tú" con los telespectadores y en la que se reservan espacios para el deporte y la reconstrucción de la dana.

La radiotelevisión valenciana ha presentado este jueves las novedades que comenzarán a verse la próxima semana en televisión y en radio. Entre ellas, se estrenarán dos nuevos magazines: Connexió Comunitat Valenciana por la mañana; y Va de bo por la tarde.

Según ha señalado Vicente Ordaz, presidente de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), son estrenos "pensados para dar respuesta a un público que demanda nuevos contenidos".

"Hemos diseñado una parrilla de televisión y radio muy variada y potente para llegar a todos los públicos y conseguir aumentar la audiencia", ha indicado Ordaz, quien ha aprovechado para condenar la agresión a los profesionales de la Delegación de Castellón, tras informar de una fuga de vacas en Alcalà de Xivert.

El presidente de CACVSA ha recalcado que en esta nueva etapa quieren "hablar de tú a tú a los telespectadores", en la que se llegue a las calles, barrios y pueblos porque "la proximidad será la máxima de esta casa, tanto en informativos como en programas".

En este sentido, ha confirmado que se incrementarán las horas de producción propia con los recursos de los que dispone la propia À Punt: "Vamos a hacer más con lo mismo, optimizando esos recursos".

De esta manera, ha detallado que el estudio 1 de Burjassot (Valencia) "tendrá grabación y emisión en directo de hasta tres programas de televisión", una circunstancia que "supondrá un ahorro en alquileres de exteriores" que se destinará "a mejorar la programación".

Esto será posible gracias a la colaboración de más de treinta televisiones locales y productoras, que en palabras de Ordaz, "fortalecen el sector audiovisual de la Comunitat Valenciana".

"De tu a tu"

La cadena pública ha aprovechado la puesta de largo ante los medios de comunicación para presentar la campaña promocional de la nueva programación, con el lema "De tu a tu", que incluye un spot hecho con Inteligencia Artificial y un logo corporativo renovado que utiliza para autopromocionarse.

De hecho, À Punt es la primera cadena generalista de España que lanza una campaña promocional con un spot realizado por la IA.

El nuevo curso televisivo también da un giro con la nueva imagen gráfica, que desde el próximo próximo se mostrará con "un nuevo diseño que ha ganado en transparencia" y que ofrece "un carácter más elegante".

Esto se completa con cambios en la continuidad, que pasa a tener también nuevos diseños, hechos en 3D y con "más color", como se ha avanzado en la presentación.

En cuanto a la programación, al informativo más madrugador se incorpora la periodista Amàlia Sebastián, que abrirá la página de actualidad en Les notícies del matí y dará el relevo a otro de los rostros más queridos de la cadena, Clara Castelló.

Acompañada de Juanma Melero, Castelló vuelve a la televisión con el magazine Connexió Comunitat Valenciana, que se emitirá de lunes a viernes, de 10.15 a 14.00.

El estreno, previsto para el lunes 8 de septiembre, incluirá el espacio medioambiental La via verda, con Mathies Muñoz, hasta llegar al informativo Notícies migdia, que presenta Rosa Romero a las 14.00.

En la sobremesa, a las 15:15, al acabar L’Oratge, continúan dos espacios consolidados de la cadena: La cuina de Morera y el concurso que presenta Óscar Tramoyeres, Atrapa’m si pots.

Después, À Punt apuesta por un nuevo estreno: el magazine de actualidad que presenta Màbel Martí desde el lunes 15 de septiembre. Va de bo estará en antena, de 17.30 a 19.45, como una ventana abierta de directos y tertulia con la actualidad como bandera.

Antes del informativo Notícies nit, que presenta Amparo Fernández, la televisión valenciana prepara un espacio de información llamado Comarques, que dirigirá Jordi Cabezas, de lunes a viernes de 20.30 a 21.00, para acercar en directo "todo lo que pase en nuestros pueblos". El fin de semana el rostro visible de los informativos será Anna Galbis.

En 'prime time'

De lunes a viernes, tras el exitoso concurso diario A la saca, presentado por Eugeni Alemany, la parrilla de À Punt ofrece el siguiente prime time:

Este lunes vuelve el programa de investigación Zoom, que presenta Jose Sáez. La entrega estará dedicada a L’Alqueria Blanca, una de las series más queridas por la audiencia, que iniciará la temporada final el domingo 14 de septiembre a las 22.00.

Para las noches de los martes, À Punt continúa con la apuesta por el true crime con series de historias impactantes, como Un assassinat amb vistes, que trata el caso del asesinato del alcalde de Polop.

En las semanas posteriores emitirá Anglés, història d’una fuga y Bretón, la mirada del diablo, entregas coproducidas con TVE.

Los miércoles se reservan a un destacado estreno con el nuevo programa À Punt et busca, con Juan Nieto y Mireia Llinares como conductores. Es un espacio sobre desapariciones que tratará con rigor una realidad inquietante: cada día en la Comunitat Valenciana desaparecen siete personas.

El jueves 11 de septiembre habrá que tomar nota de lo que muestre La clau per a viure, que presenta Maria Domínguez con una voluntad no solo divulgativa, sino también de servicio público para aquellos que alquilan, compran, venden o comparten vivienda.

A partir del 12 de septiembre el programa Terra de festes ocupará el prime time de los viernes. El equipo de reporteros que encabeza el periodista Ferran Cano acercará al público todo el calendario festivo, tradiciones, cultura y folclore de la región.

Dentro del contexto festivo, los sábados a las 13.00 continúa el programa taurino La plaça, que presenta Jorge Casals.

En el acto de este jueves también se ha presentado una nueva temporada del programa de Hu Zhao, que amplía sus fronteras. Muy pronto volverá a À Punt con Xino xano ibèric, donde "el chino más valenciano" visitará varios rincones de España.

La radiotelevisión pública valenciana prepara, por otro lado, el programa semanal Crònica de la reconstrucció de la dana, con David Torres como uno de los cuatro reporteros que mostrarán los avances en los pueblos afectados el pasado mes de octubre y las historias personales de los damnificados.

"Se pone el foco en las personas afectadas y en la capacidad de resiliencia del pueblo valenciano", ha destacado Torres en la presentación.

Oferta deportiva

À Punt inició hace unas semanas, coincidiendo con el inicio de la Liga, el carrusel deportivo Punt a punt, que dirige el periodista Luis Urrutia de viernes a domingo y que incluye el programa de entre semana 90 minuts, con Manolo Montalt y Salva Folgado. Este último espacio acompaña a los oyentes de lunes a jueves, de 23.00 a 0.30 horas.

También es novedad el programa deportivo diario de televisión La banda, que de lunes a domingo dará la actualidad deportiva y el análisis del fútbol "con una mirada fresca, directa y sin filtros", con Dani Meroño como presentador entre semana y la participación del valencianista Santiago Cañizares. El sábado y domingo Sergi Escrivà estará al frente con el programa Minut i resultat.

'À Punt Ràdio'

Según indica la propia cadena autonómica, À Punt Ràdio ha revolucionado la parrilla para reforzar la información de proximidad y ofrecer contenidos variados.

Continúa el magazine Amunt i avall, de Sergi Olcina, de 10.00 a 14.00. Al acabar Les notícies del migdia retoma el pulso de la información económica el programa Cadena de valor, que estrena presentador.

A partir de ahora, Javier González contará todo lo que afecta a la economía más próxima, desde las 15.30. Por las tardes, de 16.00 a 19.00, estará en antena el magazine de Gemma Juan: La vesprada d’À Punt, que incorpora al presentador Ximo Rovira.

Ellos darán paso a la periodista Reis Juan, que estrena el programa diario L'hora de la cultura, de 19.00 a 20.00, para avanzar "todo lo que ocurre alrededor del arte, la música, el teatro y la oferta de entretenimiento más recomendable".

Los viernes, de 18.00 a 19.00, continúa el programa taurino Terra de bous, del periodista Germà Estela.

El pasado lunes 1 de septiembre ya dio el pistoletazo de salida el programa ContrÀpunt, que presenta Gustavo Clemente. De lunes a jueves ofrece una nueva cita informativa con una mirada reflexiva y atenta a la última hora. Y los viernes, en versión reducida.

Los sábados y domingos, de 07.00 a 10.00 horas, los melómanos pueden disfrutrar del espacio Fem banda, con Inma Mateu. A continuación, Donís Salvador presenta el magazine Fora de cobertura, de 10.00 a 12.00.