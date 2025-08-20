El pueblo de Valencia que celebra una centenaria tradición cada mes de agosto: "Es una semana llena de actos"

Ontinyent se viste de gala en agosto. Las fiestas de Moros y Cristianos llegan cada verano a esta localidad valenciana, aunque el día grande es el viernes posterior al tercer domingo del mes. En este caso, el día 22.

Esta fiesta, que tiene "una semana llena de actos", se celebra en honor al Santísimo Cristo de la Agonía. Desde el año 2024 está declarada de Interés Turístico Internacional.

Así, con el paso de los años, esta centenaria tradición llena las calles del municipio de música, color, pólvora y cultura para conmemorar la reconquista cristiana de la ciudad de Ontinyent en el siglo XIII.

Además de su máxima distinción turística, las fiestas cuentan con el reconocimiento de Interés Turístico Nacional y el de Bien de Interés Cultural Inmaterial para actos tan emblemáticos como la Bajada del Cristo o las Embajadas.

Los días grandes en 2025 van desde el domingo 17 de agosto al lunes 25. Todo ello gracias a una programación llena de cultura, historia y actividades tanto para vecinos como para visitantes.

La fiesta de Moros y Cristianos de Ontinyent data de 1860, aunque existen antecedentes ligados a la fiesta de la Purísima. Teniendo en cuenta la versión 'moderna', esta tradición tiene ya más de 150 años de historia.

Los días grandes arrancan siempre el domingo anterior al cuarto domingo de agosto con el Almuerzo de la Lágrima y el Pregón-Presentación de Cargos.

Así, en esta edición, el jueves 21 de agosto llega la Entrada de Bandas de Música, con interpretación conjunta del himno oficial de Ontinyent y la célebre marcha mora Chimo del Maestro José María Ferrero. Por la noche, el ambiente se transforma con el desfile de disfraces de los Alardos.

Pero es el viernes 22 cuando tiene lugar uno de los momentos más esperados: las entradas Mora y Cristiana.

La Entrada Infantil se produce por la mañana, a las 11.00 horas. Recorre la avenida de Daniel Gil, plaza de la Concepción, Gomis, Maians y plaza Mayor.

La Entrada del Bando Cristiano es la primera en producirse durante la tarde. A las 18.00 horas, y este año con la Comparsa Bucaneros al frente (que ostentan la capitanía) discurren por donde después pasa la Entrada del Bando Moro.

Esta segunda tiene lugar a partir de las 22.00 horas. Con la comparsa Berberiscos como capitana, recorre las avenidas Almaig y Daniel Gil hasta la Glorieta dels Moros y Cristians.

Entrada Moros y Cristianos Ontinyent. EP

El sábado 23 arranca con la Primera Diana y continúa con el popular acto del Contrabando, a cargo de las comparsas de Marineros y Contrabandistas, y el domingo 24 destaca la Diana de Gala, la Misa Mayor, el homenaje a los mayores del Hospital de Beneficencia y la procesión.

El lunes 25 se celebra uno de los momentos más simbólicos: Les Ambaixades, donde se interpreta el texto escrito por Joaquín José Cervino en el siglo XIX, escenificando el enfrentamiento por el control de la villa entre ambos bandos.

Los festeros se organizan en doce comparsas por cada bando, con vestimenta uniforme y cargos que cambian cada año. Este día, la pólvora también es protagonista con los disparos de arcabucería antes de dar paso a las últimas Embajadas.